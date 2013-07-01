Apple yeni FaceTime logosu için patent başvurusunda bulundu

iOS 7 ile birlikte mobil işletim sisteminin arayüzünü tamamen yenileyen Apple, beta sürümleriyle de işletim sisteminin genel hatlarını çizmeye devam ediyor.

http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2013/06/apple-files-for-new-trademark-covering-facetime-logoicon.html

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Şirketin FaceTime için hazırladığı yeni logo ise, geçtiğimiz ay WWDC'de karşımıza çıkan tasarım anlayışını fazlasıyla yansıtmaya yetiyor. Yeşil ve beyaz renklerinin hakim olduğu logonun iOS 7'nin renkli yapısına bir hayli uygun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.Daha önce de belirttiğimiz üzere, final sürümüne kadar irili ufaklı değişiklikler geçirmesini beklediğimiz iOS 7'nin neler sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.