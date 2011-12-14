Apple yeni nesil MacBook Pro'larda çözünürlüğü yükseltiyor

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Apple, 2012 yılında üreteceği yeni nesil MacBook Pro serisi bilgisayarlarında ekran çözünürlüğünü değiştirebilir.

Günümüzde piyasada olan MacBook Pro'larda 1280x800 ve 1680x1050 gibi çözünürlüklere yer veren Apple'ın, Digitimes'ın yeni haberine göre 2012 yılının 2. yarısından itibaren ekran çözünürlüğünü 2880x1800 olarak güncellemesi bekleniyor.

Pazardaki yüksek çözünürlük talebiyle doğru orantılı olarak hareket edecek Apple'a ek olarak Asus ve Acer gibi üreticilerin de high-end olarak sınıflandırılan Ultrabook bilgisayarlarında yer verdiği 1366x768 piksel ekran çözünürlüğünü 2012 yılının 1. yarısından itibaren 1920x1080'e yükseltmesi bekleniyor.