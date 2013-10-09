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Apple'dan Jonathan Ive'nin tasarladığı Leica M fotoğraf makinesi ortaya çıktı

5 yıl
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19
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'dan Jonathan Ive'nin tasarladığı Leica M fotoğraf makinesi ortaya çıktı
Afrika'da AIDS'e karşı savaş veren RED derneğinin çalışmalarına gelir elde edebilmek adına RED ibareli birçok farklı teknolojik ürün hazırlanıyor. Yine bu amaç için Apple'ın tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Jonathan Ive tarafından hazırlandığı öğrenilen Lelica M fotoğraf makinesinin ilk görselleri ortaya çıktı.
Dünyanın en prestijli fotoğraf firmaları arasında yer alan Leica'nın geçtiğimiz yıl duyurduğu fotoğraf makinesi M, teknik olarak 24MP çözünürlüğünde FF (Tam Kare) CMOS sensöre, 3-inç 920 bin piksel LCD ekrana, 200-3200 ISO aralığına, Full HD video çekim kapasitesine, RAW çekim desteğine ve lensleri değiştirilebilir bir yapıya sahip. Normalde retro görünümlü bu fotoğraf makinesini RED derneğinin Kasım ayında yapılacak açık arttırması için çok daha modern ve yumuşak hatlara sahip bir görünüm ile oldukça iyi kullandığı alüminyum malzemeden hazırlayan Jonathan Ive, gri rengin ağır bastığı bir tasarım hayata geçirmiş. Üretimi için 1000 farklı prototip parça ve 561 farklı model kullanıldığı belirtilen Leica M RED, 85 günlük bir üretim / tasarım maratonu ile son halini almış.
Yine Leica tarafından geliştirilen APO-Summicron 50mm f/2 ASPH lens modeli ile satılacağı söylenen Jonathan Ive tasarımlı Leica M'in fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmasa da, faydalı amacı doğrultusunda oldukça yüksek bir fiyata satılacağı tahmin ediliyor.
 
Apple'dan Jonathan Ive'nin tasarladığı Leica M fotoğraf makinesi ortaya çıktı

http://www.popphoto.com/news/2013/10/photos-what-leica-m-looks-designed-apples-jony-ive Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Nightmare70 5 yıl en beğenilen
giogo
İos 7 deki menü görünümünden sonra Jonathan Ive benim için bitmiştir.Etrafımda bir tane İos 7 nin menü ikonlarını beğenen yok.

Ben beğeniyorum Türk insanı zor alışır alışınca da vazgeçemez ;)
giogoİos 7 deki menü görünümünden sonra Jonathan Ive benim için bitmiştir.Etrafımda bir tane İos 7 nin menü ikonlarını beğenen yok.Be...
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halitozbasli 5 yıl
TeamAnimus
giogoİos 7 deki menü görünümünden sonra Jonathan Ive benim için bitmiştir.Etrafımda bir tane İos 7 nin menü ikonlarını beğenen yok.
Uygulama ikonları Jonathan Iveın değil, Appleın pazarlama departmanının tasarımlarıdır.

Bende begenenlerdenim ama azınlık sayılırız cevremde begenmeyen cok
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Metabolism 5 yıl
Verseler nefessiz kullanırsınız ama
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BLoWeR 5 yıl
Klasik "retro" Leica tasarımını, minimalist, modern tasarımla birleştirmiş ve bence çok da güzel olmuş.
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TNTB 5 yıl
tasarimi çok berbat
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srcncc 5 yıl
Ergonami sıfırmış :)
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28tatar 5 yıl
Klasik türk yorumlarını sıralayayım siz zahmet etmeyin;

apple kazıkçı
ürün çöp
amerikada bedava veriyorlar.
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TeamAnimus 5 yıl
giogo
İos 7 deki menü görünümünden sonra Jonathan Ive benim için bitmiştir.Etrafımda bir tane İos 7 nin menü ikonlarını beğenen yok.

Uygulama ikonları Jonathan Ive'ın değil, Apple'ın pazarlama departmanının tasarımlarıdır.
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gfbekir 5 yıl
Rengi beğenmedim, siyah her zaman daha iyi duruyor.
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Nightmare70 5 yıl en beğenilen
giogo
İos 7 deki menü görünümünden sonra Jonathan Ive benim için bitmiştir.Etrafımda bir tane İos 7 nin menü ikonlarını beğenen yok.

Ben beğeniyorum Türk insanı zor alışır alışınca da vazgeçemez ;)
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xpow3r 5 yıl
iyide adam bişey tasarlamamış ki olanı alüminyum yapmış. Braunda bişey bulamamış mı ?
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Guest-F8946C419 5 yıl
Tasarım guruları konuşmuş yine..

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giogo 5 yıl
İos 7 deki menü görünümünden sonra Jonathan Ive benim için bitmiştir.Etrafımda bir tane İos 7 nin menü ikonlarını beğenen yok.
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VlknFX 5 yıl
off yorumlar off yorumlar :) biri daha makinayı eline almada ergonomi sıfır der. öbürü adam gibi başka tasarım yapsın der klavyesi olan yazıyor :) işin tasarımdan markadan çok hizmet ettiği amaç önemli. Nekadar güzel bir iş yapıyorlar. Bizde dikili ağacım var diyene baltayla koşan bir sürü tip var. Bende de gübre ve bir damla suvar diyen yok. Ne çok sever olduk kıyasıya hunharca eleştirmeyi. Biz nezaman böyle bir ülkeye dönüştük
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Lova 5 yıl VlknFX
Son cümleleri yazmasaydın tam duygularıma tercüman olacaktın ama "ne oldu bizim insanlarımıza" muhabbetine girince hayal kırıklığına uğradım
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