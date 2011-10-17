Apple'ın A6 işlemcisi dört çekirdekli olacak

Apple ve Samsung arasında devam eden patent savaşı, teknoloji dünyasının son günlerdeki en sıcak konuları arasında yer alıyor. İki firma bir yandan hukuk mücadelesini sürdürürken diğer taraftan var olan ticari işbirliklerini de devam ettiriyorlar. Bilindiği üzere Apple tarafından tasarlanan işlemcilerin hacimli üretimi Samsung tarafından gerçekleştiriliyor.

İki firma arasındaki gerginliğe bağlı olarak son haftalarda Apple'ın, çip üretim için yoluna Samsung yerine Tayvan merkezli TSMC firmasıyla devam edeceği öne sürülmüş hatta A6 işlemcisinin TSMC tarafından 3D transistör teknolojisiyle üretileceği iddila edilmişti. Kore merkezli Korean Times gazetesi ise tüm bunların aksine Apple-Samsung birlikteliğinin devam edeceğini öne sürdü. Yayınlanan habere göre, iPhone 5'te kullanılacak A6 işlemcisi dört çekirdekli tasarıma sahip olacak ve Samsung tarafından üretilecek.

28nm üretim teknolojisiyle hazırlanması beklenen A6 işlemcisi için geliştirme çalışmalarına devam eden Apple'ın, Samsung'la mı devam edeceği yoksa TSMC ile mi anlaşacağını zaman gösterecek ise zaman gösterecek zira akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarındaki rekabet artışına bağlı olarak Apple'ın yeni arayışlara girme ihtimali de son derece kuvvetli.

Aynı zamanda yeni bir GPU içermesi beklenen A6 işlemcisinin, Nvidia Kal-El gibi Cortex-A9 tabanlı mı olacağı yoksa yeni nesil Cortex-A15 tasarımını mı temel alacağı henüz bilinmiyor. A6 işlemcisinin iPad 3'te de kullanılması beklenirken, işlemcinin detayları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.