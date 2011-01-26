Apple'dan yeni video: "iPad ikoniktir"

Uzun süredir merakla beklenen iPad 2 için artık son hazırlıklarını yaptığı belirtilen Apple, Android işletim sistemli tabletlerin gövde gösterisine dönüşmesi beklenen Mobil Dünya Kongresi 2011 öncesinde dikkatleri iPad üzerinde toplamaya kararlı gibi görünüyor. Firma yayınladığı yeni bir video ile "iPad ikoniktir" dedi ve tablete özel 60.000'den fazla uygulaması olduğuna dikkat çekti. Tablet bilgisayar dünyasının en başarılı tesmcilsi olarak gösterilen ve milyonlarca adetlik satış rakamına ulaşan iOS işletim sistemli iPad'in yeni videosu;

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.