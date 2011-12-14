Apple yeni nesil MacBook Pro'larda çözünürlüğü yükseltiyor

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Apple, 2012 yılında üreteceği yeni nesil MacBook Pro serisi bilgisayarlarında ekran çözünürlüğünü değiştirebilir.
Günümüzde piyasada olan MacBook Pro'larda 1280x800 ve 1680x1050 gibi çözünürlüklere yer veren Apple'ın, Digitimes'ın yeni haberine göre 2012 yılının 2. yarısından itibaren ekran çözünürlüğünü 2880x1800 olarak güncellemesi bekleniyor.
Pazardaki yüksek çözünürlük talebiyle doğru orantılı olarak hareket edecek Apple'a ek olarak Asus ve Acer gibi üreticilerin de high-end olarak sınıflandırılan Ultrabook bilgisayarlarında yer verdiği 1366x768 piksel ekran çözünürlüğünü 2012 yılının 1. yarısından itibaren 1920x1080'e yükseltmesi bekleniyor.
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Benim 2009 yılında Amerika'da 1100$'a 13'MBP ve yanında hediye iPod Touch almışlığım var 1.4'tü dolar o zaman yani 1.550tl'ye aldım bu ikisini Fiyatlara Abd tarafından bakarsak ben aylık 1800$ kazanıyordum öyle özel bir iş sanma garsonluk yapıyordum Benim 30 yıllık 1.derece devlet memuru peder maaş alcakta Türkiye şartlarında gidecek MacbookPro ile iPod Touch alacakta bende görücem ama ben gittim yalandan iki memleketi anlattık sohbet muhabbet hop bahşişler cepte ay sonu gittim, dedim elemana, al sana nakit para bu da öğrenci kimliğim ver bakalım 13' ile ipod'mu dedim ve efendi gibi alıp çıktım üstüne 500$'a 2.el bir araba çekecektim ama ehliyeti yeni almıştım güvenemedim bunu tek ayda yapıyorum düşünün gidiyorum 1 ay sonra macbookpro+ipod touch ve araba alıyorum burda ortamda böyle yapıcam desen suratına balgam atarlar.
Kısacası forumlarda çene suyu çorbanın bir anlamı yok kardeş Apple her zaman ucuzdu hala da ucuz, bu memleket bu ekonomi bu hallere nasıl düştü biz hangi ara bu kadar fakirleştik onu düşün, her şirketin ayrı ayrı geçirdiği ve denetim mekanizmasının sıfırın altında işlediği bu çarpık düzeni düşün.
Neymiş Apple'mış 1.550 TL'ye MacbookPro+iPodTouch veren kral bir firmaymış doğrusu bu olacaktı.
Apple var ya. Sadece farklı görünmek için standart olmayan şeyler yapmaya çalışıyor.
Tüm dünya 1920x1080 yani 16:9 olarak standartı oturtmuşken şimdi Apple işgüzarlık yapıp 16:10 ekran çıkartıyor.
1920x1080 yapsa da oturmuş sistemle uyumlu bir çözünürlük seçse sanki ölecek.
Ama yoook Apple bu. İllâ farklı olması lazım. İlla bi mıcırık çıkartması lazım...