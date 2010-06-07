Apple, Phone 4'te 5 Megapiksel kamera kullanıyor, işte detaylar...

Apple iPhone 4, hem tasarım hem de donanım ve yazılım tarafında yüzlerce sayıda yenilik içeriyor. Steve Jobs tarafından yapılan sunumda, iPhone 4'ün kamera ve çekim yeteneklerine de özellikle değinildi. Arka aydınlatma özelliğine sahip sensörün kullanıldığı, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. 5x dijital yakınlaştırma yapan kamerası LED flash ile desteklenen iPhone 4, 720p çözünürlüğünde ve 30 fps hızında video çekebiliyor.

Sahip olduğu A4 işlemcisinin yüksek işlem gücüne güvenen iPhone 4'te entegre video düzenleme özelliği de bulunuyor. Çekilen görüntülerin tek tuşla paylaşımına olanak tanıyan iPhone 4, kamera özellikleri açısından bugün piyasanın en güçlü telefonu olmasa bile, diğer pek çok detayda olduğu gibi bu konuda da en iyi iPhone olmayı başarıyor. Kamera özellikleriyle ilgili olarak en çok merak edilen detay ise entegre video düzenleme yetenekleri. Video odaklı profesyonel uygulamaya sahip olan Apple'ın, kamera donanımıyla olmasa bile desteklenen uygulamalarla rakiplerine meydan okuyacağı belirtiliyor.