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"Apple'dan 55 & 65 inç 4K televizyonlar 2014 sonunda geliyor"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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1
61
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Bugüne kadar hobi olarak geliştirdiği Apple TV set üstü kutusu ile bulunduğu televizyon alanında daha etkin bir rol sahibi olmak için çalışmalar yaptığı uzun süredir bilinen Apple, Advanced Research Japan'e göre bu çalışmalarının ilk meyvelerini 2014 sonunda ortaya çıkaracak.

Bloomberg'in raporundan alıntı yaptığı Advanced Research Japan analistlerinden Masahiko Ishino'nun 55 ve 65 inç boyutlarında, 4K çözünürlüğünde görüntü sunacağını belirttiği televizyonlar çerçevesiz tasarımlarıyla boy gösterecek. Panellerin LG, grafik işlemcisinin ise Samsung tarafından üretileceği ve üzerinde Corning'in Gorilla Glass 3'ün bulunacağı belirtilen TV'lerin ilk parti montajı ise 2014 sonunda satışa sunulmak üzere Foxconn tarafından gerçekleştirilecek.

Masahiko Ishino, satış fiyatı konusundaki değerlendirmesinde ise TV'lerin 1500 ile 2500 dolar bandından satışa sunulmasını beklediklerini söyledi.

Hatırlanacağı gibi bir süre önce Tayvan merkezli Economic Daily News, Apple'ın televizyon seti için Corning, Foxconn, G-Tech Optoelectronics ve panel üreticisi Innolux ile yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu dile getirmişti.


http://www.bloomberg.com/news/2013-10-22/apple-preparing-65-inch-tv-for-release-next-year-analyst-says.html Yorum Yaz
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zengier 6 yıl en beğenilen UyGaR___
uygarozdemir

her sene televizyon mu yeniliycez bir de şimdi.

yoo, her sene yenilenmesi gereken bir tek trafik sigortasi ve kira kontrati var :)
uygarozdemirher sene televizyon mu yeniliycez bir de şimdi.yoo, her sene yenilenmesi gereken bir tek trafik sigortasi v...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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lost.shoot 6 yıl
artık bırakında televızyonda philips olsun lg olsun


samsung pikap kamyonet piyasaya cıkarması gibi

apple otomobil cıkarırlarsada şaşırmam
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JoeyBane 6 yıl
Yetişilmiyor..
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SystemApps 6 yıl
hayatımda gördüğüm en armutvari haber..
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zengier 6 yıl
5000 tl civari aslinda bana dogru gelmeye basladi yavas yavas. Apple basta fiyat bindireyim diye dusunen bir firma degil, fiyatlari her daim sabit zaten. Su anda ucuz yollu 4k (50-55") TV ler 1000-1500 dolardan basliyor. Evet belki adi sani duyulmamis markalar, ancak yine de fiyat cok iyi. Apple in boyle bir urun yaptiginda fiyat araliginin 2000-5000 dolar araliginda olmasini beklerim, bu da giris seviyesi icin turkiyede 5000 TL ve uzeri olmasi anlamina geliyor. iphone ciktiginda diger markalarin amiral gemisi telefonlari apple in belirledigi 650 dolar seviyesinde veya uzerinde giris yapiyorlardi zaten. Bu alanda da var olan bir sektore girerken herkes tarafindan ulasilabilecek bir fiyat politikasi izlemek zorunda, zira elma logoso yapistirilan her urun satiyor demek yanlis. kisisel bilgisayar sektorunde ne kadar tercih ediliyor acaba ? is dunyasinda ? kendimden ornek vereyim; ben tutup da kendi ortamima apple kisisel bilgisayarlari sokmam, sisteme entegresi ayri sorun, problem cozumleri ayri sorun. tabletleri icin zaten yapacak birsey de yok, onlari internete baglamak disinda sisteme entegre etmeye cabalamiyorum bile.

Diyecegim o ki; iphone veya ipad deki gibi bakir bir pazara girmiyor apple; belki de bu kadar uzun sure beklemenin nedeni bu . pazar bos olmadigi icin de daha mantikli fiyatlar ile gelmeli. 4k TV olarak degil olaya sadece TV olarak bakmak gerek su noktada. fiziksel olarak evlerimize sokabilecegimiz cihazlarin boyutlari az cok belli . bunun uzerine icerik sunma acisindan 4k TV sunup da 4k materyal sunamadigi, veya bu materyali son kullaniciya ulastirmadigi durumda yine bir anlami olmayacaktir. Gonul ister ki guzel bir 4k TV ile ciksin Apple, ancak henuz ikna olmus degilim 4k konusunda ben.
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Macintosh 6 yıl
En az türkiyede 5 bin ve 6 bin olur bence bakalım tanıtımı nasıl olacak onu merak ediyorum devrim yapmış gibi bir tanıtım yapacaklar yine tanıtım filminde Ive gözlerini pörletip kameraya bakarak nasıl bir devrim ve tasarım yaptığını anlatacak
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zucchero 6 yıl
liderliği alır, net.
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celaldk 6 yıl
Tamamemen yalan bu fiyat apple cinema display'in fiyatı bile 1000$ eğer 2500 hayal olur o boyda 4k bir tv için . Hem hangi 4k tv 2500$ da apple'ın ki o fiyatta olucak en az 4000$ olur
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duda 6 yıl
Çok akıllıca bir hamle. Apple işlemci üretimini Samsung üzerinden başka çözümlere kaydırırken en büyük rakibinin gönlünü yapmak için televizyonunun görüntü işlemcilerini ona ürettiriyor. Bence Apple'ın televizyon üretme kararı kendi politikasının değil, diğer şirketlerin ve kendi çıkarlarının aynı noktada (televizyon)toplanmasıyla alınmış bir karar. Parçalar yerine oturuyor.
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Zordion 6 yıl
Apple 55" TV'yi 2500$ a mi satacak?
Cok zor bence. Bir TV firmasiyla ortakliga gitmesi daha mantikli olur, Sharp ve Loewe konusuluyordu.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bunu almaya güç yetmez
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Led Zeppelin 6 yıl
Başlığı Apple 5s&65" 4k tv 2014 sonunda geliyor diye okudum hatta 5s neden gecikti diye düşündüm
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DH Misafiri 6 yıl
panel lg nin ya işlemci apple a ait.
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