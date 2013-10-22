"Apple'dan 55 & 65 inç 4K televizyonlar 2014 sonunda geliyor"

Bugüne kadar hobi olarak geliştirdiği Apple TV set üstü kutusu ile bulunduğu televizyon alanında daha etkin bir rol sahibi olmak için çalışmalar yaptığı uzun süredir bilinen Apple, Advanced Research Japan'e göre bu çalışmalarının ilk meyvelerini 2014 sonunda ortaya çıkaracak.





Bloomberg'in raporundan alıntı yaptığı Advanced Research Japan analistlerinden Masahiko Ishino'nun 55 ve 65 inç boyutlarında, 4K çözünürlüğünde görüntü sunacağını belirttiği televizyonlar çerçevesiz tasarımlarıyla boy gösterecek. Panellerin LG, grafik işlemcisinin ise Samsung tarafından üretileceği ve üzerinde Corning'in Gorilla Glass 3'ün bulunacağı belirtilen TV'lerin ilk parti montajı ise 2014 sonunda satışa sunulmak üzere Foxconn tarafından gerçekleştirilecek.





Masahiko Ishino, satış fiyatı konusundaki değerlendirmesinde ise TV'lerin 1500 ile 2500 dolar bandından satışa sunulmasını beklediklerini söyledi.





Hatırlanacağı gibi bir süre önce Tayvan merkezli Economic Daily News, Apple'ın televizyon seti için Corning, Foxconn, G-Tech Optoelectronics ve panel üreticisi Innolux ile yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu dile getirmişti.





http://www.bloomberg.com/news/2013-10-22/apple-preparing-65-inch-tv-for-release-next-year-analyst-says.html