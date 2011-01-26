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Apple'dan yeni video: "iPad ikoniktir"

8 yıl
19,8b
1
33
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun süredir merakla beklenen iPad 2 için artık son hazırlıklarını yaptığı belirtilen Apple, Android işletim sistemli tabletlerin gövde gösterisine dönüşmesi beklenen Mobil Dünya Kongresi 2011 öncesinde dikkatleri iPad üzerinde toplamaya kararlı gibi görünüyor. Firma yayınladığı yeni bir video ile "iPad ikoniktir" dedi ve tablete özel 60.000'den fazla uygulaması olduğuna dikkat çekti. Tablet bilgisayar dünyasının en başarılı tesmcilsi olarak gösterilen ve milyonlarca adetlik satış rakamına ulaşan iOS işletim sistemli iPad'in yeni videosu;




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atillagoguslu 8 yıl
Bir tane sağlam Wİndows 7'li tablet çıkmadı gitti. İlla Windows 8'i mi bekleyeceğiz.
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faraklit 8 yıl
2 gündür kullanıyorum verdigim her kuruşu hak ediyor iPad.
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DH Misafiri 8 yıl
Barkod olayı süper . (Android.
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theyapici 8 yıl
ipod dediler aldık, iphone dediler aldık, ipad almadık Yeter Artık AYY AYY apple da uygulama zengini ama bir ton para uygulamalar.Marka ürünün önünde resmen ama yine de iphone gerçekten hoş
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murdocklawless 8 yıl
apple'ın hiç bir ürününü almadım. fahiş fiyatlandırma politikaları sürdüğü sürece de almam. parayı sokaktan toplamıyoruz bir yerde, eşşek gibi çalışıyoruz para kazanabilmek için. ben yemedim sitiiv yesin, yok öyle dava.
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OverClocK1ng 8 yıl
Evet. Olursa bir döneklik daha görmüş oluruz. Apple çok sağlam firma, ürettiği ürünler çok kaliteli ürünler, Dünya'ya damgalarını vuruyorlar ama bu kadar dönek adamlar görmedim. Bir şey söylüyor 2 gün sonra dönüyor.
Anten problemi yok diyor, bir süre sonra dönüyor, Multitasking gelmeyecek diyor, bir süre sonra geliyor, Apple da asla cinsellik içeren şeyler olmayacak diyor, bir süre sonra Playboy'a izin veriyor, bilmemne uygulaması bizim kuralları ihlal etti diyor kaldırıyor, başka isimli bir uygulama ihlal ediyor ona bir şey demiyor. Böyleeee gider. İnternet'te arasam 40 tane bulurum...
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Centauri 8 yıl

OverClocKing

Evet. Olursa bir döneklik daha görmüş oluruz. Apple çok sağlam firma, ürettiği ürünler çok kaliteli ürünler, Dünya'ya damgalarını vuruyorlar ama bu kadar dönek adamlar görmedim. Bir şey söylüyor 2 gün sonra dönüyor.
Anten problemi yok diyor, bir süre sonra dönüyor, Multitasking gelmeyecek diyor, bir süre sonra geliyor, Apple da asla cinsellik içeren şeyler olmayacak diyor, bir süre sonra Playboy'a izin veriyor, bilmemne uygulaması bizim kuralları ihlal etti diyor kaldırıyor, başka isimli bir uygulama ihlal ediyor ona bir şey demiyor. Böyleeee gider. İnternet'te arasam 40 tane bulurum...


Apple anten problemi var demedi bir,
Multitasking gelmeyecek diye birsey de soylemedi iki,
Asla cinsellik iceren seyler olmayacak da demedi uc, Steve Jobs iPhone'da porno olmayacak dedi, Playboy da porno degil.
Kurallar konusundaki soylediginize de ornek vermeniz lazim...
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C£nq 8 yıl
Burdaki dj programının adını bilen?
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ultrapengu 8 yıl

C£nq
Burdaki dj programının adını bilen?

uygulamanin adi "djay"
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Hobar 8 yıl
waltran
bence durum tam tersi. Makina güçlü değil ama çekici. Apple ürünleri burdan kazanır. özellik olarak ipadden daha iyileri var. ipadin birsürü eksiği de var ama şu an en düzgün çalışan tablet
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zengier 8 yıl
tanitsinlar artik sunu. merak icinde kaldik ..
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waltran 8 yıl
makinaları iyi, güçlü vs. ama hep bir iticilik, iğrençlik var. nedense bana öyle geliyor.
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myfranco 8 yıl
waltran

makinaları iyi, güçlü vs. ama hep bir iticilik, iğrençlik var. nedense bana öyle geliyor.

Yok artık bir de görünce kusasım geliyor deyin tam olsun.Hadi itici dersiniz anlarım ama iğrençlik neymiş bir açıklar mısınız? Bana şimdiye kadar hiçbir elektronik cihaz iğrenç gelmedi, cidden merak ediyorum iğrenç kavramınızı.


Hobar

waltran
bence durum tam tersi. Makina güçlü değil ama çekici. Apple ürünleri burdan kazanır. özellik olarak ipadden daha iyileri var. ipadin birsürü eksiği de var ama şu an en düzgün çalışan tablet

Güçlü değil mi? siz diğer tabletlerle birşey yapmaya çalıştınız mı? Özellik olarak ipadden daha iyileri var dediğiniz tabletleri sayar mısınız? Hangisi yazılım olarak daha güçlü, şarj olarak daha fazla gidiyor, belli bir standartı var, donanım olarak daha iyi. Şimdi galaxy tab ondan iyi diyeceksiniz, tabın dah iyi yaptığı 3 işi de belirtirseniz sevinirim.

Güzel pasta yapmak için bütün meyveleri içine koymak gerekmez. Uygun oranda meyve koyup kıvamını tutturmak gerekli.Yanlış anlamayın ama teknolojiye hangi açı ile baktığınızı çok merak ediyorum.
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Batuist 8 yıl
ipad 2yi merakla beklediğimiz bir dönemde aslında bu reklam ilk ipadden ziyade "ipad" kavramının marka olarak öne çıkmasını istemiş olmalı...
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