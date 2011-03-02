Apple'dan iPad 2 ile birlikte iki yeni aksesuar; Smart Cover ve Digital AV kiti

Apple, 499 dolardan 11 Mart'ta Amerika'da ve 25 Mart'ta 26 ülkede satışa sunmaya hazırlandığı 2.Nesil iPad'e özel olarak hazırladığı aksesuarları da bugün düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Tıpkı 1.Nesildeki gibi sadece Dock girişine sahip olan iPad 2'de Apple, HDMI çıkışın satışa sunacağı bir adaptörle çözüm getiriyor. Digital AV Connector isimli kit ile iPad 2, HDMI çıkışına sahip oluyor ve içeriklerinizi HDMI girişli görüntüleme birimlerinde görüntüleyebilmenizi sağlıyor. 39 dolarlık satış fiyatı bulunan Digital AV Kiti, üzerinde hem HDMI çıkışını hem de Dock bağlantı noktası bulunduruyor.

Apple'ın tanıttığı aksesuarlardan bir diğeri ise firmanın akıllı dediği "Smart Cover". iPad 2'nin ekranını kaplayan Smart Cover, sahip olduğu mıknatıslar sayesinde klasik bir kılıf olmanın da dışına çıkıyor ve iPad için bir stand haline geliyor. 5 adet Poliüretan (39 dolar), 5 adet de deri (69 dolar) olmak üzere 10 farklı alternatifi bulunan Smart Cover, iPad 2 ile birlikte 11 Mart'ta satışa sunulacak.