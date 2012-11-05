Apple'dan yeni rekor: 3 günde 3 milyon iPad satışı

Geçtiğimiz mart ayında 3.nesil iPad ile ilk üç günde 1,5 milyon adet iPad satışı gerçekleştirerek önemli bir rekorun altına imza atan Apple, iPad mini ve 4.nesil iPad ile kendi rekorunu geliştirdi.

Yapılan resmi açıklamaya göre Apple, iPad mini ve 4.nesil iPad'in satışa sunulduğu 2 Kasım'dan sonra ilk haftasonunda 3 milyonluk satış rakamına ulaşarak, 3.nesil iPad'in ilk haftasonu satışlarını ikiye katlamayı başardı. Ancak hemen belirtelim, iPad mini ve 4.nesil iPad 2 Kasım'da 34 ülkede satışa sunulurken; 3.nesil iPad ise 10 ülkede satışa sunulmuştu.

Yeni iPad Mini ve 4.nesil iPad'in dünya çapında çok sevildiğini ifade eden firmanın icra kurulu başkanı Tim Cook, yeni bir ilk haftasonu rekoruna imza attıklarını ve neredeyse tüm iPad mini'leri sattıklarını söylerken, yoğun talebi karşılayabilmek için çalışmalarına hız kesmeden sürdüreceklerini açıkladı. Öte yandan Apple, Wi-Fi + Hücresel Ağ destekli iPad mini'nin ise birkaç hafta içerisinde Amerika'dan başlayarak satışa sunulacağını da açıkladı.