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Apple, 13.3-inç MacBook modelinde güncellemeye gitti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone HD için artık son hazırlıklarını yapan Apple, 13.3-inç boyutundaki MacBook modelinde güncellemeye gitti. Daha güçlü işlemci ve yeni ekran kartı seçenekleriyle donatılan dizüstü bilgisayarın artık daha çekici bir kimliğe büründüğü ifade ediliyor.

Artan donanım kapaistesiyle birlikte pil ömrü de güncellenen ve 10 saate kadar çalışma süresi sunduğu belirtilen dizüstü bilgisayar, 999$ seviyesindeki baz modelinde 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 13.3-inç LED backlit ekran ile birlikte sunuluyor.

2.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo işlemci ile donatılan sistem 2GB bellek ile geliyor ancak 4GB desteği de sunuluyor. Depolama sürücüsü olarak 250GB kapasiteli diskin kullanıldığı MacBook'da, ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce 320M çözümüne yer veriliyor.

Optik sürücü olarak 8x hızında kayıt yapan DVD yazıcının kullanıldığı güncellenmiş MacBook modelinin diğer özellikleri arasında, Gigabit Ethernet, Bluetooth 2.1, entegre 63.5 Watt/saat lityum polimer pil gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Apple'ın yeni güncellediği 13.3-inç MacBook modelinin, yakın zamanda Apple mağazalarındaki yerini alması bekleniyor.


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sendemail 9 yıl
kardesim bende 2 tane laptop var ,biri acer dıgerı asus ,2si de ust duzey laptop ve bunları alırken bayagı arastırmıstım ,apple harıcınde hıcbır marka o denli pil suresı arz etmıyor ,kaldı kı apple dısında bır markayı potansıyel sorunlarla alıyorsunuz, bu arada asus ve dell markasının hakkını yememek lazım adamlar çok iyi hatta dayımda dell var 10 senedir ılk gunku gıbı kullanıyor ofısınde.Ancak ben ılk basta acerı almadan once apple alayım dıyordum tek engel fıyatıydı,
şimdi acerı satıp macbook almak ıstıyorum abd fıyatı net 999dolar 1 aya kalmaz ebay e duser.kısmetse alıcam ve artık bılgısayar tuketımını 6-7 senelıgıne sonlandıracagım...apple ın hangı urunu olursa olsun begenmedıgım yegane unsur itunes samalıgı ,tam ezıyet ve para tuzagı dıger hersey ninem de konforla kullansın dıye yapılmıs sanki, baska markaların netbook formunda dahii 3-4 saatten fazla pil oldugunu sanmıyorum...
herkese saygılar kıymetlı arkadaslar...
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TexasRanger 9 yıl
elma kullanıcılarına elmaları ile mutluluklar dilerim
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sertacaygun 9 yıl
Netbook gibi pil ömrü var da, Core i serisi varken nedir bu güncelleme şimdi ?
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TexasRanger 9 yıl
asus , toshiba , hp ... falan core 2 duo 2.4 ghz-2 gb ram li yeni bir laptop çıkarsa denmedik laf kalmaz ancak apple çıkarınca helal olsun , yaşa , yürüüüü kim tutar seni..... gibi kelimeler zikredilmiş. anlamak çok güç
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cagrimir 9 yıl
bu guncel versiyon hosuma gitti. kuzenime bu modeli getirtmek istiyorum amerikadan cidden guzel cihaz.
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grafiker 9 yıl
sendemail o tek parça alm blok mac book prolarda mevcut normal modellerde değil ama fikirlerine sonuna kadar katılıyorum birde türkiye fiyatları uygun olsa
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oxiabit 9 yıl
aliminyumu yanlış olmuş ama evet. Ama bu beyaz macbookda yekpare parça. sadelik, göze hoşluk, sağlamlık kısaca kalite kokuyor her yanı.
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sendemail 9 yıl
Helal olsun Apple'a , işte budur.Kaliteli sorunsuz cihaz , cep telefonu uretıcılerı iphone'a benzeyeyım dıye takla atıyorlar dıger onde gelen notbook uretıcılerı bıraz feyzalsınlar macbook serısınden.Tek parca alumunyum govde..kısaca tum bılesenlerınde özen .Helal olsun.
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DH Misafiri 9 yıl
gerçekten iyi olmuş hem taşınabilirlik hemde oyun oynanabilirlik açısından ki 3d mark 06 da 4754 ouan almışl gerçekten çok hoş olmuş :)
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koxp94 9 yıl
pil ömrü gerçekten güzel olmuş
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