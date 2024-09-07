iPhone 16 serisinin renkleri belli oldu

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Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 16 serisini tanıtacağı etkinliğe sayılı günler kala yeni modellerin hemen tüm özellikleri ortaya çıkmış durumda. Yavaş yavaş serinin satışa sunulacağı renk seçenekleri de ortaya çıkmaya başladı.

iPhone 16 renk seçenekleri neler?

Her yıl iPhone modellerinde renk konusunda değişiklikler yapan Apple, geçen yıl iPhone 15 serisinde mat Titanyum seçeneğini piyasaya sürmüştü. iPhone 16 Pro modellerinde bu yıl mavi Titanyum rengi değiştiriliyor.

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Sızıntılara göre mavi Titanyum renginin yerine altın Titanyum renk seçeneği geliyor. Bunun dışında doğal Titanyum seçeneği, siyah ve beyaz renk seçenekleri aynen devam ediyor. Doğal titanyum seçeneğinin biraz daha griye yakın olacağı ve bronza yakın bir altın renk seçeneğinin daha ekleneceği de ifade ediliyor.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde ise sarı rengin beyaz ile değişeceği, yeşil, pembe ve mavi renklerin de biraz daha gölgeli olarak sunulacağı belirtiliyor. Apple’ın bu renklere son dakika eklemeleri yapabileceği de ifade ediliyor.

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iPhone 16 renkleri değişiyor