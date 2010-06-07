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Apple, Phone 4'te 5 Megapiksel kamera kullanıyor, işte detaylar...

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple iPhone 4, hem tasarım hem de donanım ve yazılım tarafında yüzlerce sayıda yenilik içeriyor. Steve Jobs tarafından yapılan sunumda, iPhone 4'ün kamera ve çekim yeteneklerine de özellikle değinildi. Arka aydınlatma özelliğine sahip sensörün kullanıldığı, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. 5x dijital yakınlaştırma yapan kamerası LED flash ile desteklenen iPhone 4, 720p çözünürlüğünde ve 30 fps hızında video çekebiliyor.

Sahip olduğu A4 işlemcisinin yüksek işlem gücüne güvenen iPhone 4'te entegre video düzenleme özelliği de bulunuyor. Çekilen görüntülerin tek tuşla paylaşımına olanak tanıyan iPhone 4, kamera özellikleri açısından bugün piyasanın en güçlü telefonu olmasa bile, diğer pek çok detayda olduğu gibi bu konuda da en iyi iPhone olmayı başarıyor. Kamera özellikleriyle ilgili olarak en çok merak edilen detay ise entegre video düzenleme yetenekleri. Video odaklı profesyonel uygulamaya sahip olan Apple'ın, kamera donanımıyla olmasa bile desteklenen uygulamalarla rakiplerine meydan okuyacağı belirtiliyor.


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Erasmus78 9 yıl
Bildiğim kadarı ile 720p için 30FPS kayıt yapabilen ilk telefon iPhone oldu.
i8910HD, HTC Evo 4G ve Nokia N8 24FPS kayıt yapabiliyorlar değil mi?
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sserdar93 9 yıl
720p video kaydına,iphone dan önümüzdeki birkaç jenerasyoda yer verilmez diye bekliyordum.benim için çok şaşırtıcı oldu
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Exxcrea 9 yıl

Erasmus78

Bildiğim kadarı ile 720p için 30FPS kayıt yapabilen ilk telefon iPhone oldu.

i8910HD, HTC Evo 4G ve Nokia N8 24FPS kayıt yapabiliyorlar değil mi?

samsung wave ve galaxy s 30 fps kayıt yapiyor. wave şuanda satılıyor galaxy s de 18 inde satışa cıkıyor. çokda önemli bişey degil 24-30. izledigimiz çogu film de 24 fps.
galiba evo da 30 fpsmiş.
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DH Misafiri 9 yıl
ekran hd video vs
harika harikaaaa
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Commander 9 yıl
İphone da görüntülü konuşmanın bu kadar geç çıkmasıda garip aslında. Herkes görüntülü görüşme yapılabilceğini sanıyordu şimdiye kadar. Oysaki yoktu, sonunda olmuş oldu. 5 MP kamera ile dahada iyi oldu.
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Batuist 9 yıl
oldukça sıkıştırılmış piksellere sahip anladığım kadarıyla.. 3,5"te bu çözünürlük zaten şimdiyte dek yapılanın en fazlası sanırım.. HTC HD2'de bile pikselleri tek tek görmek mümkün değildi çok çok dikkatlice yakından bakmadığınız taktirde.. şimdi bu ondan çok daha fazlasını vaad ediyor.. daha küçük daha da sıkıştırılmış piksellere sahip bir ekran... en fazla da ekranını merak ediyorum...
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