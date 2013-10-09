Apple'dan Jonathan Ive'nin tasarladığı Leica M fotoğraf makinesi ortaya çıktı

Afrika'da AIDS'e karşı savaş veren RED derneğinin çalışmalarına gelir elde edebilmek adına RED ibareli birçok farklı teknolojik ürün hazırlanıyor. Yine bu amaç için Apple'ın tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Jonathan Ive tarafından hazırlandığı öğrenilen Lelica M fotoğraf makinesinin ilk görselleri ortaya çıktı.

Dünyanın en prestijli fotoğraf firmaları arasında yer alan Leica'nın geçtiğimiz yıl duyurduğu fotoğraf makinesi M, teknik olarak 24MP çözünürlüğünde FF (Tam Kare) CMOS sensöre, 3-inç 920 bin piksel LCD ekrana, 200-3200 ISO aralığına, Full HD video çekim kapasitesine, RAW çekim desteğine ve lensleri değiştirilebilir bir yapıya sahip. Normalde retro görünümlü bu fotoğraf makinesini RED derneğinin Kasım ayında yapılacak açık arttırması için çok daha modern ve yumuşak hatlara sahip bir görünüm ile oldukça iyi kullandığı alüminyum malzemeden hazırlayan Jonathan Ive, gri rengin ağır bastığı bir tasarım hayata geçirmiş. Üretimi için 1000 farklı prototip parça ve 561 farklı model kullanıldığı belirtilen Leica M RED, 85 günlük bir üretim / tasarım maratonu ile son halini almış.

Yine Leica tarafından geliştirilen APO-Summicron 50mm f/2 ASPH lens modeli ile satılacağı söylenen Jonathan Ive tasarımlı Leica M'in fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmasa da, faydalı amacı doğrultusunda oldukça yüksek bir fiyata satılacağı tahmin ediliyor.

http://www.popphoto.com/news/2013/10/photos-what-leica-m-looks-designed-apples-jony-ive