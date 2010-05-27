Apple: O artık en büyük teknoloji şirketi

"Güneş olmazsan yıldız ol, ama gökteki en parlak yıldız sen ol !..." R. Tagore tarafından kaleme alınan ve özgün olmanın altına kalın biz çizgi çeken özlü söz, Apple'ın gelmiş olduğu noktaya adeta ışık tutmakta. 90'lara kadar hızlı büyüyen ama çoğu zaman en büyüklerle birlikte anılmayan, bir dönem finansal krize giren ama farklı olmak üzerine inancını kaybetmeyen Apple, ekonomi derslerine konu olan bir başarı hikayesi ile bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketi olmayı başardı.

Tarih 1984, yer Moscone Center: Apple, iic modelini tanıtırken...

Yönetim kurulu kararıyla şirketten uzaklaştırılan Steve Jobs'un kurtarıcı olarak geri çağrılması ve dümenin bir kez daha ona teslim edilmesiyle birlikte yeniden yükselişe geçen Apple, pek çok şirketin batma riski geçirdiği yeni yüzyılın başlangıç yıllarına iPod ile merhaba demiş ve yeni bir akımın öncüsü olmayı başarmıştı. Walkman ile Sony'nin yazdığı başarı hikayesinin bir benzerini tekrar eden Apple, öncesinde çok sayıda taşınabilir MP3 oynatıcısı olmasına rağmen iPod ile gerek tasarım gerekse de kullanım özellikleri açısından endüstriye yeni bir yol çizmiş ve ardından kazanılan bu ivme daha sonra iPhone ve son olarak iPad olarak karşımıza çıkmıştı. Piyasa sürdüğü hemen her cihaz adeta fenomen haline gelen Cupertino merkezli firma, 1989'dan sonra ilk defa Microsoft'u borsada geçti ve son rakamlar itibariyle dünyanın en değerli teknoloji şirketi olmayı başardı.

Tarih 2010, yer yine Moscone Center: Apple, iPad'i tanıtırken...

Son dönemde satın almalarla büyüyen ve kasasındaki 40 milyar dolar ile nakit varlığı en yüksek şirketlerden biri olduğu belirtilen Apple'ın, teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü NASDAQ borsasındaki hisseleri dün itibariyle %2.8 oranında artış gösterdi. Son hareketle piyasa değeri 229 milyar dolara kadar çıkan Apple, 219 milyar dolar borsa değeri olan Microsoft'u geçerek dünyanın en büyük teknoloji şirketi olmayı başardı. Zor dönemlerinde 3 dolar civarından işlem gören hisseleri, bugün 245$ seviyesinden alıcı bulan Apple, içine girdiği kriz ortamından kurtulabilmek için 1997'de 150 milyon dolar borç aldığı amansız rakibi Microsoft'u, bugün geride bırakarak rekor bir değere ulaşmış oldu. Piyasa değeri açısından Microsoft'u geride bırakan Apple, gelir bazında ise rakibini bir adım arkadan takip ediyor zira son çeyrekte, Windows 7'nin göz ardı edilemeyecek katkısı ile 14.5 milyar dolar gelir açıklayan Microsoft'a karşı Apple'ın geliri ise 13.5 milyar dolar olmuştu.