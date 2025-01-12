Xiaomi 15 Ultra uydu iletişim özelliği ile gelebilir

Sızan son bilgilere göre yaklaşmakta olan Xiaomi 15 Ultra amiral gemisi, uydu iletişimini kullanarak arama yapma yeteneğine sahip olacak ve bu özellik temel versiyonda da sunulacak. Bu bilgiler, şirket tarafından Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na sunulan patentte yer alıyor.
Snapdragon 8 Elite ile gelmesi bekleniyor
Öte yandan akıllı telefonun Şubat 2025'te piyasaya sürülmesinin muhtemel olduğunu da belirtelim. Böylece şirket, OPPO Find X8 Ultra ve Vivo X200 Ultra gibi önemli rakiplerinin önüne geçmeyi de hedeflemiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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