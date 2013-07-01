Apple yeni FaceTime logosu için patent başvurusunda bulundu

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iOS 7 ile birlikte mobil işletim sisteminin arayüzünü tamamen yenileyen Apple, beta sürümleriyle de işletim sisteminin genel hatlarını çizmeye devam ediyor.
Şirketin FaceTime için hazırladığı yeni logo ise, geçtiğimiz ay WWDC'de karşımıza çıkan tasarım anlayışını fazlasıyla yansıtmaya yetiyor. Yeşil ve beyaz renklerinin hakim olduğu logonun iOS 7'nin renkli yapısına bir hayli uygun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Daha önce de belirttiğimiz üzere, final sürümüne kadar irili ufaklı değişiklikler geçirmesini beklediğimiz iOS 7'nin neler sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2013/06/apple-files-for-new-trademark-covering-facetime-logoicon.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Skype , tango vs hepsi hikaye.
Gercekten çok kaliteli görüşme ımkanı sunuyor.
Cok bozdu dimi
Ruh çağırma veya ölüyü hortlatma icat edilmedikçe yeni bir Steve zor gelir.
Bence APPLE şu ankinden daha iyi olamaz ve olamayacak, fakat bu APPLE ın işi bitti demek değil.
Hala en iyi ürünleri APPLE üretiyor.
Sacma bu logo.. Steve olsa cope atardi..
steve olsaydı böyle bir değişiklik olmazdı, veya daha küçük değişikler olurdu.
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