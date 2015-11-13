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Apple'dan iPad Pro'ya özel uygulama sayfaları

Türkiye'de tam 3000 TL'den satışa çıkan ve bu açından birçok eleştiriyi üzerinde toplayan iPad Pro için Apple, iki yeni uygulama sayfası hazırladı. Detaylar haberimizde.
3 yıl
3,2b
1
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'dan iPad Pro'ya özel uygulama sayfaları

Apple'ın geçtiğimiz günlerde ülkemizde de satışa çıkan dev ekranlı tablet modeli iPad Pro, App Store üzerinde kendisine özel iki yeni sayfaya kavuştu.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Apple iPad Pro, gücü ve büyük ekranı ile özellikle uygulama desteğinde oldukça öne çıkabilecek bir ürün oluşturuyor. Bunun farkında olan geliştiricilerin iPad Pro uyumlu ya da iPad Pro'ya özel uygulama ve oyunları ise Apple tarafından App Store içerisinde öne çıkartılıyor. 
"iPad Pro için Harika Oyunlar" ve "iPad Pro için Harika Uygulamalar" isimli bir yeni özel sayfa hazırlanan Apple, bu sayfalarda en büyük ekranlı tabletinden maksimum seviyede yararlanan oldukça önemli eski ve yeni içerikleri gözler önüne seriyor.
Bu yeni sayfalara iCihazların "App Store" uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.
Apple'dan iPad Pro'ya özel uygulama sayfaları
 

http://9to5mac.com/2015/11/12/ipad-pro-best-apps/ Yorum Yaz
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