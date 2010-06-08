Apple, 3 senenin ardından telefonu yeniden icat ediyor: iPhone 4

Beklenen oldu ve Apple, her seneki gibi WWDC'nin açılışında yeni iPhone'u gün yüzüne çıkardı. Bu iPhone'un diğerlerinden farkı var elbette; Steve Jobs'un deyimiyle "filmlere konu olabilecek" bir prototipin kaybedilme olayıyla gündeme oturdu. Amerika'da konuyla ilgili soruşturma açıldı, telefonu barda bulan şanslı insandan alan teknoloji editörünün evine baskın yapıldı.

Herkes bu prototip üzerine çok yorum yaptı. Kimileri reklam dedi, kimileri içkinin şişedeki gibi durmadığına örnek bir olay dedi ancak kimse %100 emin olamadı, bu 4.Nesildir diyemedi. Belki de bu Apple'ın 4.Nesil için hazırladığı prototiplerden sadece biriydi. Ancak Steve Jobs; bugün bu sorunun cevabını bizlere WWDC'nin açılış konuşmasında verdi... Yeni nesil iPhone, prototiple birebir paralellik gösteriyor ancak aynı şeyi eski nesillere göre söyleyemiyoruz. Çünkü Apple, yeni nesil iPhone'da daha çok şey vadediyor ve şunu iddia ediyor; "Bu, herşeyi değiştiriyor. Tekrardan.."

Lafı uzatmadan yeni iPhone'u yani Apple'ın "iPhone 4" ismini verdiği 4.Nesil iPhone'u daha yakından tanımaya başlayalım.

iPhone 4, iOS 4 işletim sisteminin vadettiği bütün yenilikleri rahatlıkla yerine getirebilecek güçte.

iPhone 4; 115.2mm uzunluğunda, 58.66 mm genişliğinde ve sadece 9.3mm kalınlığında. Bu tasarımıyla dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanını eline alan iPhone 4'de, 2 nesildir görmeye alıştığımız avuç içiyle uyumlu olan kavisli tasarım yerini dizüstü Mac'lerdeki gibi düz hatlara bırakmış. Eski nesillerde olduğu gibi telefonun dört tarafında da iç gerilmeleri azaltan kavislere yer verilmiş.

iPhone 4'ün arka ve ön yüzeyindeyse yüksek hızlı trenler ve helikopterlerin ön camlarında kullanılan bir malzeme karşımıza çıkıyor; Alüminyum ve silikat minerallerinden oluşan alüminosilikat cam ateşe karşı dayanaklılığının yanı sıra plastiğe göre 20-30 kata varan sertliğiyle biliniyor. Alüminosilikat cam ile fiziksel dayanaklılığı daha da güçlenen iPhone 4, önceki nesillere göre çizilmeye de daha dayanaklı hale geliyor.

Cihazın çevresiyle CNC yani bilgisayar destekli üretim hattında imal edilen Apple'a ait özel alaşımlı paslanmaz çelik ile kaplı. Bu özel alaşımlı çelik bant ayrıca iPhone'un anten görevini de yerine getiriyor.

iPhone 4'ün en önemli revizyonlarından biri ekranında saklı. Retina ekran adı verilen teknoloji sayesinde Apple mühendisleri, bir pikselin genişliğini 74 mikrometreye küçülterek, 3.5 inçlik ekrana önceki iPhone'lardan 4 kat daha fazla piksel sığdırmayı başarmışlar. Dedikodulardaki gibi 960x640 piksel çözünürlüğe sahip olan iPhone 4, inç başına sunduğu 326 piksel ile teknoloji dünyasında önemli bir çağ açıyor.

326ppi ile insan gözünün sınırlarını aşan iPhone 4, bu yeteneği ile her türlü uygulamada şimdiye kadar elektronik cihazların sunamadığı keskinliği sunuyor. iPhone 4'ün 326ppi'ının yanında panel olarak Apple'ın LED Cinema Display ile iPad'de kullandığı, yüksek bakış açısı ve renk zenginliği sunan IPS panele sahip olması, telefonun sunduğu ekran kalitesini daha da arttırmayı başarıyor.

Hem 800:1 karşıtlık oranı sunan ekranı üzerinde hem de arka yüzeyi üzerinde bulunan, iPhone 3Gs'deki gibi, oleofobik yani yağ engelleyici yüzeyi ile ekranın olabildiğince daha az kirlenmesine ve parmak izi göstermesini sağlayan iPhone 4'de aydınlatma ise LED teknolojisiyle sağlanıyor.

Tahmin edildiği gibi iPhone 4, Apple'ın iPad'de kullanmaya başladığı kendi üretimi olan A4 yongasetinden gücünü alıyor fakat iPad'deki gibi 1GHz frekansında çalışıp çalışmadığı kesin olarak bilinmiyor. ARM Cortex A8 mimarisinden temelini alan ancak geleneksel yapıya göre önemli farklılıkları bulunan A4 yongasetinin, iPhone 4'e özellikle iPhone 3Gs'e her alanda üstünlük kurmasına yardımcı olacak gibi görünüyor.

Telefondaki en büyük yeniliklerden biri de jiroskop sensörüne sahip olması. Topaç hareketine benzer bir hareket olduğunu rahatlıkla söylebileceğimiz jiroskop hareketi, kutupsal hareketlere dayanıyor. Yani daha anlaşılır şekilde söylersek jiroskop sensörü 3 eksenli açısal değişimleri algılıyor. Bunun yanına ivmeölçerin algıladığı 3 eksenli doğrusal hareketi de eklersek; iPhone 4, yüksek hareket algısına (6 eksen) sahip oluyor. Önceki nesillerde bu hareket algısı sadece ivmeölçerle sınırlandığından, iPhone 4 daha gelişmiş oyunların önümüzdeki dönemde AppStore'da yerini alacağının sinyallerini veriyor.

Şimdiye kadar, özellikle iPhone kullanmayanların, iPhone'u en çok eleştirdiği konuların başında gelen kamera konusunda da Apple, 4.Nesilde önemli değişikliklerin altına imzasını atmış. Geçen sene 2 megapikselden 3,2 megapiksele yükseltilen kameranın çözünürlüğü, 4.nesil ile 5 megapiksele arttırılmış ve 5x'lik sayısal yakınlaştırma desteği getirilmiş. iPhone kullanıcılarının geçen sene tanıştığı görüntü kaydı da bu sene oldukça geliştirilmiş. Artık HD yani 720p çözünürlüğünde saniyede 30 karelik görüntü kaydı yapabilen iPhone 4, sahip olduğu dahili LED flaşın yanı sıra arka aydınlatma kabiliyeti güçlü sensörler sayesinden önceki nesillerin en zayıf olduğu alanlardan biri olan "ışık miktarı az olan ortamlarda fotoğraf çekimi"nde daha başarılı çekimlerin altına rahatlıkla imza atabilecek.

iPhone 4, kaydettiği videolar üzerine bulundukları konumun coğrafik koordinatlarını işleyebiliyor.

iPhone 4'ün öne çıktığı alanlardan biri de video düzenleme. HD video kaydı yapabilen telefon, basit video düzenleme işleminin yanı sıra AppStore'dan 4.99 dolara satışa sunulacak olan iMovie yazılımı ile daha gelişmiş video düzenleme yeteneğine sahip oluyor. iMovie ile kullanıcılar çektikleri videolara yazılar, fotoğraflar, müzikler ekleyebilir, dinamik geçişler yapabilir. iPhone 4, HD video düzenlemesi ile A4 işlemcisinin sağladığı gücün ne kadar yeterli olduğunu gözler önüne koyuyor.

Standart kameranın yanı sıra iPhone 4, VGA çözünürlüğünü destekleyen internet kamerasına sahip. Yani tahmin ettiğimiz gibi iPhone 4 artık görüntülü görüşmeyi destekliyor, ancak biraz farklı şekilde. Mevcut telefonlardaki gibi operatör üzerinden görüntülü görüşme desteği sunmayan telefon, görüntülü görüşme için Wi-Fi'ı zorunlu tutuyor. Bu zorunluluğun operatör üzerinden yapılan görüşmelerin yeterince kaliteli olmaması ve operatörlerin ağlarının yeterli kalite sunamaması olduğu düşünülüyor. Ancak önümüzdeki dönemde tethering'de olduğu gibi iPhone 4, çeşitli operatörler üzerinden görüntülü görüşme desteği de sunabilir.

Yeni nesil iPhone 4, görüntülü görüşmeyi FaceTime adı verilen uygulama üzerinden yapıyor ve kullanıcıya ön kamerayı zorunlu tutmuyor. Kullanıcı isterse tek bir dokunuşla arka kamera üzerinden de arkadaşına görüntü gönderebiliyor. Ancak FaceTime uygulaması sadece iPhone 4 kullanıcıları arasında görüntülü görüşmeye izin veriyor. Fakat AppStore'dan satışa sunulacak olan çeşitli programlar ile iPhone 4, bilgisayarlarla da görüntülü görüşme desteğine sahip olabilir.

iPhone 4'de, rakibi Nexus One'daki gibi, iki adet mikrofon bulunuyor. Hemen Dock girişinin yanına konumlandırılan ilk mikrofon; sesli, videolu görüşme ya da ses kaydı yapılırken kullanıcının sesinin algılanması için kullanılırken, kulaklık girişinin yanında bulunan ikinci mikrofonsa, ilk mikrofonla birlikte çalışarak, arka plandaki istenmeyen seslerin bastırılmasını sağlıyor. Kısacası iki mikrofonla iPhone 4, şimdiye kadarki iPhone'ların sunamadığı kadar temiz sesli görüşmeler sunuyor.

Yeni iPhone, iki farklı renk seçeneğine ve 16GB ile 32GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip

iPhone 4'ün kardeşlerine üstünlük kurduğu bir alanda kablosuz bağlantı yeteneğinde. Bluetooth 2.1+EDR, 802.11b/g desteklerinin yanı sıra iPhone 4, geçtiğimiz yıl içersinde IEEE tarafından resmi olarak standart olan 802.11n (2.4GHz frekansında) desteği sunuyor ile 850, 1900 ve 2100MHz frekanslarının yanı sıra 900 MHz frekansında UMTS/HSDPA/HSUPA bantı üzerinde çalışabiliyor. iPhone 3G ve 3Gs, sadece 802.11b/g desteği sunuyor ve 850, 1900 ve 2100MHz UMTS/HSDPA/HSUPA'da çalışabiliyordu.

Ve gelelim mobil cihazların en önemli olduğu alana; pil ömrü... Son yıllarda bu alanda yaptığı büyük atılımla dikkatleri üstüne çeken Apple, dizüstü bilgisayarlarında 8 ile 10 saat arası kesintisiz çalışma vadediyor. Bilgisayarlarında sunduğu bu batarya ömrünü ilk önce iPad'e yansıtan firma, iPad gibi bir ince ve bir o kadar da ekranı kaliteli bir cihazda 10 saat kesintisiz video oynatımı sunuyor. Ve bu gelişmelerden nasibini iPhone ailesi de 4.Nesil ile alıyor.

İki nesildir beyaz arka yüzeye sahip üyesi bulunan iPhone ailesinin artık tamamen beyaz bir üyesi var

Apple, iPad'de olduğu gibi ekranıyla ön plana çıkan iPhone 4'ün 10 saate kadar kesintisiz video oynatabileceğini iddia ediyor. 40 saat kesintisiz ses oynatımı, 3G üzerinde 7 saat- 2G üzerindense 14 saat konuşma süresi sunan iPhone 4, 3G ve Wi-Fi bağlantıları üzerindense sırasıyla 6 ve 10 saatlik internet deneyimi vadediyor. Kısacası iPhone 4, sahip olduğu birçok yeniliğe rağmen, batarya alanında kullanıcıların sıkıntılarına derman olabilecek güçte.

Peki yeni iPhone ne zaman satışa sunuluyor. Dedikodu sürecinde sizlere aktardığımız gibi yeni iPhone, Haziran ayı içersinde satışa sunulacak. İlk önce Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'daki kullanıcılara merhaba diyecek olan iPhone 4; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında da yeni pazarlarda satışa sunulacak ve Eylül itibariyle dünyanın 88 ülkesinde raflardaki yerini alacak. Tahminimiz Türkiye'deki teknoloji severlerin iPhone 4 ile tanışması Ağustos ayı içersinde gerçekleşecek ? Peki fiyatlandırma ? Şimdilik bu sorunun cevabını kesin olarak verebilmek zor gözüküyor ancak gerek 16GB gerekse de 32GB'lık modelinin peşin fiyatları AT&T'nin iki yıllık sözleşmeli paketli satışlarında iPhone 3Gs ile pararlellik göstermesi, iPhone 4'ün geçen sene olduğu gibi iPhone 3Gs'in fiyatlandırmasıyla paralellik gösterebileceğine işaret ettiğini söylememiz yanlış olmayacaktır.

Kısaca aktarmaya çalıştığımız gibi geçen seneki iPhone 3G'den 3Gs'e geçişin aksine Apple, iPhone 4'de önemli revizyonların altına imza atmış. Güçlenen rakiplerle zorlaşan pazarda yapılması gerekeni Apple, iPhone 4 ile yaptı mı ? Bu sorunun cevabını siz okuyucularımızın aşağıdaki yorumları ve 24 Haziran günü 5 ülkede satışa sunulduğunda yaşanacaklar gösterecek.

Önceki Haberler: WWDC 2010'un açılış konuşmasındaki önemli gelişmelerle ilgili kısa haberlerimize aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz;