Apple'dan iPhone 5 kullanıcılarına "Uyut / Uyandır tuşu" ile ilgili uyarı

Teknoloji dünyasının önemli ismi Apple, bazı iPhone 5’lerde karşılaşılan uyut / uyandır tuşundaki sorundan dolayı ücretsiz tuş değişim programını hayata geçirdi.
Apple’dan yapılan açıklamaya göre program Mart 2013’e kadar üretilen ve uyut / uyandır tuşu tamamen ya da kısmen çalışmayan iPhone 5’leri kapsıyor.
Apple, tuşun çalışmasına tamamen ya da kısmen neden olan sorunun Mart 2013'de üretilen “çok az sayıda” iPhone 5’i etkilediğini; etkilenen tüm iPhone 5’lerde tuş değişimin ücretsiz edileceğini belirtti.
Ülkemizde 2 Mayıs 2014’den itibaren başlayacak değişim programı kapsamında kullanıcılar, sorunlu iPhone 5’lerini Apple Store Zorlu Center, Resmi Apple Servisi ya da satın aldıkları servis sağlayıcısına götürmeleri gerekiyor.
Eğer siz de iPhone 5 kullanıcısıysanız, aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşacakları sayfadan iPhone 5’lerinin program kapsamına dahil olup olmadığı konusunda bilgi alabilirsiniz.
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Fakat cihazin yere düşmesi sonucunda sol köşeden itibaren ekranin ortasina doğru bir catlama olustu.
Simdi bu cihazi servise götürsem yaparlar mi. Ekran önemli degil. Üst tuşu yapsinlar yeter.
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