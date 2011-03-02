Apple'dan iPad 2 ile birlikte iki yeni aksesuar; Smart Cover ve Digital AV kiti

Apple, 499 dolardan 11 Mart'ta Amerika'da ve 25 Mart'ta 26 ülkede satışa sunmaya hazırlandığı 2.Nesil iPad'e özel olarak hazırladığı aksesuarları da bugün düzenlenen etkinlikte tanıttı.
Tıpkı 1.Nesildeki gibi sadece Dock girişine sahip olan iPad 2'de Apple, HDMI çıkışın satışa sunacağı bir adaptörle çözüm getiriyor. Digital AV Connector isimli kit ile iPad 2, HDMI çıkışına sahip oluyor ve içeriklerinizi HDMI girişli görüntüleme birimlerinde görüntüleyebilmenizi sağlıyor. 39 dolarlık satış fiyatı bulunan Digital AV Kiti, üzerinde hem HDMI çıkışını hem de Dock bağlantı noktası bulunduruyor.
Apple'ın tanıttığı aksesuarlardan bir diğeri ise firmanın akıllı dediği "Smart Cover". iPad 2'nin ekranını kaplayan Smart Cover, sahip olduğu mıknatıslar sayesinde klasik bir kılıf olmanın da dışına çıkıyor ve iPad için bir stand haline geliyor. 5 adet Poliüretan (39 dolar), 5 adet de deri (69 dolar) olmak üzere 10 farklı alternatifi bulunan Smart Cover, iPad 2 ile birlikte 11 Mart'ta satışa sunulacak.
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Çakma değil. Fikrin asıl sahibi o firma, samartcover yokken vardı. Apple alıp biraz daha geliştirmiş ama daha once hiç yapılmamış gibi anlatmış..
Haha nokia n8 den sonra oyle mi :D
3 tane akillinin aldigi telefondan korktular :D
40 dolara Apple marka almana gerek yok 3 dolara satilani da var, 1.
Ikinicisi, Motorola Xoom icin de HDMI dock gerekli ve 128 dolar
Ok? :)
Bu kadar soygun olmaz ya! Türkiyeye resmi gelse kaç lira olur siz düşünün!
Allahtan Çinliler hemen yapar bu aksesuarlardan, onları beklemek lazım.
HDMI için de ayrıca aparata 65 istemekte ayrı rezillik!
Apple'a sırf bunlardan bile gıcık olmakta haklıyım!
Applein orjinal kılıfını bugüne kadar çinliler yapamadılar. 20-30 liraya satılan hiçbir kılıf applein kılıfının yanına yaklaşamadı. Hem çok yenilikçi birşey olacak, hem göze de hitap edecek hem de ucuz olacak. Öyle birşey maalesef yok.
HDMI aparatı konusunda haklısın.Pekala bunu pakete dahil edebilirlerdi.
store.apple.com/...