Apple'dan MobileMe geçişli iCloud kullanıcılarına alan daraltma uyarısı

Apple, MobileMe servisini kapatarak servis kullanıcılarını iCloud'a geçirmiş ve bu kullanıcılara kısa süreliğine 20 GB'lık ücretsiz bir depolama alanı sunmuştu. 30 Eylül tarihi itibariyle 20 GB'lık bu ücretsiz alanı 5 GB'a düşürecek olan Apple, MobileMe servisinden geçiş yapan kullanıcılara bilgilendirme amaçlı iletiler göndermeye başladı.





Şirket, başlangıçta MobilMe kullanıcılarına vermiş olduğu depolama alanını 30 Temmuz tarihinde sonlandırmayı planlamış, ancak bu tarihi kısa bir süre daha uzatarak 30 Eylül'e çekmişti. MobileMe'den iCloud'a geçiş yapan kullanıcılardan bu servisin 5 GB'lık alanını kullananlar için uyarının önemi bulunmazken, 5 GB üzeri kullanımda bulunanların verilerini 30 Eylül'e kadar başka bir yere yedekleyerek ve silerek gerekli alanı boşalmaları gerekecek. Ancak, kullanıcıların verileri otomatik olarak silinmeyecek. Söz konusu seçenekler dışında kullanıcılar 20 GB'lık ek alan alarak depolamaya devam edebilecekler.





iCloud için ek alım seçeneklerine baktığımızda; 10 GB için 20 Dolar, 20 GB için 40 dolar ve 50 GB için de 100 dolarlık yıllık ücret talep ediliyor. Satın alınan ek alanlar 5 GB'lık ücretsiz alanın üzerine ekleniyor. Yani, yıllık 100 dolar verilip 50 GB'lık bir depolama alanı satın alındığında kullanıcı toplamda 55 GB'lık iCloud depolama alanına sahip oluyor. Apple'ın ücretsiz olarak sunmuş olduğu 20 GB'lık ücretsiz iCloud alanından yararlanan bir kullanıcıysanız depolama alnınızın ne kadar dolu olduğunu kontrol etmenizde fayda var.

http://reviews.cnet.com/8301-13727_7-57518814-263/apple-downgrading-icloud-storage-on-september-30/