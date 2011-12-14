Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple yeni nesil MacBook Pro'larda çözünürlüğü yükseltiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
33,7b
1
127
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Apple, 2012 yılında üreteceği yeni nesil MacBook Pro serisi bilgisayarlarında ekran çözünürlüğünü değiştirebilir.
Günümüzde piyasada olan MacBook Pro'larda 1280x800 ve 1680x1050 gibi çözünürlüklere yer veren Apple'ın, Digitimes'ın yeni haberine göre 2012 yılının 2. yarısından itibaren ekran çözünürlüğünü 2880x1800 olarak güncellemesi bekleniyor.
Pazardaki yüksek çözünürlük talebiyle doğru orantılı olarak hareket edecek Apple'a ek olarak Asus ve Acer gibi üreticilerin de high-end olarak sınıflandırılan Ultrabook bilgisayarlarında yer verdiği 1366x768 piksel ekran çözünürlüğünü 2012 yılının 1. yarısından itibaren 1920x1080'e yükseltmesi bekleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
çhela 7 yıl en beğenilen
Önce ısıyı halletsin kazmalar. Bilgisayar mı soba mı belli değil.
.
4 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
losthell 7 yıl end0plazmikretikulum
end0plazmikretikulum

ColDasHeLL

5 bin dolar. neymiş applemiş. hadi ordann

malesef ülkemizde vergiler + bilkomun dayamasıyla apple ın saçma sapan fiyatları oluyor, ülke içinden apple almak yurtdışından tanıdık ya da büyük indirim vs olmadığı sürece saçmalık bence de(iMac kullanıyorum(babamın işi dolayısıyla ancak babam kendine başka bir bilgisayar aldı o yüzden bilgisayarım satılıktır
))
ancak fiyatlara ABD tarafından bakarsak en pahalı modelleri bil (17 inç) 2499 dolar ve amerika için de gayet makul bir fiyat, orada yaşasaydım sadece mac kullanırdım

ve çözünürlüğün artırılması güzel bir gelişme(tasarımcılar vb için)


Benim 2009 yılında Amerika'da 1100$'a 13'MBP ve yanında hediye iPod Touch almışlığım var 1.4'tü dolar o zaman yani 1.550tl'ye aldım bu ikisini
Fiyatlara Abd tarafından bakarsak ben aylık 1800$ kazanıyordum öyle özel bir iş sanma garsonluk yapıyordum
Benim 30 yıllık 1.derece devlet memuru peder maaş alcakta Türkiye şartlarında gidecek MacbookPro ile iPod Touch alacakta bende görücem ama ben gittim yalandan iki memleketi anlattık sohbet muhabbet hop bahşişler cepte ay sonu gittim, dedim elemana, al sana nakit para bu da öğrenci kimliğim ver bakalım 13' ile ipod'mu dedim ve efendi gibi alıp çıktım üstüne 500$'a 2.el bir araba çekecektim ama ehliyeti yeni almıştım güvenemedim bunu tek ayda yapıyorum düşünün gidiyorum 1 ay sonra macbookpro+ipod touch ve araba alıyorum burda ortamda böyle yapıcam desen suratına balgam atarlar.

Kısacası forumlarda çene suyu çorbanın bir anlamı yok kardeş Apple her zaman ucuzdu hala da ucuz, bu memleket bu ekonomi bu hallere nasıl düştü biz hangi ara bu kadar fakirleştik onu düşün, her şirketin ayrı ayrı geçirdiği ve denetim mekanizmasının sıfırın altında işlediği bu çarpık düzeni düşün.

Neymiş Apple'mış 1.550 TL'ye MacbookPro+iPodTouch veren kral bir firmaymış doğrusu bu olacaktı.
end0plazmikretikulumColDasHeLL5 bin dolar. neymiş applemiş. hadi ordannmalesef ülkemizde v...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Yaa 2880x1800 çözünürlük ne Allah aşkına.
Apple var ya. Sadece farklı görünmek için standart olmayan şeyler yapmaya çalışıyor.
Tüm dünya 1920x1080 yani 16:9 olarak standartı oturtmuşken şimdi Apple işgüzarlık yapıp 16:10 ekran çıkartıyor.
1920x1080 yapsa da oturmuş sistemle uyumlu bir çözünürlük seçse sanki ölecek.
Ama yoook Apple bu. İllâ farklı olması lazım. İlla bi mıcırık çıkartması lazım...
Yaa 2880x1800 çözünürlük ne Allah aşkına.Apple var ya. Sadece farklı görünmek için standart olmayan şeyler yapmaya çalışıyor.Tüm dünya 1920x1080 yani 1...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bilgisayar muhendisi olarak boyle cozunurlugun yukselmesine cok sevindim en azindan sayfamda daha fazla kod gorebilicem veya sayfamin yarisina kitap yarisina kod sayfasi acabilicem bu muthis bisey :) yorum yapan arkadaslar apple teknik servisinden galiba yok isinma problemi yok fazla batarya arkadaslar yuzlerce muhendis calisani var adamlarin ama sizler kadar zeki olmadiklari icin o problemleri dusunemiyolar :D birakin allah askina adamlar 2 3 sene sonra cikicak bilgisayarlarin projelerini yapiyolar siz hala neyi tartisiyosunuz cesitli testlerden geciriyolar test ustune test kimse yaptigi bisey yuzunden yuzunun kizarmasini istemez hele apple gibi teknoloji devi bir sirketin param yok alamiyorum pahali geliyor de camur atma bende windows kullanicisiyim iki guncelleme atiyorum pc bayilmaya basliyo mac ler bir kere teklese pc ler 10 kere tekliyo insan yapiyo sonucta kusursuz olmasini bekleyemezsiniz ...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bilgisayar muhendisi olarak boyle cozunurlugun yukselmesine cok sevindim en azindan sayfamda daha fazla kod gorebilicem veya sayfamin yarisina kitap yarisina kod sayfasi acabilicem bu muthis bisey :) yorum yapan arkadaslar apple teknik servisinden galiba yok isinma problemi yok fazla batarya arkadaslar yuzlerce muhendis calisani var adamlarin ama sizler kadar zeki olmadiklari icin o problemleri dusunemiyolar :D birakin allah askina adamlar 2 3 sene sonra cikicak bilgisayarlarin projelerini yapiyolar siz hala neyi tartisiyosunuz cesitli testlerden geciriyolar test ustune test kimse yaptigi bisey yuzunden yuzunun kizarmasini istemez hele apple gibi teknoloji devi bir sirketin param yok alamiyorum pahali geliyor de camur atma bende windows kullanicisiyim iki guncelleme atiyorum pc bayilmaya basliyo mac ler bir kere teklese pc ler 10 kere tekliyo insan yapiyo sonucta kusursuz olmasini bekleyemezsiniz ...

PC'nin teklemesinin, Mac'lerin de stabil çalışmasının nedeninin donanım değil de yazılım, yani Mac OS X işletim sistemi olduğunu bilmiş olsaydın, böyle yazmazdın bay çok bilmiş mühendis.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freeman8476 7 yıl
Mesele bence cozunurlukle de kalmicak. Tasarimi da air gibi ince olmasi da beklentiler arasinda. Boyle olursa daha bahanesi olmaz aliriz artik. İki yil ac kaliriz olur biter.:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bizhy 7 yıl
Birde mat olursa güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OramariLi 7 yıl
Az kaldı Anti appleciler sizde gün gelecek kullanacaksınz. MAC OS X işletim sistemi hızla yaygınlaşıyor. Ben yeni nesil macbook Air kullanıcısıyım evimde imac elimde iphone gayet memnunumm. Fiyat konusuna gelince bi gidip göz atın kıyaslayın büyük elektronik marketlerine Vatan'a Teknosa'ya Elektro Worlda. Bi macbook air 11.6 inclik ile asusun cıkardığı ultra ince 11.6 inclik modelini arada 500 Tl fark var Daha dün gittim. :) Yada samsungun 9 Serisi ile Macbook air 13.3 inclik modellerini karşılaştıırın. Bu bütün ürünlerinde aynı fiyat Gayet normal değer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 7 yıl
- Yüksek çözünürlük notebooklarda gereksizdir dedin gerekliliğini gösterdik.
- Apple ürünleri kalitesizdir dedin dünyanın en kaliteli ürünleri olduğu her yönden gösterildi sana. (İşçilik, müşteri memnuniyeti, sorunsuzluk vs.)
Hiç bir şey yapamıyorsan git bir Teknosa veya Bimeks mağazasına sana göre en kral notebook'u al ve bir MBP'nin yanına koy. Tüm deyatlarına kadar incele. etraftakilere incelettir. Sonra ortaya bunlardan hangisi daha kaliteli malzemelere sahip, hangisinde daha kaliteli işçilik var diye sor. Sonra çıkan sonuçları bizimle paylaş.
Şunu mutlaka dene; gittiğin mağazadaki tüm notebook'ları kapat (kapat derken işletim sistemini değil bildiğin ekranı klavyenin üstüne gelecek şekilde kapat) ve sadece işaret parmağını kullanarak açmaya çalış. Göreceksin ki sadece MBP'ler tek parmak ile açılacak. Diğerlerinin %99,9 u açılmayacak kalkacak. Bu bir detaydır. Ama kalite detaylarda saklıdır zaten.
İkinci bir örnek; İstediğin notebook'un touchpad'ini MBP touchpadi ile kıyasla. Aradaki farkı gör! Unutma kalite detaylarda gizlidir.
İstediğin notebook'un şarj girişini MBP ile kıyasla. Gözün kalite görsün. Yetmediyse bildiğin en uzun ömürlü (muhtemelen eşşek ölüsü ağırlığında ve kalınlığında) notebook'u bul ve MBP ile batarya süresini kıyasla. Bakalım yarısına ulaşabilecek mi?
Son bir test daha önerebilirm. 7-8 yıllık bir MBP ile herhangi bir notebook bul ve kıyasla. Tabii 7-8 yıllık notebook bulabilir misin bilmiyorum. Epey zor olacak zira. Bak bakalım hangisi daha yeni, daha sağlam duruyor.
Birde yıllardır kullanıyorum demez mi. Yılllardır kullanıyor olsan bunları benden iyi bilirdin. Ben 3 senelik MBP kullanıcısıyım.
Hayır bunların hiç biri önemli değil diyelim. Önemli olan neyse artık.
Apple bilmem kaç senedir müşteri memnuniyeti anketlerinde hep 1 numara.
Yine bilmem kaç senedir sorunsuzluk anketlerinde hep zirvede.
Yine bilmem kaç senedir geri iade konusunda hep son sıralarda.
Bunlar da mı hiç bir şey ifade etmez senin için kalite adına? Eğer Apple ürünleri bu kadar kalitesiz ise yukarıdaki durumu nasıl izah ediyorsun cidden çok merak ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
Bi ezberlemişsin notebook, başka bişeyden örnek veremiyorsun. Bilmem neler ispatlanmışmış. Onlara karşılık yazdığım cevapları okumadan veya görmezden gelerek yazdığın ne kadar da belli. Dünün PC'cileri başıma Apple'ın avukatı ve fanı kesiliyor. Sonradan bi oğul edindiniz diye, koparmadığınız tarafı kalmadı çocuğun. Apple fanlarının ortak özellikleri de nedense PC'den mac'lere sonradan geçenlerden çıkıyor hep.

Ben 1993 yılından beri kullanıyorum arkadaşım bu aletleri, bana mı öğreteceksin mac'leri. Sen kaç yıldır mac kullanıyorsun, onu söyle ona göre yazacağım, yoksa yazmayacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 7 yıl Erasmus78
Erasmus78

- Yüksek çözünürlük notebooklarda gereksizdir dedin gerekliliğini gösterdik.
- Apple ürünleri kalitesizdir dedin dünyanın en kaliteli ürünleri olduğu her yönden gösterildi sana. (İşçilik, müşteri memnuniyeti, sorunsuzluk vs.)

Hiç bir şey yapamıyorsan git bir Teknosa veya Bimeks mağazasına sana göre en kral notebook'u al ve bir MBP'nin yanına koy. Tüm deyatlarına kadar incele. etraftakilere incelettir. Sonra ortaya bunlardan hangisi daha kaliteli malzemelere sahip, hangisinde daha kaliteli işçilik var diye sor. Sonra çıkan sonuçları bizimle paylaş.

Şunu mutlaka dene; gittiğin mağazadaki tüm notebook'ları kapat (kapat derken işletim sistemini değil bildiğin ekranı klavyenin üstüne gelecek şekilde kapat) ve sadece işaret parmağını kullanarak açmaya çalış. Göreceksin ki sadece MBP'ler tek parmak ile açılacak. Diğerlerinin %99,9 u açılmayacak kalkacak. Bu bir detaydır. Ama kalite detaylarda saklıdır zaten.

İkinci bir örnek; İstediğin notebook'un touchpad'ini MBP touchpadi ile kıyasla. Aradaki farkı gör! Unutma kalite detaylarda gizlidir.

İstediğin notebook'un şarj girişini MBP ile kıyasla. Gözün kalite görsün. Yetmediyse bildiğin en uzun ömürlü (muhtemelen eşşek ölüsü ağırlığında ve kalınlığında) notebook'u bul ve MBP ile batarya süresini kıyasla. Bakalım yarısına ulaşabilecek mi?

Son bir test daha önerebilirm. 7-8 yıllık bir MBP ile herhangi bir notebook bul ve kıyasla. Tabii 7-8 yıllık notebook bulabilir misin bilmiyorum. Epey zor olacak zira. Bak bakalım hangisi daha yeni, daha sağlam duruyor.

Birde yıllardır kullanıyorum demez mi. Yılllardır kullanıyor olsan bunları benden iyi bilirdin. Ben 3 senelik MBP kullanıcısıyım.

Hayır bunların hiç biri önemli değil diyelim. Önemli olan neyse artık.

Apple bilmem kaç senedir müşteri memnuniyeti anketlerinde hep 1 numara.
Yine bilmem kaç senedir sorunsuzluk anketlerinde hep zirvede.
Yine bilmem kaç senedir geri iade konusunda hep son sıralarda.

Bunlar da mı hiç bir şey ifade etmez senin için kalite adına? Eğer Apple ürünleri bu kadar kalitesiz ise yukarıdaki durumu nasıl izah ediyorsun cidden çok merak ediyorum.





93'ten beri Apple kullaniyor-mus. Bu sekilde izah ediyor :)

Cok guzel ozetlemissin Macbook farkini bu arada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 7 yıl
@bocekgrafik
Her kurduğun cümle ayrı bir saçmalık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
Sen kavga çıkarmayı ve etmeyi çok seven birisin sanırım. Bak yine edepsizlik ediyorsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parn 7 yıl
2880x1800 ? Yuh artık demek istiyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Profes07sional 7 yıl
O cozunurlukte inanilmaz film izlenir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soulmate 7 yıl
4K çekim kurgulamak için can atıyorum reyine displayde. Kesinlikle şahane olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 7 yıl
Fiyatı şaka gibi. Bu ülkede teknomarketlerden başka bir yerde işi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
33677 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, macbook pro ve
2 etiket daha Apple macbook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Lenovo Ideapad K1 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim