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Apple'dan iPhone 5 kullanıcılarına "Uyut / Uyandır tuşu" ile ilgili uyarı

5 yıl
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124
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan iPhone 5 kullanıcılarına
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Teknoloji dünyasının önemli ismi Apple, bazı iPhone 5’lerde karşılaşılan  uyut / uyandır tuşundaki sorundan dolayı ücretsiz tuş değişim programını hayata geçirdi.

Apple’dan yapılan açıklamaya göre program Mart 2013’e kadar üretilen ve uyut / uyandır tuşu tamamen ya da kısmen çalışmayan iPhone 5’leri kapsıyor. 

Apple, tuşun çalışmasına tamamen ya da kısmen neden olan sorunun Mart 2013'de üretilen  “çok az sayıda” iPhone 5’i etkilediğini; etkilenen tüm iPhone 5’lerde tuş değişimin ücretsiz edileceğini belirtti.

Ülkemizde 2 Mayıs 2014’den itibaren başlayacak değişim programı kapsamında kullanıcılar, sorunlu iPhone 5’lerini Apple Store Zorlu Center, Resmi Apple Servisi ya da satın aldıkları servis sağlayıcısına götürmeleri gerekiyor.

Eğer siz de iPhone 5 kullanıcısıysanız, aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşacakları sayfadan iPhone 5’lerinin program kapsamına dahil olup olmadığı konusunda bilgi alabilirsiniz.


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fallofahero 5 yıl en beğenilen
şu yabancı habeleri birebir kelime kelime çevirmek zorunda değilsiniz kilit tuşu deseniz daha kolay olacak sanki.
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Hakan 5 yıl
Donanımhaber de olmasa uyut/uyandır tuşu diye bir tuşun olduğunu öğrenemeyeceğiz.
1 Yanıt Yanıtla +34
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General. 5 yıl
Uyut uyandır?çok tahrik edici
1 Yanıt Yanıtla +5
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Kef14 3 yıl
Cihazin üst tuşu çalışmıyor. Sorgulama yaptığımda değişim programina uygun olduğunu gördüm.
Fakat cihazin yere düşmesi sonucunda sol köşeden itibaren ekranin ortasina doğru bir catlama olustu.
Simdi bu cihazi servise götürsem yaparlar mi. Ekran önemli degil. Üst tuşu yapsinlar yeter.
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DH Misafiri 3 yıl
Arkdaşlar bnimde telimin üst tuşu bozulmuştu randevu aldım zorlu center için randevum yarın fkat bu sferde telin sol kısmı gayet iyi çalşmaya basmaya başladı ama sağ taraf h basmıyor sizce değişim olur mu sol basıyo gayet iyi diye değişim ypmzlar diye de korkuyrm lütfen bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi?bi de değişim yapılam telefona güveneblir miyim sıfır cihaz olamyablir diye duydum
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mtatar19 4 yıl
Arkadaşlar Arkadaşımın cihazı tuş değişim kapsamında fakat bataryası falan da dayanmaz olmuş.garanti biteli 3 ay olmuş acaba değişim yaparlar mı yoksa tuşu ve bataryayı değişip batarya parası mı alırlar birde bataryayı kaç liraya değiştiriyorlar
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SUPPERMAN 3 yıl
Buaralar giden oldumu hiç arkadaşlar ? 4-5 aydır gidicem gidicem dedim bi türlü gidemedim şimdi garanti bitti cihazın ekranda sararmaya başladı ufaktan gidip tuş değişimden değişim cihazı alma şansımız nedir ?
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kuafortr 4 yıl
aldığım günden beri memnunum çok şükür baya araştırdım yorumlariniz.net/... burda okudum inceledim ve aldım sonunda
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DH Misafiri 4 yıl
ARKADAŞLAR 27/11/2014 TARİHİNDE 19:20 DE ZORLU CENTER APPLE DAN RANDEVU ALARAK İPHONE 5 TELEFONUMU POWER TUŞU ARIZALI OLDUĞU İÇİN TAMİRE GÖTÜRDÜM.15 DAKİKALIK GECİKME İLE BANA YARDIMCI OLDULAR VE TELEFONUMUN GARANTİ SÜRESİNİ KONTROL EDİP 200 GÜN CİVARINDA KALDIĞINI VE DEĞİŞİM PROGRAMINA DAHİL OLDUĞUNU BELİRTİP YENİSİ İLE DEĞİŞTİRDİLER.BEN TELEFONU ŞUBAT 2013 DE VATAN BİLGİSAYARDAN ALMIŞTIM 2 YILLIK SÜRE HENÜZ DOLMADIĞI İÇİN DEĞİŞİM YAPILDI FAKAT GÖREVLİ ARKADAŞ VATAN GİBİ MAĞAZALARDAN ALINAN TÜM TELEFONLARIN DEĞİŞTİRİLMEDİĞİNİ BELİRTTİ.SİZLERDE POWER TUŞUNDAN DOLAYI SORUN YAŞİYORSANIZ RANDEVU ALARAK APPLE GİDİN VE TELEFONUNUZU GÖSTERİN . UMARIM CEVAP BEKLEYEN ARKADAŞLARA YARDIMCI OLABİLMİŞİMDİR.HERKESE HAYIRLI GÜNLER DİLERİM...
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mapuza 4 yıl
benim i5 garanti kapsamı dışında. bu durumda değişim işlemi oluyor mu? arkadaş batarya sorunundan dolayı i4 değiştirdi ama para vererek yapmış? değişim kapsamındaki be garantisi bitmiş telefonlarda durum nedir?
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mapuza 4 yıl
benimki de değişim kapsamındaymış şimdi gördüm konuyu. i5 için değişim yaparlar mı acaba ya da sadece tamir mi olur? yakın zamanda bu sebepten dolayı giden var mı Zorlu'ya?
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-gg- 4 yıl
Benim iphone 5'imde değişim kapsamındaymış. Tuşda bir sorun yok ama içine göçük gibi sadece ama kullanılıyor. Şimdi telefonu versem Ankaradayım ve genpaya verebiliyomuşum apple'ın sitesine göre. Genpaya versem telefonsuz kalacam o yüzden değiştirmeyi düşünmüyorum. Yeni cihaz verseler keşke gider verirdim ama bir tuş için telefonun içini açtırmaya değmez, çok sıkıntısı yok çünkü
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zx6r 4 yıl
Beyler bilen duyan varsa cevap versin benim cihazım iphone 5 A1428 ilk çıktığında California'dan aldım üst tuşu bozuk değişim programına giriyor zorlu center da değişim yapılıyor mu bilginiz var mı
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ravin 4 yıl zx6r
Türkiyede hiçbir şekilde yapmıyorlar ABD cihazını. ben de İngiltereye gideceğim, orada değiştiriler mi diye sordum değiştirirler diyor ama neye dayanarak bilmiyorum. bi de orada deneyelim bakalım şansımızı. gerçi oralarda da nasıl randevu alacaksak
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ersyno 4 yıl
Son durum nedir ? ABD malı 5'lere bakıyor mu zorlu ?
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birol79 4 yıl
benim iphone 5 ABD malı ve A1429 Zorlu center şu an için değişim yapılmayacağını ama kayıda aldıklarını söyledi.Telefonu İspanya gönderdim orada da değişim yapmadılar tuş tamiri yapılacağını söylediler yaptırmadım.şu an için ABD malı iphone 5 değişimi yaptıran var mı? teşekkürler
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