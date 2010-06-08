Apple, 3 senenin ardından telefonu yeniden icat ediyor: iPhone 4

Beklenen oldu ve Apple, her seneki gibi WWDC'nin açılışında yeni iPhone'u gün yüzüne çıkardı. Bu iPhone'un diğerlerinden farkı var elbette; Steve Jobs'un deyimiyle "filmlere konu olabilecek" bir prototipin kaybedilme olayıyla gündeme oturdu. Amerika'da konuyla ilgili soruşturma açıldı, telefonu barda bulan şanslı insandan alan teknoloji editörünün evine baskın yapıldı.
Herkes bu prototip üzerine çok yorum yaptı. Kimileri reklam dedi, kimileri içkinin şişedeki gibi durmadığına örnek bir olay dedi ancak kimse %100 emin olamadı, bu 4.Nesildir diyemedi. Belki de bu Apple'ın 4.Nesil için hazırladığı prototiplerden sadece biriydi. Ancak Steve Jobs; bugün bu sorunun cevabını bizlere WWDC'nin açılış konuşmasında verdi... Yeni nesil iPhone, prototiple birebir paralellik gösteriyor ancak aynı şeyi eski nesillere göre söyleyemiyoruz. Çünkü Apple, yeni nesil iPhone'da daha çok şey vadediyor ve şunu iddia ediyor; "Bu, herşeyi değiştiriyor. Tekrardan.."
Lafı uzatmadan yeni iPhone'u yani Apple'ın "iPhone 4" ismini verdiği 4.Nesil iPhone'u daha yakından tanımaya başlayalım.
iPhone 4, iOS 4 işletim sisteminin vadettiği bütün yenilikleri rahatlıkla yerine getirebilecek güçte.
iPhone 4; 115.2mm uzunluğunda, 58.66 mm genişliğinde ve sadece 9.3mm kalınlığında. Bu tasarımıyla dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanını eline alan iPhone 4'de, 2 nesildir görmeye alıştığımız avuç içiyle uyumlu olan kavisli tasarım yerini dizüstü Mac'lerdeki gibi düz hatlara bırakmış. Eski nesillerde olduğu gibi telefonun dört tarafında da iç gerilmeleri azaltan kavislere yer verilmiş.
iPhone 4'ün arka ve ön yüzeyindeyse yüksek hızlı trenler ve helikopterlerin ön camlarında kullanılan bir malzeme karşımıza çıkıyor; Alüminyum ve silikat minerallerinden oluşan alüminosilikat cam ateşe karşı dayanaklılığının yanı sıra plastiğe göre 20-30 kata varan sertliğiyle biliniyor. Alüminosilikat cam ile fiziksel dayanaklılığı daha da güçlenen iPhone 4, önceki nesillere göre çizilmeye de daha dayanaklı hale geliyor.
Cihazın çevresiyle CNC yani bilgisayar destekli üretim hattında imal edilen Apple'a ait özel alaşımlı paslanmaz çelik ile kaplı. Bu özel alaşımlı çelik bant ayrıca iPhone'un anten görevini de yerine getiriyor.
iPhone 4'ün en önemli revizyonlarından biri ekranında saklı. Retina ekran adı verilen teknoloji sayesinde Apple mühendisleri, bir pikselin genişliğini 74 mikrometreye küçülterek, 3.5 inçlik ekrana önceki iPhone'lardan 4 kat daha fazla piksel sığdırmayı başarmışlar. Dedikodulardaki gibi 960x640 piksel çözünürlüğe sahip olan iPhone 4, inç başına sunduğu 326 piksel ile teknoloji dünyasında önemli bir çağ açıyor.
326ppi ile insan gözünün sınırlarını aşan iPhone 4, bu yeteneği ile her türlü uygulamada şimdiye kadar elektronik cihazların sunamadığı keskinliği sunuyor. iPhone 4'ün 326ppi'ının yanında panel olarak Apple'ın LED Cinema Display ile iPad'de kullandığı, yüksek bakış açısı ve renk zenginliği sunan IPS panele sahip olması, telefonun sunduğu ekran kalitesini daha da arttırmayı başarıyor.
Hem 800:1 karşıtlık oranı sunan ekranı üzerinde hem de arka yüzeyi üzerinde bulunan, iPhone 3Gs'deki gibi, oleofobik yani yağ engelleyici yüzeyi ile ekranın olabildiğince daha az kirlenmesine ve parmak izi göstermesini sağlayan iPhone 4'de aydınlatma ise LED teknolojisiyle sağlanıyor.
Tahmin edildiği gibi iPhone 4, Apple'ın iPad'de kullanmaya başladığı kendi üretimi olan A4 yongasetinden gücünü alıyor fakat iPad'deki gibi 1GHz frekansında çalışıp çalışmadığı kesin olarak bilinmiyor. ARM Cortex A8 mimarisinden temelini alan ancak geleneksel yapıya göre önemli farklılıkları bulunan A4 yongasetinin, iPhone 4'e özellikle iPhone 3Gs'e her alanda üstünlük kurmasına yardımcı olacak gibi görünüyor.
Telefondaki en büyük yeniliklerden biri de jiroskop sensörüne sahip olması. Topaç hareketine benzer bir hareket olduğunu rahatlıkla söylebileceğimiz jiroskop hareketi, kutupsal hareketlere dayanıyor. Yani daha anlaşılır şekilde söylersek jiroskop sensörü 3 eksenli açısal değişimleri algılıyor. Bunun yanına ivmeölçerin algıladığı 3 eksenli doğrusal hareketi de eklersek; iPhone 4, yüksek hareket algısına (6 eksen) sahip oluyor. Önceki nesillerde bu hareket algısı sadece ivmeölçerle sınırlandığından, iPhone 4 daha gelişmiş oyunların önümüzdeki dönemde AppStore'da yerini alacağının sinyallerini veriyor.
Şimdiye kadar, özellikle iPhone kullanmayanların, iPhone'u en çok eleştirdiği konuların başında gelen kamera konusunda da Apple, 4.Nesilde önemli değişikliklerin altına imzasını atmış. Geçen sene 2 megapikselden 3,2 megapiksele yükseltilen kameranın çözünürlüğü, 4.nesil ile 5 megapiksele arttırılmış ve 5x'lik sayısal yakınlaştırma desteği getirilmiş. iPhone kullanıcılarının geçen sene tanıştığı görüntü kaydı da bu sene oldukça geliştirilmiş. Artık HD yani 720p çözünürlüğünde saniyede 30 karelik görüntü kaydı yapabilen iPhone 4, sahip olduğu dahili LED flaşın yanı sıra arka aydınlatma kabiliyeti güçlü sensörler sayesinden önceki nesillerin en zayıf olduğu alanlardan biri olan "ışık miktarı az olan ortamlarda fotoğraf çekimi"nde daha başarılı çekimlerin altına rahatlıkla imza atabilecek.
iPhone 4, kaydettiği videolar üzerine bulundukları konumun coğrafik koordinatlarını işleyebiliyor.
iPhone 4'ün öne çıktığı alanlardan biri de video düzenleme. HD video kaydı yapabilen telefon, basit video düzenleme işleminin yanı sıra AppStore'dan 4.99 dolara satışa sunulacak olan iMovie yazılımı ile daha gelişmiş video düzenleme yeteneğine sahip oluyor. iMovie ile kullanıcılar çektikleri videolara yazılar, fotoğraflar, müzikler ekleyebilir, dinamik geçişler yapabilir. iPhone 4, HD video düzenlemesi ile A4 işlemcisinin sağladığı gücün ne kadar yeterli olduğunu gözler önüne koyuyor.
Standart kameranın yanı sıra iPhone 4, VGA çözünürlüğünü destekleyen internet kamerasına sahip. Yani tahmin ettiğimiz gibi iPhone 4 artık görüntülü görüşmeyi destekliyor, ancak biraz farklı şekilde. Mevcut telefonlardaki gibi operatör üzerinden görüntülü görüşme desteği sunmayan telefon, görüntülü görüşme için Wi-Fi'ı zorunlu tutuyor. Bu zorunluluğun operatör üzerinden yapılan görüşmelerin yeterince kaliteli olmaması ve operatörlerin ağlarının yeterli kalite sunamaması olduğu düşünülüyor. Ancak önümüzdeki dönemde tethering'de olduğu gibi iPhone 4, çeşitli operatörler üzerinden görüntülü görüşme desteği de sunabilir.
Yeni nesil iPhone 4, görüntülü görüşmeyi FaceTime adı verilen uygulama üzerinden yapıyor ve kullanıcıya ön kamerayı zorunlu tutmuyor. Kullanıcı isterse tek bir dokunuşla arka kamera üzerinden de arkadaşına görüntü gönderebiliyor. Ancak FaceTime uygulaması sadece iPhone 4 kullanıcıları arasında görüntülü görüşmeye izin veriyor. Fakat AppStore'dan satışa sunulacak olan çeşitli programlar ile iPhone 4, bilgisayarlarla da görüntülü görüşme desteğine sahip olabilir.
iPhone 4'de, rakibi Nexus One'daki gibi, iki adet mikrofon bulunuyor. Hemen Dock girişinin yanına konumlandırılan ilk mikrofon; sesli, videolu görüşme ya da ses kaydı yapılırken kullanıcının sesinin algılanması için kullanılırken, kulaklık girişinin yanında bulunan ikinci mikrofonsa, ilk mikrofonla birlikte çalışarak, arka plandaki istenmeyen seslerin bastırılmasını sağlıyor. Kısacası iki mikrofonla iPhone 4, şimdiye kadarki iPhone'ların sunamadığı kadar temiz sesli görüşmeler sunuyor.
Yeni iPhone, iki farklı renk seçeneğine ve 16GB ile 32GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip
iPhone 4'ün kardeşlerine üstünlük kurduğu bir alanda kablosuz bağlantı yeteneğinde. Bluetooth 2.1+EDR, 802.11b/g desteklerinin yanı sıra iPhone 4, geçtiğimiz yıl içersinde IEEE tarafından resmi olarak standart olan 802.11n (2.4GHz frekansında) desteği sunuyor ile 850, 1900 ve 2100MHz frekanslarının yanı sıra 900 MHz frekansında UMTS/HSDPA/HSUPA bantı üzerinde çalışabiliyor. iPhone 3G ve 3Gs, sadece 802.11b/g desteği sunuyor ve 850, 1900 ve 2100MHz UMTS/HSDPA/HSUPA'da çalışabiliyordu.
Ve gelelim mobil cihazların en önemli olduğu alana; pil ömrü... Son yıllarda bu alanda yaptığı büyük atılımla dikkatleri üstüne çeken Apple, dizüstü bilgisayarlarında 8 ile 10 saat arası kesintisiz çalışma vadediyor. Bilgisayarlarında sunduğu bu batarya ömrünü ilk önce iPad'e yansıtan firma, iPad gibi bir ince ve bir o kadar da ekranı kaliteli bir cihazda 10 saat kesintisiz video oynatımı sunuyor. Ve bu gelişmelerden nasibini iPhone ailesi de 4.Nesil ile alıyor.
İki nesildir beyaz arka yüzeye sahip üyesi bulunan iPhone ailesinin artık tamamen beyaz bir üyesi var
Apple, iPad'de olduğu gibi ekranıyla ön plana çıkan iPhone 4'ün 10 saate kadar kesintisiz video oynatabileceğini iddia ediyor. 40 saat kesintisiz ses oynatımı, 3G üzerinde 7 saat- 2G üzerindense 14 saat konuşma süresi sunan iPhone 4, 3G ve Wi-Fi bağlantıları üzerindense sırasıyla 6 ve 10 saatlik internet deneyimi vadediyor. Kısacası iPhone 4, sahip olduğu birçok yeniliğe rağmen, batarya alanında kullanıcıların sıkıntılarına derman olabilecek güçte.
Peki yeni iPhone ne zaman satışa sunuluyor. Dedikodu sürecinde sizlere aktardığımız gibi yeni iPhone, Haziran ayı içersinde satışa sunulacak. İlk önce Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'daki kullanıcılara merhaba diyecek olan iPhone 4; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında da yeni pazarlarda satışa sunulacak ve Eylül itibariyle dünyanın 88 ülkesinde raflardaki yerini alacak. Tahminimiz Türkiye'deki teknoloji severlerin iPhone 4 ile tanışması Ağustos ayı içersinde gerçekleşecek ? Peki fiyatlandırma ? Şimdilik bu sorunun cevabını kesin olarak verebilmek zor gözüküyor ancak gerek 16GB gerekse de 32GB'lık modelinin peşin fiyatları AT&T'nin iki yıllık sözleşmeli paketli satışlarında iPhone 3Gs ile pararlellik göstermesi, iPhone 4'ün geçen sene olduğu gibi iPhone 3Gs'in fiyatlandırmasıyla paralellik gösterebileceğine işaret ettiğini söylememiz yanlış olmayacaktır.
Kısaca aktarmaya çalıştığımız gibi geçen seneki iPhone 3G'den 3Gs'e geçişin aksine Apple, iPhone 4'de önemli revizyonların altına imza atmış. Güçlenen rakiplerle zorlaşan pazarda yapılması gerekeni Apple, iPhone 4 ile yaptı mı ? Bu sorunun cevabını siz okuyucularımızın aşağıdaki yorumları ve 24 Haziran günü 5 ülkede satışa sunulduğunda yaşanacaklar gösterecek.
Önceki Haberler: WWDC 2010'un açılış konuşmasındaki önemli gelişmelerle ilgili kısa haberlerimize aşağıdaki bağlantılarla ulaşabilirsiniz;
- iPhone 4 24 Haziran'da, iOS 4 ise 21 Haziran'da geliyor
- iPhone OS gitti, iOS geldi
- iPhone 4, iPad gibi Apple tasarımı A4 işlemcisini kullanıyor
- Apple, Phone 4'te 5 Megapiksel kamera kullanıyor, işte detaylar...
- Karşınızda iPhone 4
- AppStore'daki uygulama sayısı 225,000'i aştı; 65 günde 5 milyondan fazla kitap satıldı
- iPad Temmuz ayında dokuz ülkede daha satışa sunuluyor.
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Apple’ın satış rekorları kıran telefonu iPhone, yeni bir rekora daha imza attı. Apple’ın açıklamasına göre, markanın 24 Haziran’da piyasa sürmeye hazırlandığı yeni modeli iPhone 4 için müşterilere sunulan ön sipariş fırsatı, ilk gününde 600 bin talep aldı.
Yeni iPhone, hem şekil hem de içerik açısından geliştirilmiş bir çok özelliğe sahip. Flaşla geliştirilmiş kamerası, keskin görüntü sağlama özelliği, eskisine oranla daha uzun ömürlü bataryası ve hızlı işlemcisiyle kullanım rahatlığı sağlarken, paslanmaz çelik ve camdan muhafazasıyla göz alıyor.
Markanın İngiltere ve ABD’deki internet sitelerinde, yoğunlukluktan dolayı bazı aksaklıklar yaşandı. Müşterilerin bir kısmı sipariş işlemlerini tamamlayamadı ve sorunlarını Apple’a rapor etti. Apple olayla ilgili, “iPhone 4 için ön sipariş verenlerin sayısı beklediğimizden çok fazlaydı. Problemlerle karşılaşan herkesten özür diliyoruz” açıklamasını yaptı. iPhone 4’ün fiyatı ise 16 GB’lık modeli için 740 dolar (1.155 TL), 32 GB’lık modeli için ise 890 dolar (1.390 TL) olarak belirlendi.
Kaynak : milliyet.com.tr/...
microsoft un bu tarz tasarımlı telefonuna "tuğla gibi" ifadesini kullanmıştın..
hatların aynı olmasına rağmen bu yazıda bulamadım o ifadeyi.?.
birde;"özellikle iphone kullanmayanların şikayet ettiği" demişsin..
ipohone kullanmayan birisi telefonun kötü özelliğini nasıl fark edebilir ki.?.
birde burayı algılayamadım..
1)Microsoft'un benzer tasarımlı bir telefonu yok zaten. Galiba Zune için söylüyorsunuz ancak onun açıklamasını zaten o konuda yapmıştım.
2)Genelde iPhone'un kamerasını kullananlar yeterli bulurken, en çok eleştiriyi kullanmayanlar yapıyordu bu konuda. Zaten forumda yapılan konuşmalarda da iPhone kullanıcılarının bu konuyla ilgili mesajları mevcut.
İyi günler
Cloud browser açacaktım ama çok kota yiyor diye biliyorum açamadım, ay sonu kotam bitmişti. Zaten yapı kredi sayfasında bitmişti, 5-6 defa denedim siteyi yeniden yükleyip durdu.
Neden dicyeceksiniz.
Bak adam anlatmis bankacilik islemlerini yapamamis, baska biri cikar, mutlaka girmesi gereken siteler vardir ve flashlidir... yani birine gerekir birine gerekmez, Sen Destegini verirsin isteyen kullanir isteyen kullanmaz. Koyarsin browser ayarlarina FLASH ON OFF diye basit bir secenek; Kullananin pili az gider, kullanmayanin cok... Buna kullanici karar verir!
Flash destegi olmamasi bence iphone un buyuk bir handikapidir... Politik nedenler ile adamlar koymuyorlar alete , bu sirket stratejisidir, yani adamlarin sizin ihtyaciniz olup olmadigi konusunda en kucuk bir endisesi yok ne yazik ki.
Flash icerikli siteleri ziyaret etmek icin, flashin iphone'da olmasi gerektigini dusunenleri bir nebze olsun anlayabiliyorum fakat oyun konusundan hareketle flashin iphoneda olmasi gerektigi fikrine katilmiyorum. App Store'de piyasadaki bircok flash oyunundan daha zevkli ve kaliteli oyunlar oldugu kanaatindeyim.
Son olarak, ilk iphone cikali 3 yildan fazla oldu. Apple, surekli, flash konusunda elestiriliyor ama lutfen birisi bana, flashin, bataryayi oldurmeden ve tarayiciyi kasmadan calistigi bir telefon gosterebilir mi?
D8 konferansinda Steve'in soyledigi guzel birsey vardi; biz ilk iphone'i cikardigimizda Adobe'den, flashin mobile cihazlarda nasil calistigini bize gostermelerini istedik fakat hicbir zaman bunu basaramadilar.
Apple bu konuda belki, kullanicilarinin taleplerine kulak tikadigi icin elestirilebilir fakat lutfen Apple'i elestirmeden once Adobe'den, flash playeri windows ve mac platformunda adam gibi calisan bir hale getirmesi isteyelim. Masaustu bilgisayarlarda bile, islemci kullanimini tavan yaptiran bir eklenti, ayni icerigi, mobile cihazlarda nasil bir performansla calistiracak gercekten merak ediyorum. Bunu yapabilirlerse hakikaten helal olsun diyecegim.
Flash icerik ile karsilastigi zaman bilgisayarim oldugundan daha fazla isinmiyor, islemci yuku artmiyor diyen arkadaslar varsa lutfen hangi platformu ve hangi flash surumu kullandiklarini yazsinlar.
lakin samsung star'ın tv lisini almak istiyorum.çünkü :
1-tv var
2-radyo var
3-net ayda 6 lira ve gayet güzel
4-google maps de aynı paraya dahil
5-mp3 ve mp4 leri sorunsuzca yukluyorum.
6-itunes eziyeti yok.
7-kamera ıvır-zıvır zaten var
8-dokunmatık
9-uygulama destegı var ama köstek gibi
10-metacafe ,youtube rahatlıkla çalışıyor.
11-1000Tl nin uzerınde degıl,hatta 300tl
12-pili 1 hafta gıdıyor.abanarak kullandıgınızda 3 gun temiz gidiyor.
13 istediğin bilgisayara bagla dosya alısverısı yap.illa ıtunes lazım degıl.usb hafıza olarak bıle kullan...
14-gerıye ne kaldı??
15-he bir de telefon...
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Iphone benım yukarıdakı ıhtıyaclarımı karsılasın anında alacagım bir tane ,ipod'u itunes rezaletı yuzunden duvarda patlatmıs adamım ben.13 yasından berı macıntoshlar ıle hasır nesırım,17 senedır apple kullanıcısıyım ve bugun itibarıyle dıyebılırım kı, apple'ın macbook dısında hıc bır zamazıngosu parasına değmez...
flash olmus olmamıs ılerıde pek onem tasımayacak ,ancak flash endustrı tarafından hep kullanılacak...Steve Jobs'ın elınde quicktime patladığı için laf atıyordu flash'a , quictime abanılmıs bır sıteye gırın bakalım ,flash mı hızlı quicktime mı!!Multimedya endustrısı flash a dondugunden bok atmaya calısıyor steve jobs ,pazar payı cıddı etkılendı...o yuzden yatsın kalksın Lg'den aşırdıgı Iphone 'a sukretsın...ıphone 4 ıle Nexusa yaklasmıs ,kasa yapısı dısında bır yenılıgı yok ...
He bu arada ,ıphone kullananlar ,bereket versın çifter çifter kullansınlar ,kullanıcılara bu forumdan laf sokusturmamak lazım.ayıp.
kullanımı zevkli bir cihaz ama 2 ayda sıkılır be ınsan...pahalı bır oyuncak be kardesım.o paraya neler alınmaz ki.mesela Macbook alırsın yanına da mukemmel bır telefon alırsın.Bu arada macbook bılgısayar tarıhının en ıyı cıhazıdır,laf ettırmem ,dıger bılgısayar uretıcılerı utansınlar macbook gıbı bır cıhaz ortaya koyamadıklarından...diyeceklerım bunlardır.
daha da bırbırımızı yemeyelım,iphonelar hepınıze kurban olsun ,bırbırımızden degerlı mı kıymetlı arkadaslar,tesüf ederim...
pocketnow.com/...