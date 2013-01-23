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Apple'dan rekor sayıda iPhone ve iPad satışı

6 yıl
2,2b
1
87
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan rekor sayıda iPhone ve iPad satışı

Apple, tatil dönemini içine alan ve 31 Aralık 2012 itibariyle sona eren 2013 mali yılı 1.çeyrek sonuçlarını açıkladı.Exxon Mobil'den sonra dünyanın en değerli ikinci firması ünvanını elinde bulundursa da, dönem içerisinde gelen olumsuz dedikodular ile NASDAQ'da işlem gören hisseleri son iki yılın dibini gören Apple açıklanan verilerle, endişelerin en azından kısa vadede yersiz olduğunu gösterdi.

Apple, 13 haftalık 1.çeyrekte 54,5 milyar dolar gelir kaydedip; 13,1 milyar dolar net çeyrek karı, diğer bir ifadeyle seyreltilmiş hisse başına 13,81 dolar kazanç elde ederken, brüt kar marjı ise %38,6 oldu. Geçtiğimiz yıl 14 hafta olan 1.çeyrekte ise Apple, 46.33 milyar dolar gelir, 13.1 milyar dolar net kar yani seyreltilmiş hisse başına 13,87 dolar kazanç elde etmiş, firmanın brüt kar marjı ise %44.7 olarak gerçekleşmişti.

Dönem uzunlukları farklı olduğu için Apple, haftalık gelirin geçen çeyrek 4,2 milyar dolar, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 3,3 milyar dolar olduğunun altını çizerken; hissedarlara hisse başına 2,65 dolarlık temettü dağıtılacağını açıkladı.

Amerika dışındaki satışların, gelirlerin % 61'ini oluşturduğu çeyrekteki ürün satış performansları ise şöyle şekillendi:

  • 47,8 milyon adet iPhone satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 37 milyondu.
  • 22,9 milyon adet iPad satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 15,4 milyondu.
  • 4,1 milyon adet Mac satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 5,2 milyondu.
  • 12,7 milyon iPod satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 15,4 milyondu.

Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:

"54 milyar dolar gelir ve 75 milyondan fazla iOS cihazı satışı, bizleri çok heyecanlandırıyor. Yoldaki yeni ürünlerimizden emin şekilde yeniliğe ve dünyanın en iyi ürünlerini geliştirmeye devam edeceğiz."

Apple'ın finanstan sorumlu üst düzey yöneticisi Peter Oppenheimer ise rekorlarla dolu bir çeyreği geride bıraktıkları için çok mutlu olduklarını dile getirirken; 2013 mali yılının 2.çeyreğinde 41 milyar dolar ile 43 milyar dolar arasında gelir ve %37,5 ile %38,5 arasında brüt kar marjı öngördüklerini ifade etti.

Hatırlanacağı gibi Apple, geride bıraktığımız aralık ayında iPhone 5, iPad Mini ve 4.nesil iPad'i aralarında Çin ve Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede daha tüketicilerin beğenisine sunmuş, iPhone 5'in satışta olduğu ülke sayısını 100'e yükseltmiş ve sadece Çin'de 3 günde 2 milyon iPhone 5 satışı gerçekleştirmeyi başarmıştı.

Apple'dan rekor sayıda iPhone ve iPad satışı
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2010'dan bu yana iPhone satış sayılarındaki dönemsel değişimler (Kaynak: Apple'ın Resmi Verileri)


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ekuLoN 6 yıl en beğenilen
Akıllı telefon pazarının sadece %20 sini yönetmesine karşın tüm karın %75 i Apple'a akıyorken insanlar imaj adı altında elma satın alıyorken tüm fiyatlarda bu firma tepe noktasını belirliyorken birde dünya insanları böyleyken:) Bu sonuçlar hiç şaşırtıcı değil.
Akıllı telefon pazarının sadece %20 sini yönetmesine karşın tüm karın %75 i Apple'a akıyorken insanlar imaj adı altında elma satın alıyorken tüm fiyatlarda bu f...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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carman1tr 6 yıl
Yani laf dalaşına girmeyeyim diyorum ama android kullanıcıları kaşınıyor zorla....

Apple hem imaj (telefonla hava atmak yada attığını düşünmek ne saçma bir düşüncedir bana göre) hemde işlevsellik (jb ile) hemde stabilite ve malzeme kalitesini birarada sunabiliyor....

Elimde Note2 ve iphone 4S var. Normalde kullandığım 4S idi. merakımdan gittim note2 aldım. iphoneu artık satmadan biraz bekleyeyim dedim. Belki note2 ye alışamam diye düşündüm. İyiki beklemişim. Şimdi satılık olan cihaz Note2.

-Allah aşkına o amoled ekranı iphone ekranından üstün görebliecek göz var mı??? beyaz diye bir renk yok resmen!!!Bildiğin gri rengi beyaz diye yutturuyor ekran!!!!!! IPS gibisi yok!

-2 gb ram var Note2 de ama cihaz bir uygulama kapatırken veya menü geçişlerinde herzaman olmasada çok TA-KI-LI-YOR!!!!!! ip 4s 256 mb ramli miydi 512 mi harıtlamıyorum o kadar jailbreak eklentisi olmasına rağmen Note2 ye göre çok çok daha az takılıyor!!!! (iphone yüklü uygulamalar note2 den çok daha fazla)

-Ben iphonedaki CNNturk uygulamasının canlı yayın seçeneğini tıklayınca hiç bir zaman "bu video görüntülenemez" yazıp videoyu oynatmadığını görmedim. ama note2 bunu hep yapıyor. Ayrıca ntvmsnbc uygulamasında da aynı sorun. Yani ne kadar android uygulaması olsa da birşeyler eksik!! Zaten uygulama sayısı da eksik. Bir iosta navigasyon uygulaması aratın birde androidde!

-En çok güldüğüm durum ise, maalesef Apple üretmediği için şu an piyasanın hakimi konumunda olduğu için Samsung smart tv almak zorunda kaldım. Aynı wireless ağından telefonu tv ile eşleştirerek telefonu uzaktan kumanda gibi kullanabilme imkanı var. Samsungun kendi uzaktan kumanda uygulaması Note2 uyumlu değil diye yüklenmedi!!! Yine samsungun kendisine ait olan başka bir uygulamasını yükledim. Tv ile bağlantı kurunca tv ekranınında ne görünüyorsa onu telefonda da gösteriyor. Note2 hep "uygun değil" yazısı çıkarırken ip 4s her zaman ekran görüntüsünün aynısını gösteriyor.

-O kadar root yaptım, custom rom yükledim ama jailbreak yapılmış bir iphone pratikliğini ve kişiselleştirme seçeneğini androidde bulamadım. Örneğin ben JB ile Lockinfo adında mükemmel bir program kullanıyorum. Ama muadili bir program maalesef androidde yok. Bunlar çoğaltılabilir. Özet: Jb yapılmış bir ios root yapılmış bir androidden daha çok kişiselleştirilebiliyor ve detay eklenebiliyor.

-Malzeme kalitesi farkına değinmek bile İphonea yapılacak bir hakaret olur.

-Bu widget olayı güzel. ios için de böyle şeyler eklenmeli kesinlikle. Zaten jb sayesinde eklemişliğim var. Standart bir iphone standart bir android kadar pratik değil. Bu gerçek. Örneğin bir 3G kapatmak için menüde telefon seçeneğine girmek zorundasınız.Ama androidde böyle değil. Bu güzel. Ayrıca Apple sınırlamaları sıkıcı.(jb ile onlarıda aşıyorsunuz) Androidde daha rahat.

-Note2 boyutları büyük olsada ekranın büyüklüğü bende bağımlılık yarattı. Gerçekten alışınca oldukça kullanışlı. Yani internette gezmek, video izlemek gibi işlevlerde büyük ekran çok avantajlı. Ekranı ikiye bölüp aynı anda iki iş yapmak teorik olarak mümkün olsada pratik olarak pek mümkün değil. Çünkü insan aynı anda dikkatini iki şeye tam olarak yoğunlaştıramıyor. Ama yinde de güzel bir özellik.

-pil konusunda Note2 çok iyi.

Apple daha büyük ekranlı (ip5 ten de büyük) bir cihaz üretip ios için daha farklı arayüz oluşturup widget eklemeye müsaade etmeli. Bunun dışında kısıtlamalarını azaltmalı. Yada jb önüne taş koymamalı :)
Bu noksanlar haricinde hiçbir androidin hiçbir üstün yanı yok!

Şu atasözünü artık öğrenseniz diyorum, Sezarın hakkını Sezara ver!!!!
Yani laf dalaşına girmeyeyim diyorum ama android kullanıcıları kaşınıyor zorla....Apple hem imaj (telefonla hava atmak yada attığını düşünmek ne saçm...
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Yengec1907 6 yıl
adamlar gidiyor 300tllik anroid telefon alıyor whatsapp falan açıyor ''aaaa gardas bak benımkıde aynısını yapıo haaa'' diyor sonrada ıphone alanları sırf gosteriş imaj için aldılarını sanıyor.. saçma sapan konuşup aşşalıyor sonuç kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş oluyor. ben iphone u kesinlikle imaj için bilmemne almıyorum o iosun kalitesi telefonun mukkemmel tasarımı, kamerası ve hızı için alıyorum. ayrıca çok büyük olmamasıda benim için önemli faktor büyük ekran isteyen gider tablet alır 3.5 azdı ama bence 4 inc yeterli.
adamlar gidiyor 300tllik anroid telefon alıyor whatsapp falan açıyor ''aaaa gardas bak benımkıde aynısını yapıo haaa'' diyor sonrada ıphone alanları sırf go...
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Ne olrsa olsun
APPLE = kALİTE+ ESTETİK+MUKAVEMET+STABİLİTE+360 DERECE GÖRÜŞ AÇISIDIR Diğer telefon ve taklet ler için ayni şeyi söyleyebilirmisiniz.
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smart1978 6 yıl
Bilmeyenler olabilir biralt model herzaman cok ucuza gider. Iphone5 fazla yenilikçi olmamasi cok ucuz olan Iphone hatta bedava olan iphone 4 ler tabiki toplamda patlama olusacak.

Turkiye de de bedava iphone 4 olsa işin aslı daha iyi idrak edilecektir.

Sony xperia Z işçiliği saglamligi şuanda dunyada eniyisidir...
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teramit 6 yıl
inexo
akmac
inexo
smart1978Acaba Iphone 5 kaç tane satmıştır :) ... Neden ayrı ayrı belirtmiyorlar :) ....
az satıyo çünkü zaten sorunlu bir model fazla da yenilik yok herkes 4s alıyor satışında patlama var herkes biz değil bunun 5i var koşa koşa alalım derdinde değiller
47.8 milyonun 31 milyonu iPhone 5 satışı. Sallamaya bayılıyorsunuz.
o haberi biliyorum doğruluğu şüpheli apple kendi açıklasın

İPHONE 5 geçen seneki iphone 4s fiyatına satılıyor ekranı daha büyük iken işlemcisi gpu su 2 kat hızlı iken ağırlığı 20 gr daha hafif iken kim neden iphone 4s alsın ki b uyüzden iphone4s fiyatı düşüktür eldekiler satılabilsin diye ,millet anlayabilsin diye özellikleri de yazıyor web sitesinde ama demekki seviyeyi daha düşürmeleri lazım baya bir anlama kıtlığı çeken hala bir yenilik yokki diyen panda yavruları var ortalıkta
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alicaptain 6 yıl
adamlar yine parayı kırmışşş


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MURATSPLAT 6 yıl
merak ettigim bir sey var: ios'da appstore disinda bir uygulama kurma yontemi var midir? Mesala android'e apk ler var. İos'da da var mi bunun bir karsiligi?

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TheTeknolojist 6 yıl MURATSPLAT
MURATSPLAT

merak ettigim bir sey var: ios'da appstore disinda bir uygulama kurma yontemi var midir? Mesala android'e apk ler var. İos'da da var mi bunun bir karsiligi?



Jailbreak yaparsanız ipa ları ifunbox ile yükleyebilirsiniz. Onun dışında yok. Yazılımın içine edilmemesi için bizzat böyle bir olay yok. iOS kapalı bir kutu gibidir. Güvenlik açısından söylüyorum.
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Madao 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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homeedition88 6 yıl
vamp
Sabahtan beri Android telefonlara plastik diye söylenip kendi yamulan telefonlarını altından sanan bir kitleyle karşı karşıyayız. Hiçbirinize alıntıda yapmıyoruz farkındaysanız. O plastik telefonların yapabildiklerinin yarısını ancak altından sandığınız fakat partikte uygulama açabilmesi özelliği dışında hiçbr halta yaramayan telefonlarınızla yapamıyorsunuz. Biz 2000 Tl yi telefonun özelliklerine veriyoruz. Maliyetine 3-5$ etki edecek dış kaplama ve yoğurt sürülmüş gri ekranlı ips(amoledtende ucuz maliyetli) özelliklere vermiyoruz ;) Savunduğunuz ve fanatikliğini yaptığınız firma özellikle samsung ve google sayesinde 5 yılın sonunda belkide arayüzde yeniliğe gidecek. İşte bu da Apple ın bu piyasada rakiplerine boyun eğdiğini ve artık yenilikçi değilde takipçi oalrak bu piyasada devam edeceğinin göstergesidir.

Hocam belli ki hayatinda hic kullanmamissin ios cihaz.
1- plastik hususu kalite acisindan hos degil bu bir gercek...
2- uygulama acabilmesi disinda; siri, ipadlerde 4 parmak ile kaydirma hareketi ile multitask, en iyi foto kalitesi (tabletde ve telefonda) sarj sureleri en iyilerden, uygulamalar arasi haberlesme, en akici oyun deneyimi...
3- ekran ips lcd ve retina henuz (1080p ekranlilar henuz cikmadi) en basarilarindan istedigin testlere bakabilirsin (gsmarena, engadget vb)
4- arayuz defalarca yenilendi en son ios 6 ile hem yeni ozellikler eklendi arayuze hem de estetik olarak degisiklikler yapildi.
5- yenilikcilik konusunda hakli sayilirsin android ve windows phone yenilikci fakat android getirdigi yenilikleri tam bitirmeden beta gibi cikarttigi icin yenilikci. cogu zaman takilan bozulan sistemde uyumsuzluk yaratan kullanimlari yuzunden cok da yenilikci degil bana gore fakat bu sekilde kullanmaktan rahatsiz degilseniz sorun yok....
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vamp 6 yıl
Sabahtan beri Android telefonlara plastik diye söylenip kendi yamulan telefonlarını altından sanan bir kitleyle karşı karşıyayız. Hiçbirinize alıntıda yapmıyoruz farkındaysanız. O plastik telefonların yapabildiklerinin yarısını ancak altından sandığınız fakat partikte uygulama açabilmesi özelliği dışında hiçbr halta yaramayan telefonlarınızla yapamıyorsunuz. Biz 2000 Tl yi telefonun özelliklerine veriyoruz. Maliyetine 3-5$ etki edecek dış kaplama ve yoğurt sürülmüş gri ekranlı ips(amoledtende ucuz maliyetli) özelliklere vermiyoruz ;)
Savunduğunuz ve fanatikliğini yaptığınız firma özellikle samsung ve google sayesinde 5 yılın sonunda belkide arayüzde yeniliğe gidecek. İşte bu da Apple ın bu piyasada rakiplerine boyun eğdiğini ve artık yenilikçi değilde takipçi oalrak bu piyasada devam edeceğinin göstergesidir.
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TheTeknolojist 6 yıl vamp
vamp

Sabahtan beri Android telefonlara plastik diye söylenip kendi yamulan telefonlarını altından sanan bir kitleyle karşı karşıyayız. Hiçbirinize alıntıda yapmıyoruz farkındaysanız. O plastik telefonların yapabildiklerinin yarısını ancak altından sandığınız fakat partikte uygulama açabilmesi özelliği dışında hiçbr halta yaramayan telefonlarınızla yapamıyorsunuz. Biz 2000 Tl yi telefonun özelliklerine veriyoruz. Maliyetine 3-5$ etki edecek dış kaplama ve yoğurt sürülmüş gri ekranlı ips(amoledtende ucuz maliyetli) özelliklere vermiyoruz ;)

Savunduğunuz ve fanatikliğini yaptığınız firma özellikle samsung ve google sayesinde 5 yılın sonunda belkide arayüzde yeniliğe gidecek. İşte bu da Apple ın bu piyasada rakiplerine boyun eğdiğini ve artık yenilikçi değilde takipçi oalrak bu piyasada devam edeceğinin göstergesidir.

2000 tl widgetlara mı veriyorsunuz, bizde jailbreak bedava

Bu fandrozortlar bi alem ya
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mertgraph1979 6 yıl
Başka markanın satışları apple ı geçer oh ne güzel geçirdik olur.
Apple'ın satışları diğer markaları geçer aptal applecılar imaj için koyun gibi gidip alıyorlar dersiniz.
Yahu bir büyüseniz artık. Beden yaşı olarak değil tabiki.

Bana görede android kullanan yada o plastik telefonlara 2000 liraya yakın paralar veren adam dünyanın en zevksiz ve en enayi adamıdır. Hatta mazoşisttir.
Ama ben bunu gelip android forumuna yazmam. Neden mi?
Çünkü kendi kullandığım telefonla mutluyumda ondan.
Kuyruk acım yada kompleksim yokta ondan.:)
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Celtic Warrior 6 yıl mertgraph1979
mertgraph1979
Başka markanın satışları apple ı geçer oh ne güzel geçirdik olur.
Apple'ın satışları diğer markaları geçer aptal applecılar imaj için koyun gibi gidip alıyorlar dersiniz.
Yahu bir büyüseniz artık. Beden yaşı olarak değil tabiki.

Bana görede android kullanan yada o plastik telefonlara 2000 liraya yakın paralar veren adam dünyanın en zevksiz ve en enayi adamıdır. Hatta mazoşisttir.
Ama ben bunu gelip android forumuna yazmam. Neden mi?
Çünkü kendi kullandığım telefonla mutluyumda ondan.
Kuyruk acım yada kompleksim yokta ondan.:)

Tabiki. Kiskanclik ve ofke li Fandroid kullanicilari..
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ErTuFx 6 yıl
hak ediyor apple, digerleri gibi plastik oyuncaklar cikarmiyor . malzeme ürün kalitesi müthis. kar etsin kazansin bende seneye gene bir ürününü alayim.
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Guest-F8946C419 6 yıl
İPhone 5 sorunlu diyenler kesin bloglardan, çeşitli fenomen olmaya çalışan sitelerden uydurma haberlerini okuyarak gelip eleştiriyor. Ben o kadar İPhone 5 sahibi gördüm ama sorun yaşayana hiç rastlamadım. Çamur atmak için elinizden geleni yapiyorsunuz, ne acıdır ki buna aldanan insan da çok.
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