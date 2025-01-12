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Tam Boyutta Gör Çinli şirketler en yeni akıllı telefonlarına uydu iletişim özelliğini eklemeye devam ediyorlar. Daha önce OPPO, HUAWEI ve HONOR bu tür seçeneklere sahipti. Şimdi de bu listeye Xiaomi ekleniyor.

Xiaomi, Samsung'un ana vatanı Güney Kore pazarına giriş yapıyor 15 sa. önce eklendi

Sızan son bilgilere göre yaklaşmakta olan Xiaomi 15 Ultra amiral gemisi, uydu iletişimini kullanarak arama yapma yeteneğine sahip olacak ve bu özellik temel versiyonda da sunulacak. Bu bilgiler, şirket tarafından Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na sunulan patentte yer alıyor.

Snapdragon 8 Elite ile gelmesi bekleniyor

Öte yandan akıllı telefonun Şubat 2025'te piyasaya sürülmesinin muhtemel olduğunu da belirtelim. Böylece şirket, OPPO Find X8 Ultra ve Vivo X200 Ultra gibi önemli rakiplerinin önüne geçmeyi de hedeflemiş durumda.

Tam Boyutta Gör Cihazın, Qualcomm Snapdragon 8 Elite amiral gemisi işlemcisine sahip olması bekleniyor. Xiaomi 15 Ultra'nın tasarımı selefi Xiaomi 14 Ultra modeliyle benzer olacak. Kaynağa göre, akıllı telefon Leica'nın geliştirdiği daha ileri düzey lenslere sahip olacak ve bu da onu en iyi kameralı telefonlardan biri yapacak.

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Xiaomi 15 Ultra uydu iletişim özelliği ile gelebilir