Apple, 13.3-inç MacBook modelinde güncellemeye gitti

iPhone HD için artık son hazırlıklarını yapan Apple, 13.3-inç boyutundaki MacBook modelinde güncellemeye gitti. Daha güçlü işlemci ve yeni ekran kartı seçenekleriyle donatılan dizüstü bilgisayarın artık daha çekici bir kimliğe büründüğü ifade ediliyor.

Artan donanım kapaistesiyle birlikte pil ömrü de güncellenen ve 10 saate kadar çalışma süresi sunduğu belirtilen dizüstü bilgisayar, 999$ seviyesindeki baz modelinde 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 13.3-inç LED backlit ekran ile birlikte sunuluyor.

2.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo işlemci ile donatılan sistem 2GB bellek ile geliyor ancak 4GB desteği de sunuluyor. Depolama sürücüsü olarak 250GB kapasiteli diskin kullanıldığı MacBook'da, ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce 320M çözümüne yer veriliyor.

Optik sürücü olarak 8x hızında kayıt yapan DVD yazıcının kullanıldığı güncellenmiş MacBook modelinin diğer özellikleri arasında, Gigabit Ethernet, Bluetooth 2.1, entegre 63.5 Watt/saat lityum polimer pil gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Apple'ın yeni güncellediği 13.3-inç MacBook modelinin, yakın zamanda Apple mağazalarındaki yerini alması bekleniyor.