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Apple'ın A6 işlemcisi dört çekirdekli olacak

7 yıl
48,4b
1
54
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple ve Samsung arasında devam eden patent savaşı, teknoloji dünyasının son günlerdeki en sıcak konuları arasında yer alıyor. İki firma bir yandan hukuk mücadelesini sürdürürken diğer taraftan var olan ticari işbirliklerini de devam ettiriyorlar. Bilindiği üzere Apple tarafından tasarlanan işlemcilerin hacimli üretimi Samsung tarafından gerçekleştiriliyor.
İki firma arasındaki gerginliğe bağlı olarak son haftalarda Apple'ın, çip üretim için yoluna Samsung yerine Tayvan merkezli TSMC firmasıyla devam edeceği öne sürülmüş hatta A6 işlemcisinin TSMC tarafından 3D transistör teknolojisiyle üretileceği iddila edilmişti. Kore merkezli Korean Times gazetesi ise tüm bunların aksine Apple-Samsung birlikteliğinin devam edeceğini öne sürdü. Yayınlanan habere göre, iPhone 5'te kullanılacak A6 işlemcisi dört çekirdekli tasarıma sahip olacak ve Samsung tarafından üretilecek.
28nm üretim teknolojisiyle hazırlanması beklenen A6 işlemcisi için geliştirme çalışmalarına devam eden Apple'ın, Samsung'la mı devam edeceği yoksa TSMC ile mi anlaşacağını zaman gösterecek ise zaman gösterecek zira akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarındaki rekabet artışına bağlı olarak Apple'ın yeni arayışlara girme ihtimali de son derece kuvvetli. 
Aynı zamanda yeni bir GPU içermesi beklenen A6 işlemcisinin, Nvidia Kal-El gibi Cortex-A9 tabanlı mı olacağı yoksa yeni nesil Cortex-A15 tasarımını mı temel alacağı henüz bilinmiyor. A6 işlemcisinin iPad 3'te de kullanılması beklenirken, işlemcinin detayları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. 

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DSGNRY 7 yıl en beğenilen
beraber çalışsınlar ya da çalışmasınlar bu forumda iki şirket için insanlar birbirlerini yemesinler yeter...
1 Yanıt Yanıtla +54
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Centauri 7 yıl ErTuFx
marvel-55

Gelistirmesi güzel, lakin samsung u gene gecemez gene gecemez

Ne diyosun ya? Yani anlamiyorum, tamam Apple a karsi saplantiniz var, tamam hayal alemindesiniz, hayatinizda teknoloji ile ilgili duzgun haber hic takip etmemissiniz filan da...

Hayal aleminde olsa bile, Apple'in Samsung un gerisinde oldugunu neye dayanarak soyluyorsunuz? Satis desem degil.. Istatistikler, musteri memnuniyeti desem degil... Dergilerin, teknoloji sitelerinin incelemeleri desem degil... Yok yani kaynak yok bu sacmalik icin.
marvel-55Gelistirmesi güzel, lakin samsung u gene gecemez gene gecemezNe diyosun ya? Yani anlamiyorum, tamam Apple a ka...
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Yanıtla +13
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sahoron 7 yıl
DSGNRY
beraber çalışsınlar ya da çalışmasınlar bu forumda iki şirket için insanlar birbirlerini yemesinler yeter...

Apple ve samsung yönetimi bu foruma bi girseler şaşkına dönerler. Eminim onlar bizim forumdaki üyeler kadar firmaları savunmuyordur.
DSGNRYberaber çalışsınlar ya da çalışmasınlar bu forumda iki şirket için insanlar birbirlerini yemesinler yeter...Apple ...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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dogaunl 6 yıl
Centauri
marvel-55 Gelistirmesi güzel, lakin samsung u gene gecemez gene gecemez
Ne diyosun ya? Yani anlamiyorum, tamam Apple a karsi saplantiniz var, tamam hayal alemindesiniz, hayatinizda teknoloji ile ilgili duzgun haber hic takip etmemissiniz filan da... Hayal aleminde olsa bile, Applein Samsung un gerisinde oldugunu neye dayanarak soyluyorsunuz? Satis desem degil.. Istatistikler, musteri memnuniyeti desem degil... Dergilerin, teknoloji sitelerinin incelemeleri desem degil... Yok yani kaynak yok bu sacmalik icin.

kiyas.la/... Apple nin neden geride olduğuna bi bak. ;)
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kain061 7 yıl
A7 işlemcide 8 çekirdek olacak ..:)
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61gün 7 yıl
4 çekirdek mi. bak bunu tahmin bile edemezdim
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alykoo 7 yıl
İlk önce bı bataryayı güclendirsinlerde
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SystemApps 7 yıl
donanım önemli değil diyecekler ayfon5 4 çekirdeği ile gene rekor kıracak :D



Ama anroid telefonlarının yüksek donanımına laf atanlar ise kendi savundukları markanında bi farkı kalmadığını görmüş oldular ve dolayısı ile kendi tezleri de çürümüş oldu.



Evet donanım önemlidir.Bunu baştan beri söylüyorduk.Ama karşılığında tek çekirdekli düşük megaherzli cihazlara sırf ios var diye tonlarca para verildi.Oysaki sırf ios için o kadar para verilmemesi gerektiğini anlatmaya çalışırken hep eleştirildik.O kadar görmez olmuşlardı ki artık savundukları şeyler teknoloji ile alakasını çoktan yitirmişti...Sen zaten markete ayrı bir para veriyorsun niye sanki marketi bedava olan iosa o kadar fark veriyorsun denildiğinde gene eleştirildik.çünkü telefona sadece ios için para verilmiyordu.Markaya olan bir bağlılık vardı bu bağlılık kimi için statü kimi için zenginliğin bir göstergesi kimi için de farklı olmak anlamlarını taşıyordu.Bunun suçlusu apple idi.Bu yüzden zaten iosun kısıtlamalarını görmediler.Market şimdiye kadar tek savunabildikleri şey oldu.Sonradan şekilciliğe başladılar samsungun üst seviye cihazlarına hem plastik dediler hemde ayfon çakması dediler.Görüldüğü gibi galip gene teknoloji oldu.samsung olmasa idi siz biraz zor görürdünüz bu donanımları ki zaten samsung üretecekmiş bu işlemcileri...
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Centauri 7 yıl SystemApps
SystemApps

donanım önemli değil diyecekler ayfon5 4 çekirdeği ile gene rekor kıracak :D



Ama anroid telefonlarının yüksek donanımına laf atanlar ise kendi savundukları markanında bi farkı kalmadığını görmüş oldular ve dolayısı ile kendi tezleri de çürümüş oldu.



Evet donanım önemlidir.Bunu baştan beri söylüyorduk.Ama karşılığında tek çekirdekli düşük megaherzli cihazlara sırf ios var diye tonlarca para verildi.Oysaki sırf ios için o kadar para verilmemesi gerektiğini anlatmaya çalışırken hep eleştirildik.O kadar görmez olmuşlardı ki artık savundukları şeyler teknoloji ile alakasını çoktan yitirmişti...Sen zaten markete ayrı bir para veriyorsun niye sanki marketi bedava olan iosa o kadar fark veriyorsun denildiğinde gene eleştirildik.çünkü telefona sadece ios için para verilmiyordu.Markaya olan bir bağlılık vardı bu bağlılık kimi için statü kimi için zenginliğin bir göstergesi kimi için de farklı olmak anlamlarını taşıyordu.Bunun suçlusu apple idi.Bu yüzden zaten iosun kısıtlamalarını görmediler.Market şimdiye kadar tek savunabildikleri şey oldu.Sonradan şekilciliğe başladılar samsungun üst seviye cihazlarına hem plastik dediler hemde ayfon çakması dediler.Görüldüğü gibi galip gene teknoloji oldu.samsung olmasa idi siz biraz zor görürdünüz bu donanımları ki zaten samsung üretecekmiş bu işlemcileri...

NomadCRY, Sugar_klavyeci sayfa sayfa yazdi, tek kelimesini anlamamissin, adamlarin emegine yazik.
Donanim onemli, ama iPhone, donanim kaynaklarini cok daha verimli kullaniyor. Cok basit bir cumle yahu...

iPhone un uzerinde daha tamamlanmis, hem islemci, hem hafiza, hem enerji kaynaklarini daha iyi yoneten, daha stabil bir isletim sistemi calisiyor. Donanim ve yazilim muthis uyum icerisinde, harmoni icerisinde calisiyor, cunku donanimin herseyi sadece iOS e optimize ediliyor, islemcisi bile. Hala anlayamiyor musun bunu?

Daha anlayacagin bir ornek vereyim. Iki tane otomobil dusun, BMW 320.. Opel Vectra 3.0. Opel Vectranin motor hacmi daha buyuk, daha guclu. Ama BMW 320 cok daha sofistike oldugu icin daha dusuk gucle cok daha yuksek surus zevki,yol tutus, kalite veriyor. Baska ornek vereyim mi? Of..

Hala teknolojinin uretim oldugunu saniyorsun bir de... Bizim politikacilar gibisin. Teknoloji dizaynda biter, uretmek isin hammalligidir. Onun icin Amerikada hicbirsey uretilmiyor, ama Intel de burada, ARM da burada, Apple da burada, Google da burada. Apple olmasa, Intel olmasa, ARM olmasa goremezdik bu donanimlari; Samsung degil. Ayrica kim olmasa ne olurdu muhabbetini yapmadan once Macinotsh oncesi bilgisayarlara, iPhone oncesi telefonlara bak, zirvalamayi kes bence.
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oguz1327 7 yıl
donanimgaber olmuş "apple haber" iki haberden biri apple dan. gına geldi artik. pfffs
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{PeGaSuS} 7 yıl
ipad2nin cpu gücü fazlasıyla yeterli aslında,4 çekirdek için daha iyi bir pil ömrü sunmaları gerekir..

ipad3'de 4 çekirdekli işlemciden ziyade yüksek çözünürlüklü retina benzeri bir ekran bekliyorum..Tek eklenmesı gereken özellık bence şu,onun dışında çok kullanışlı ve tüm isteklere cevap veren bir cihaz..
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oguz1327 7 yıl
donanimgaber olmuş "apple haber" iki haberden biri apple dan. gına geldi artik. pfffs
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alpa07 7 yıl
El kaide tasarımından örnek alabılırmıs.
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ErTuFx 7 yıl
Gelistirmesi güzel, lakin samsung u gene gecemez gene gecemez
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DigitalWorld 7 yıl
marvel-55

Gelistirmesi güzel, lakin samsung u gene gecemez gene gecemez


Valla o belli olmaz işte.

Bir bakarsın WinP acayip başarılı olur cep piyasası da Microsoft tekeline girer.

Ya da bir bakarsın Nokia inadı bırakıp Android e geçer
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Centauri 7 yıl ErTuFx
marvel-55

Gelistirmesi güzel, lakin samsung u gene gecemez gene gecemez

Ne diyosun ya? Yani anlamiyorum, tamam Apple a karsi saplantiniz var, tamam hayal alemindesiniz, hayatinizda teknoloji ile ilgili duzgun haber hic takip etmemissiniz filan da...

Hayal aleminde olsa bile, Apple'in Samsung un gerisinde oldugunu neye dayanarak soyluyorsunuz? Satis desem degil.. Istatistikler, musteri memnuniyeti desem degil... Dergilerin, teknoloji sitelerinin incelemeleri desem degil... Yok yani kaynak yok bu sacmalik icin.
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jibe 7 yıl
Bence Apple A6 işlemcisinde 4 çekirdekli Cortex-A9 kullanmayacak 2 çekirdekli Cortex-A15 kullanıcak demedi demeyin...
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TaRg 7 yıl jibe
jibe

Bence Apple A6 işlemcisinde 4 çekirdekli Cortex-A9 kullanmayacak 2 çekirdekli Cortex-A15 kullanıcak demedi demeyin...

+1 Kesinlikle katılıyorum. Cortex-A15 çift çekirdekli bir CPU çıkıcak bencede. GPU olarak ne olur bilinmez.

Diğer yorumlarada katılıyorum Lithium-Polymer teknolojisi ile artık bu iş daha fazla devam edemez. Eğer üstüne yeni bir teknoloji çıkmazsa maalesef bende GPU ve CPU gelişiminin sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Çok daha az güç tüketen bir işlemci olabilir ancak kesinlikle yeterli olmucaktır. Lithium-Polymer OUT
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