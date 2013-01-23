Apple'dan rekor sayıda iPhone ve iPad satışı

Apple, tatil dönemini içine alan ve 31 Aralık 2012 itibariyle sona eren 2013 mali yılı 1.çeyrek sonuçlarını açıkladı.Exxon Mobil'den sonra dünyanın en değerli ikinci firması ünvanını elinde bulundursa da, dönem içerisinde gelen olumsuz dedikodular ile NASDAQ'da işlem gören hisseleri son iki yılın dibini gören Apple açıklanan verilerle, endişelerin en azından kısa vadede yersiz olduğunu gösterdi.

Apple, 13 haftalık 1.çeyrekte 54,5 milyar dolar gelir kaydedip; 13,1 milyar dolar net çeyrek karı, diğer bir ifadeyle seyreltilmiş hisse başına 13,81 dolar kazanç elde ederken, brüt kar marjı ise %38,6 oldu. Geçtiğimiz yıl 14 hafta olan 1.çeyrekte ise Apple, 46.33 milyar dolar gelir, 13.1 milyar dolar net kar yani seyreltilmiş hisse başına 13,87 dolar kazanç elde etmiş, firmanın brüt kar marjı ise %44.7 olarak gerçekleşmişti.

Dönem uzunlukları farklı olduğu için Apple, haftalık gelirin geçen çeyrek 4,2 milyar dolar, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 3,3 milyar dolar olduğunun altını çizerken; hissedarlara hisse başına 2,65 dolarlık temettü dağıtılacağını açıkladı.

Amerika dışındaki satışların, gelirlerin % 61'ini oluşturduğu çeyrekteki ürün satış performansları ise şöyle şekillendi:

47,8 milyon adet iPhone satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 37 milyondu.

satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 37 milyondu. 22,9 milyon adet iPad satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 15,4 milyondu.

satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 15,4 milyondu. 4,1 milyon adet Mac satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 5,2 milyondu.

satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 5,2 milyondu. 12,7 milyon iPod satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 15,4 milyondu.

Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:

"54 milyar dolar gelir ve 75 milyondan fazla iOS cihazı satışı, bizleri çok heyecanlandırıyor. Yoldaki yeni ürünlerimizden emin şekilde yeniliğe ve dünyanın en iyi ürünlerini geliştirmeye devam edeceğiz."

Apple'ın finanstan sorumlu üst düzey yöneticisi Peter Oppenheimer ise rekorlarla dolu bir çeyreği geride bıraktıkları için çok mutlu olduklarını dile getirirken; 2013 mali yılının 2.çeyreğinde 41 milyar dolar ile 43 milyar dolar arasında gelir ve %37,5 ile %38,5 arasında brüt kar marjı öngördüklerini ifade etti.

Hatırlanacağı gibi Apple, geride bıraktığımız aralık ayında iPhone 5, iPad Mini ve 4.nesil iPad'i aralarında Çin ve Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede daha tüketicilerin beğenisine sunmuş, iPhone 5'in satışta olduğu ülke sayısını 100'e yükseltmiş ve sadece Çin'de 3 günde 2 milyon iPhone 5 satışı gerçekleştirmeyi başarmıştı.

2010'dan bu yana iPhone satış sayılarındaki dönemsel değişimler (Kaynak: Apple'ın Resmi Verileri)