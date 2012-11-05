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Apple'dan yeni rekor: 3 günde 3 milyon iPad satışı

6 yıl
1,6b
1
65
iPad
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz mart ayında 3.nesil iPad ile ilk üç günde 1,5 milyon adet iPad satışı gerçekleştirerek önemli bir rekorun altına imza atan Apple, iPad mini ve 4.nesil iPad ile kendi rekorunu geliştirdi.

Yapılan resmi açıklamaya göre Apple, iPad mini ve 4.nesil iPad'in satışa sunulduğu 2 Kasım'dan sonra ilk haftasonunda 3 milyonluk satış rakamına ulaşarak, 3.nesil iPad'in ilk haftasonu satışlarını ikiye katlamayı başardı. Ancak hemen belirtelim, iPad mini ve 4.nesil iPad 2 Kasım'da 34 ülkede satışa sunulurken; 3.nesil iPad ise 10 ülkede satışa sunulmuştu.

Yeni iPad Mini ve 4.nesil iPad'in dünya çapında çok sevildiğini ifade eden firmanın icra kurulu başkanı Tim Cook, yeni bir ilk haftasonu rekoruna imza attıklarını ve neredeyse tüm iPad mini'leri sattıklarını söylerken, yoğun talebi karşılayabilmek için çalışmalarına hız kesmeden sürdüreceklerini açıkladı. Öte yandan Apple, Wi-Fi + Hücresel Ağ destekli iPad mini'nin ise birkaç hafta içerisinde Amerika'dan başlayarak satışa sunulacağını da açıkladı.

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b0Ni 6 yıl en beğenilen
donanımhaber'den yeni rekor:3 günde 17 apple konusu
7 Yanıt Yanıtla +53
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__BadblooD__ 6 yıl
Apple urunu kullanmiyorum hic ama bu bir teknoloji sitesi ve apple urunu kullanan cok.sayida insan var elbette gelismeleri.ve yeni.haberleri paylasacaklar bu kadar hassas olmak gereksiz bence
Apple urunu kullanmiyorum hic ama bu bir teknoloji sitesi ve apple urunu kullanan cok.sayida insan var elbette gelismeleri.ve yeni.haberleri paylasacaklar bu k...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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JoeyBane 6 yıl
Kriz mi? Ne krizi?
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nurettinaz 6 yıl
Bana ipad varken bu ipad mini hem fiyatı hem tasarımı hemde bence yetersiz donanımıyla ucube gibi geliyor. Ama insanlar beğenmiş demek ki
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multiTYRT 6 yıl
samsungcular gelmıs gene
her apple urununu alanlar enayı ıse dunyanın %25ı enayı. kusuruma bakmayın am boyle
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YGA 6 yıl
Rekor ustune rekor ama umarim ileride de isten cikarma rekorlari kirmazlar.
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antonidas 6 yıl
öncelikle apple, şu kadar ipad mini sattık, bu kadar ipad 4 sattık gibi bir ayrıma gitmedi, hangi üründen kaç adet sattığını açıklamadı.
Apple değişik bir firma oldu. Yalan-dolan iş yapmaya başladı.
Steve gitti, apple artık yenilik üretmiyor, doğru düzgün iş yapmıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
vitor reis
bekoc Millette ne para var. nesi var mininin anlamadim. Almaya merakli toplumlarmisiz. Afrikada millet acliktan kirilio 10 dolar ver desen zinnik koklatmaz. Yazik valla. Iyice suyu cikti bu isin.
Kesinlikle katılıyorum.. Adamlar bir parça ekmeğe muhtaç.. Millette hala samsung iphone kavgası yapıyor.. Çok yazık

Git Afrika'da gönüllü çalış o zaman forumda ne işin var. Klavye entellektüeli seni.
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Amedra 6 yıl
Yuh enayi diyen var ya. Sizene kardeşim.
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torna&do 6 yıl
Bu haber 3 Milyon insan satın aldı anlamına gelmiyor. Distribütorler tarafından alınan rakam bu. Dolayısıyle "3 milyon enayi satın aldı" ifadesi, "ŞİMDİLİK" erken olmuş.
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zaferkahraman 6 yıl
Para var huzur var :) sizene kardesim alirim almam ne cok apple dan rahatsiz olan kiskancdroidler var :)) lag canavarlari sizi :))
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__Nikolaus__ 6 yıl
Nasil bir marka yaratmislarsa ne uretirlerse uretsinler , alicisi hazir. Apple kullanici kitlesini anlamak guc.
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DH Misafiri 6 yıl
yorumlari okuyorum,
yaridan fazlasi
daha urunu gormeden,
cihazi eline alip kullanmadan yapilan yorumlar...
test etmedikleri ve henuz gormedikleri cihaza,
bu kadar laf soyleyen uzman'lari bir tarafa birakalim;
cihazi alanlara hakaret edecek kadar ileri giden saygisiz yorum sahiplerine soyleyecek soz bulamiyorum...
Forum'da amac, bir urunu alacak kisilerin bakis acisi ve bilgilerini arttirmak olmali...
Dejarj olmak isteyen mac'a falan gitsin...
Bu kadarida ayip gercekten...
Biraz daha seviyeli ve duzeyli olalim lutfen....
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bekoc 6 yıl
Millette ne para var. nesi var mininin anlamadim. Almaya merakli toplumlarmisiz. Afrikada millet acliktan kirilio 10 dolar ver desen zinnik koklatmaz. Yazik valla. Iyice suyu cikti bu isin.
1 Yanıt Yanıtla
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vitor reis 6 yıl bekoc
bekoc
Millette ne para var. nesi var mininin anlamadim. Almaya merakli toplumlarmisiz. Afrikada millet acliktan kirilio 10 dolar ver desen zinnik koklatmaz. Yazik valla. Iyice suyu cikti bu isin.

Kesinlikle katılıyorum.. Adamlar bir parça ekmeğe muhtaç.. Millette hala samsung iphone kavgası yapıyor.. Çok yazık
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