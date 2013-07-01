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Apple yeni FaceTime logosu için patent başvurusunda bulundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple yeni FaceTime logosu için patent başvurusunda bulundu
iOS 7 ile birlikte mobil işletim sisteminin arayüzünü tamamen yenileyen Apple, beta sürümleriyle de işletim sisteminin genel hatlarını çizmeye devam ediyor.

Şirketin FaceTime için hazırladığı yeni logo ise, geçtiğimiz ay WWDC'de karşımıza çıkan tasarım anlayışını fazlasıyla yansıtmaya yetiyor. Yeşil ve beyaz renklerinin hakim olduğu logonun iOS 7'nin renkli yapısına bir hayli uygun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Daha önce de belirttiğimiz üzere, final sürümüne kadar irili ufaklı değişiklikler geçirmesini beklediğimiz iOS 7'nin neler sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 
http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2013/06/apple-files-for-new-trademark-covering-facetime-logoicon.html Yorum Yaz
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adım şahin, alamanım. 6 yıl en beğenilen
hiç patent almasınlar, zaten kimse çalmaz bu logoyu.
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Sacramental 6 yıl
Gelen gideni aratırmış..
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__Nikolaus__ 6 yıl
Logo falan önemlı degıl yeter ki FaceTime hep böyle iyi çalışsın.

Skype , tango vs hepsi hikaye.

Gercekten çok kaliteli görüşme ımkanı sunuyor.
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secrecy 6 yıl
Logo da bişeye benzese
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adım şahin, alamanım. 6 yıl
hiç patent almasınlar, zaten kimse çalmaz bu logoyu.
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teramit 6 yıl
apple ın yenilik yapması güzel ama bence online bir yarışma yapılsa grafikerler arasında daha güzel şeyler toplayabilirler.
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afyonkarahisarlılastirama 6 yıl
sade değilki bu herkes sadeleşmeye çalışırken o yukarıya doğru beyazlama efekti nedir photoshoptan amatör kişiler böyle simge hazırlıyor ancak
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octawa 6 yıl
Güzelim simgeyi berbat etmişler bozmayın artık yeter
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necmisz 6 yıl octawa
octawa
Güzelim simgeyi berbat etmişler bozmayın artık yeter


Cok bozdu dimi
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carter 6 yıl
Fena değil. Adamlar logo için bile vakit kaybetmeden patent başvurusu yapıyor.
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cosmik 6 yıl
Steve i unutmanın vakti gelmişti.

Ruh çağırma veya ölüyü hortlatma icat edilmedikçe yeni bir Steve zor gelir.

Bence APPLE şu ankinden daha iyi olamaz ve olamayacak, fakat bu APPLE ın işi bitti demek değil.

Hala en iyi ürünleri APPLE üretiyor.
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necmisz 6 yıl MAVİT
MAVİT




 

iOS 7 ile birlikte mobil işletim sisteminin arayüzünü tamamen yenileyen Apple, beta sürümleriyle de işletim sisteminin genel hatlarını çizmeye devam ediyor.

Şirketin FaceTime için hazırladığı yeni logo ise, geçtiğimiz ay WWDC'de karşımıza çıkan tasarım anlayışını fazlasıyla yansıtmaya yetiyor. Yeşil ve beyaz renklerinin hakim olduğu logonun iOS 7'nin renkli yapısına bir hayli uygun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Daha önce de belirttiğimiz üzere, final sürümüne kadar irili ufaklı değişiklikler geçirmesini beklediğimiz iOS 7'nin neler sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

Sacma bu logo.. Steve olsa cope atardi..
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Guest-E5F8B7C04 6 yıl necmisz
necmisz
MAVİT




 

iOS 7 ile birlikte mobil işletim sisteminin arayüzünü tamamen yenileyen Apple, beta sürümleriyle de işletim sisteminin genel hatlarını çizmeye devam ediyor.

Şirketin FaceTime için hazırladığı yeni logo ise, geçtiğimiz ay WWDC'de karşımıza çıkan tasarım anlayışını fazlasıyla yansıtmaya yetiyor. Yeşil ve beyaz renklerinin hakim olduğu logonun iOS 7'nin renkli yapısına bir hayli uygun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Daha önce de belirttiğimiz üzere, final sürümüne kadar irili ufaklı değişiklikler geçirmesini beklediğimiz iOS 7'nin neler sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

Sacma bu logo.. Steve olsa cope atardi..

steve olsaydı böyle bir değişiklik olmazdı, veya daha küçük değişikler olurdu.
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butze 6 yıl
bu kadar sadelik iyi değil gibi
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Guest-F8946C419 6 yıl
Sadelik en büyük karmaşadır. O yüzden sevdim bu logoyu.
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