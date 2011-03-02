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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan iPad 2 ile birlikte iki yeni aksesuar; Smart Cover ve Digital AV kiti

8 yıl
29,6b
1
46
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan iPad 2 ile birlikte iki yeni aksesuar; Smart Cover ve Digital AV kiti
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Apple, 499 dolardan 11 Mart'ta Amerika'da ve 25 Mart'ta 26 ülkede satışa sunmaya hazırlandığı 2.Nesil iPad'e özel olarak hazırladığı aksesuarları da bugün düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Tıpkı 1.Nesildeki gibi sadece Dock girişine sahip olan iPad 2'de Apple, HDMI çıkışın satışa sunacağı bir adaptörle çözüm getiriyor. Digital AV Connector isimli kit ile iPad 2, HDMI çıkışına sahip oluyor ve içeriklerinizi HDMI girişli görüntüleme birimlerinde görüntüleyebilmenizi sağlıyor. 39 dolarlık satış fiyatı bulunan Digital AV Kiti, üzerinde hem HDMI çıkışını hem de Dock bağlantı noktası bulunduruyor.

Apple'ın tanıttığı aksesuarlardan bir diğeri ise firmanın akıllı dediği "Smart Cover". iPad 2'nin ekranını kaplayan Smart Cover, sahip olduğu mıknatıslar sayesinde klasik bir kılıf olmanın da dışına çıkıyor ve iPad için bir stand haline geliyor. 5 adet Poliüretan (39 dolar), 5 adet de deri (69 dolar) olmak üzere 10 farklı alternatifi bulunan Smart Cover, iPad 2 ile birlikte 11 Mart'ta satışa sunulacak.

Apple'dan iPad 2 ile birlikte iki yeni aksesuar; Smart Cover ve Digital AV kiti
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Apple'dan iPad 2 ile birlikte iki yeni aksesuar; Smart Cover ve Digital AV kiti
Tam Boyutta Gör
Apple'dan iPad 2 ile birlikte iki yeni aksesuar; Smart Cover ve Digital AV kiti
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Jack Rabbit Slims 8 yıl
Senin dediğin çakma olan şu standmış, smart cover değil ki.
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Kalavera 8 yıl

GencayA

Senin dediğin çakma olan şu standmış, smart cover değil ki.


Çakma değil. Fikrin asıl sahibi o firma, samartcover yokken vardı. Apple alıp biraz daha geliştirmiş ama daha once hiç yapılmamış gibi anlatmış..
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siyahtemas 8 yıl
Kapak harbiden tasarım harikası olmuş, çok beğendim... Yalnız bir şey soracağım, ios da, bizim mkv formatlı filmleri oynatan ( gömülmemiş altyazı ile beraber (.srt, .ass v.b.)) bir player varmı??? yoksa apple ürünlerini hd görüntüleme cihazlarına bağlamanın pek bir anlamı yok... Yanılmıyorsam vlc ve kmp gibi playerlar yok iosda...
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emirgir 8 yıl
Çinliler kılıf yapamaz diyen arkadasa hitaben www.dealextreme.com daha iPad 2 çıkmadan kılıfları için reklam geldi :)
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ender 8 yıl
Apple Digital AV Adapter bu cihazın aşağıdaki linkteki urunden farkı nedir ? alibaba.com/...
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TsG 8 yıl
Nokia N8'den sonra Apple'ın HDMI için birşey yapması gerekiyordu biraz geç oldu ama Apple yine fahiş politikalarla bunu başardı...
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alimakkaya 8 yıl
cok az kullanicinin nadiren isine yarayacak bir bileseni cihazin uzerine koyup hem agirlik, hem hacim eklemek? zaten kisitli olan yeri cogunlugun kullanmayacagi bir ozellik icin ziyan etmek niye? o aparatin basit bir kablodan ibaret oldugunu dusunmuyorsunuz degil mi? ayrica bu ozellik icin ekstra para talep edebilmek varken! o azinligin nadiren isine yarayacak diye mi?
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Centauri 8 yıl

TsG

Nokia N8'den sonra Apple'ın HDMI için birşey yapması gerekiyordu biraz geç oldu ama Apple yine fahiş politikalarla bunu başardı...


Haha nokia n8 den sonra oyle mi :D
3 tane akillinin aldigi telefondan korktular :D

40 dolara Apple marka almana gerek yok 3 dolara satilani da var, 1.

Ikinicisi, Motorola Xoom icin de HDMI dock gerekli ve 128 dolar

Ok? :)
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veteriner69 8 yıl
Smart cover'ın plastik olanı 65 tl, deri olanı 114 tl gibi Amerika fiyatlı!
Bu kadar soygun olmaz ya! Türkiyeye resmi gelse kaç lira olur siz düşünün!
Allahtan Çinliler hemen yapar bu aksesuarlardan, onları beklemek lazım.
HDMI için de ayrıca aparata 65 istemekte ayrı rezillik!
Apple'a sırf bunlardan bile gıcık olmakta haklıyım!
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myfranco 8 yıl

veteriner69

Smart cover'ın plastik olanı 65 tl, deri olanı 114 tl gibi Amerika fiyatlı!
Bu kadar soygun olmaz ya! Türkiyeye resmi gelse kaç lira olur siz düşünün!
Allahtan Çinliler hemen yapar bu aksesuarlardan, onları beklemek lazım.
HDMI için de ayrıca aparata 65 istemekte ayrı rezillik!

Apple'a sırf bunlardan bile gıcık olmakta haklıyım!


Applein orjinal kılıfını bugüne kadar çinliler yapamadılar. 20-30 liraya satılan hiçbir kılıf applein kılıfının yanına yaklaşamadı. Hem çok yenilikçi birşey olacak, hem göze de hitap edecek hem de ucuz olacak. Öyle birşey maalesef yok.
HDMI aparatı konusunda haklısın.Pekala bunu pakete dahil edebilirlerdi.
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Chaghatai 8 yıl
smart cover tam bir tasarım harikası, ama ne yazık ki 10tlye mal edilen şey 70e satılacak. :(
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Ravenholme 8 yıl
Smart cover bence çok zekice ve kullanışlı olmuş.
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Zeebani 8 yıl
HDMI iphone4 içinde olacakmı diyenler için söylüyorum evet destekliyor "Watch slideshows and movies on the big screen in up to 720p by connecting your iPad, iPhone 4, or iPod touch (4th generation) to an HDTV or HDMI-compatible display."
store.apple.com/...
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