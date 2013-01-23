Apple'dan rekor sayıda iPhone ve iPad satışı

Apple, tatil dönemini içine alan ve 31 Aralık 2012 itibariyle sona eren 2013 mali yılı 1.çeyrek sonuçlarını açıkladı.Exxon Mobil'den sonra dünyanın en değerli ikinci firması ünvanını elinde bulundursa da, dönem içerisinde gelen olumsuz dedikodular ile NASDAQ'da işlem gören hisseleri son iki yılın dibini gören Apple açıklanan verilerle, endişelerin en azından kısa vadede yersiz olduğunu gösterdi.
Apple, 13 haftalık 1.çeyrekte 54,5 milyar dolar gelir kaydedip; 13,1 milyar dolar net çeyrek karı, diğer bir ifadeyle seyreltilmiş hisse başına 13,81 dolar kazanç elde ederken, brüt kar marjı ise %38,6 oldu. Geçtiğimiz yıl 14 hafta olan 1.çeyrekte ise Apple, 46.33 milyar dolar gelir, 13.1 milyar dolar net kar yani seyreltilmiş hisse başına 13,87 dolar kazanç elde etmiş, firmanın brüt kar marjı ise %44.7 olarak gerçekleşmişti.
Dönem uzunlukları farklı olduğu için Apple, haftalık gelirin geçen çeyrek 4,2 milyar dolar, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 3,3 milyar dolar olduğunun altını çizerken; hissedarlara hisse başına 2,65 dolarlık temettü dağıtılacağını açıkladı.
Amerika dışındaki satışların, gelirlerin % 61'ini oluşturduğu çeyrekteki ürün satış performansları ise şöyle şekillendi:
- 47,8 milyon adet iPhone satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 37 milyondu.
- 22,9 milyon adet iPad satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 15,4 milyondu.
- 4,1 milyon adet Mac satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 5,2 milyondu.
- 12,7 milyon iPod satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 15,4 milyondu.
Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:
"54 milyar dolar gelir ve 75 milyondan fazla iOS cihazı satışı, bizleri çok heyecanlandırıyor. Yoldaki yeni ürünlerimizden emin şekilde yeniliğe ve dünyanın en iyi ürünlerini geliştirmeye devam edeceğiz."
Apple'ın finanstan sorumlu üst düzey yöneticisi Peter Oppenheimer ise rekorlarla dolu bir çeyreği geride bıraktıkları için çok mutlu olduklarını dile getirirken; 2013 mali yılının 2.çeyreğinde 41 milyar dolar ile 43 milyar dolar arasında gelir ve %37,5 ile %38,5 arasında brüt kar marjı öngördüklerini ifade etti.
Hatırlanacağı gibi Apple, geride bıraktığımız aralık ayında iPhone 5, iPad Mini ve 4.nesil iPad'i aralarında Çin ve Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede daha tüketicilerin beğenisine sunmuş, iPhone 5'in satışta olduğu ülke sayısını 100'e yükseltmiş ve sadece Çin'de 3 günde 2 milyon iPhone 5 satışı gerçekleştirmeyi başarmıştı.
2010'dan bu yana iPhone satış sayılarındaki dönemsel değişimler (Kaynak: Apple'ın Resmi Verileri)
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple hem imaj (telefonla hava atmak yada attığını düşünmek ne saçma bir düşüncedir bana göre) hemde işlevsellik (jb ile) hemde stabilite ve malzeme kalitesini birarada sunabiliyor....
Elimde Note2 ve iphone 4S var. Normalde kullandığım 4S idi. merakımdan gittim note2 aldım. iphoneu artık satmadan biraz bekleyeyim dedim. Belki note2 ye alışamam diye düşündüm. İyiki beklemişim. Şimdi satılık olan cihaz Note2.
-Allah aşkına o amoled ekranı iphone ekranından üstün görebliecek göz var mı??? beyaz diye bir renk yok resmen!!!Bildiğin gri rengi beyaz diye yutturuyor ekran!!!!!! IPS gibisi yok!
-2 gb ram var Note2 de ama cihaz bir uygulama kapatırken veya menü geçişlerinde herzaman olmasada çok TA-KI-LI-YOR!!!!!! ip 4s 256 mb ramli miydi 512 mi harıtlamıyorum o kadar jailbreak eklentisi olmasına rağmen Note2 ye göre çok çok daha az takılıyor!!!! (iphone yüklü uygulamalar note2 den çok daha fazla)
-Ben iphonedaki CNNturk uygulamasının canlı yayın seçeneğini tıklayınca hiç bir zaman "bu video görüntülenemez" yazıp videoyu oynatmadığını görmedim. ama note2 bunu hep yapıyor. Ayrıca ntvmsnbc uygulamasında da aynı sorun. Yani ne kadar android uygulaması olsa da birşeyler eksik!! Zaten uygulama sayısı da eksik. Bir iosta navigasyon uygulaması aratın birde androidde!
-En çok güldüğüm durum ise, maalesef Apple üretmediği için şu an piyasanın hakimi konumunda olduğu için Samsung smart tv almak zorunda kaldım. Aynı wireless ağından telefonu tv ile eşleştirerek telefonu uzaktan kumanda gibi kullanabilme imkanı var. Samsungun kendi uzaktan kumanda uygulaması Note2 uyumlu değil diye yüklenmedi!!! Yine samsungun kendisine ait olan başka bir uygulamasını yükledim. Tv ile bağlantı kurunca tv ekranınında ne görünüyorsa onu telefonda da gösteriyor. Note2 hep "uygun değil" yazısı çıkarırken ip 4s her zaman ekran görüntüsünün aynısını gösteriyor.
-O kadar root yaptım, custom rom yükledim ama jailbreak yapılmış bir iphone pratikliğini ve kişiselleştirme seçeneğini androidde bulamadım. Örneğin ben JB ile Lockinfo adında mükemmel bir program kullanıyorum. Ama muadili bir program maalesef androidde yok. Bunlar çoğaltılabilir. Özet: Jb yapılmış bir ios root yapılmış bir androidden daha çok kişiselleştirilebiliyor ve detay eklenebiliyor.
-Malzeme kalitesi farkına değinmek bile İphonea yapılacak bir hakaret olur.
-Bu widget olayı güzel. ios için de böyle şeyler eklenmeli kesinlikle. Zaten jb sayesinde eklemişliğim var. Standart bir iphone standart bir android kadar pratik değil. Bu gerçek. Örneğin bir 3G kapatmak için menüde telefon seçeneğine girmek zorundasınız.Ama androidde böyle değil. Bu güzel. Ayrıca Apple sınırlamaları sıkıcı.(jb ile onlarıda aşıyorsunuz) Androidde daha rahat.
-Note2 boyutları büyük olsada ekranın büyüklüğü bende bağımlılık yarattı. Gerçekten alışınca oldukça kullanışlı. Yani internette gezmek, video izlemek gibi işlevlerde büyük ekran çok avantajlı. Ekranı ikiye bölüp aynı anda iki iş yapmak teorik olarak mümkün olsada pratik olarak pek mümkün değil. Çünkü insan aynı anda dikkatini iki şeye tam olarak yoğunlaştıramıyor. Ama yinde de güzel bir özellik.
-pil konusunda Note2 çok iyi.
Apple daha büyük ekranlı (ip5 ten de büyük) bir cihaz üretip ios için daha farklı arayüz oluşturup widget eklemeye müsaade etmeli. Bunun dışında kısıtlamalarını azaltmalı. Yada jb önüne taş koymamalı :)
Bu noksanlar haricinde hiçbir androidin hiçbir üstün yanı yok!
Şu atasözünü artık öğrenseniz diyorum, Sezarın hakkını Sezara ver!!!!