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Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog

8 yıl
5,9b
1
19
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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Apple'ın merakla beklenen tanıtım etkinliği başladı. Yerba Buena Center for the Arts'da düzenlenen etkinlik kapsamında Apple'ın efsanevi tepe yöneticisi Steve Jobs sahneye çıktı. iPhone 4 tanıtım etkinliği dikkate alındığında Steve Jobs'un daha neşelik ve sağlıklı göründüğü söylenebilir.

20:10 - iOS işletim sistemiyle başlayan Steve Jobs, 120 milyondan fazla iOS tabanlı cihaz (iPhone, iPod ve iPad) satıldığını, her gün 230,000 yeni iOS aktivasyonu yaptıklarını söyledi .

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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20:11 - Steve Jobs, "İnsanlar günde ne kadar cihaz aktive ettiklerini söylüyorlar. Biz her gün 230.000 cihaz aktive ediyor ve hepsinin önünde olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

20:13 - Apple'ın, alanında en büyük uygulama mağazası olan AppStore'da her saniye 200 uygulama download ediliyor.

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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20:15 - 2010'a damga vuran cihazlardan biri olan iPad için AppStore'da yer alan uygulama sayısı 25.000'i, toplam uygulama sayısı ise 250.000'i geçti.

20:19 - Steve Jobs, iPhone 4'le tanıtılan iOS 4 işletim sisteminin 4.1 güncellemesini tanıtıyor.

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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20:22 - iOS 4.1 işletim sistemi önemli güncellemelerle geliyor. Apple'ın açıkladığı bilgilere göre;

- Uzun süredir konuşulan bazı hatalar giderildi: (Yakınlık sensörü, Bluetooth ve iPhone 3G'deki performans sorunları)
- HDR (High Dynamic Range Fotorağraf desteği
- WiFi üzerinden HD video upload
- TV Sovları için kiralama
- Game Center - Oyun merkezi

20:22 -iOS 4.1 ile gelen Game Center özelliği, multiplayer tutkunlarının hoşuna gidecek gibi görünüyor. Game Center sayesinde kullanıcılar, kontakt listesindeki arkadaşlarıyla birlikte ya da rakip olarak oyun oynayabilecekler.

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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20:23 -iOS 4.1 güncellemesi önümüzdeki hafta iTunes üzerinden ücretsiz olarak sunulacak.

20:24 -Apple, iOS 4.2 güncellemesi hakkında da bazı ipuçları verdi.

20:25 -iOS 4.2 güncellemesi özellikle iPad odaklı olacak. Yeni güncellemede print ve AirPlay isimli iki yeni özellik geliyor. Print ile iPad üzerinden dosya yazdırma işlevini hızlı bir şekilde yaptırmaya hazırlanan Apple, AirPlay özelliği ile kablosuz dosya aktarımını gündemine alıyor ve WiFi üzerinden ses, video ve resim aktarımı yaptırmaya hazırlanıyor.

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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20:33 - Apple şimdiye kadar 275 milyondan fazla iPod sattığını açıkladı.

20:36 - Steve Jobs yeni nesil iPod Nano'yu tanıttı. Yeni Nano, ilk iki jenerasyondan farklı olarak tamamiyle dokunmatik kontrolü esasına dayandırılarak, kompakt bir yapıda tasarlanmış. Çoklu dokunmatik desteği sunan yeni nesil iPod Nano, renkli ekranı ve kompakt boyutları ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

20:38 - Bir önceki jenerasyona göre %46 daha kısa ve %42 daha hafif olan yeni nesil iPod Nano, FM Radyo, Nike+ ve adımsayar gibi özelliklere de sahip.

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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20:38 - Apple'ın açıklamasına göre yeni nesil iPod Nano, 24 saat pil ömrü sunacak. Kullanıcılara gelişmiş çalma listesi oluşturma özellikleri vaad eden yeni iPod Nano, farklı renk alternatifleri ve 29 ayrı dil seçeneği ile satışa sunulacak.

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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20:44 - 6 farklı renk seçeneği ile sunulacak iPod Nano, 8GB kapasiteli model 149$, 16GB kapasiteli model ise 179$ olacak. Editörün Notu: Fiyatların yurt dışı için geçerli olduğunu da unutmayalım.

20:47 - Steve Jobs'dan, iPod Touch için iddialı açıklamalar var.

20:49 - iPod Touch'ın en popüler iPod olduğunu söyleyen ve onu telefonsuz iPhone olarak yorumlayan Seve Jobs, oyun-müzik-video özelliklerine sahip olan iPod Touch'un Nintendo ve Sony'nin toplamından daha fazla sattığını açıkladı.

20:52 - iPod Touch'ın, Amerika ve tüm dünyada %50'nin üzerinde pazar payına sahip olduğunu açıklayan Apple tepe yöneticisi Steve Jobs, 1,5 milyardan fazla oyun ve eğlenceli içerik indirildiğini söyledi.

20:54 - Ve yeni nesil iPod Touch gün ışığına çıktı...

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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20:55 - Yeni nesil iPod Touch, eski ve yeninin buluşması olarak özetlenebilir. iPhone 4'ün endüstriyel tasarımından farklı olarak mevcut iPod Touch ile görünüm olarak daha yakın bir profil çizen yeni nesil iPod Touch, teknik özellik anlamında ise iPhone 4'teki pek çok yeniliği beraberinde getiriyor.

20:57 - Peki yeni nesil iPod Touch hangi özelliklerle geliyor? Şimdi dilerseniz Apple'ın açıkladığı özelliklerle birlikte bir gözatalım;

- Retina ekran (4x piksel, 326ppi, 24-bit renk, LED)
- Apple A4 işlemci
- 3 yönlü jireskop
- iOS 4.1 ve Game Center
- Ön Kamera ve FaceTime ile görüntülü konuşma

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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21:02 - Yeni nesil iPod Touch, HD video kaydı da yapabiliyor. iPhone 4'teki A4 işlemcisinin aynısına sahip olan taşınabilir medya oynatıcısı 40 saat pil ömrü sunuyor.

21:04 - Peki yeni nesil iPod Touch'ın fiyatı ne olacak?

Steve Jobs, yeni nesil iPod Touch'ın fiyatlarını da açıkladı. İşte Apple'ın belirlediği fiyatlar;

- Yeni nesil iPod Touch - 8GB: 229$
- Yeni nesil iPod Touch - 32GB: 299$
- Yeni nesil iPod Touch - 64GB: 399$

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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21:09 - Apple yeni iPod Shuffle, yeni iPod Nano ve yeni iPod Touch'ın tamamı için ön-sipariş alımına bugün başladı. Resmi satışlar ise önümüzdeki hafta başlayacak.

Steve Jobs, gururlu bir ifadeyle, iTunes dünyasına ait son rakamları da paylaştı. Kendi içerisinde adeta ayrı bir dünya haline gelen iTunes, çoklu ortam tutkunları için hazine niteliği taşıyor.

İşte Apple'ın rakamlarıyla iTunes'un son durumu;

- 11.7 milyon şarkı
- 450 milyon TV bölümü (diziler)
- 100 milyon film
- 35 milyon kitap
- 160 milyon hesap (kredi kartı ve 1-click)

21:14 - Apple, iTunes 10'u duyurdu.

21:15 - Yeni sürüm ile birlikte iTunes'un logosu da değişiyor. Apple yaklaşık 10 yıldır kullanmakta olduğu kompakt diskli iTunes tasarımını daha modern yeni bir tasarım ile değiştiriyor ve aynı zamanda bir dönemin (CD) sona erdiğine dikkat çekmek istiyor.

İşte iTunes'un yeni logosu;

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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iTunes 10 gelişmiş sosyal medya entegrasyonu ile geliyor.

21:22 - Apple'ın üzerinde durduğu yeni iTunes özelliklerinden biri Discovery. Bu sayede iTunes aboneleri arkadaşlarının hangi şarkıyı dinlediğini, hangi sanatçıları tuttuğunu ve hangi konsere gitmek istediğini görebilecekler.

21:24 - Apple'ın iTunes 10 için üzerinde durduğu en önemli yenilik Ping!

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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21:27 - Ping için kısaca iTunes'un, Facebook ve Twitter'dan türetilen sosyal medya özelliklerine sahip yeniliği denilebilir. Bu sayede iTunes abonelerini arkadaşlarını takip edebilecek, takip edilebilecek özelleştirilmiş şarkı ve albüm listeleri oluşturabilecek, konserleri takip edebilecek hatta yeni arkadaşlar edinebilecekler.

21:37 - Ve Apple uzun süredir merakla beklenen yeni Apple TV'yi tanıttı.

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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21:41 - İlk defa 2006 yılında lanse edilen Apple TV, sahip olduğu teknik donanımla günümüzün nettop sistemlerini hatırlatıyordu. Ancak yenilenen Apple TV artık farklı bir kimliğe bürünmüş durumda.Çok daha kompakt bir tasarımla yenilenen Apple TV, donanım ve servisler anlamında da önemli güncellemelere ve dikkat çekici yeniliklere sahip olacak.

21:44 - Apple TV'nin büyük bir etki yaratmadığını kabul eden Apple, kullanıcıların onu sevdiğini ve çok şey öğrendiklerini ifade etti. Kullanıcıların Hollywood filmleri ve televizyon şovlarını istediğini üstelik bunları HD olarak istediklerini söyleyen Steve Jobs yeni Apple TV'nin toplanan tüm veriler ışığında tasarlandığını açıkladı.

Özetlemek gerekirse, Apple'a göre kullanıcılar bu konseptte;

- Hollywood filmleri ve televizyon şovları,
- Herşeyin yüksek tanımlı (HD) olmasını,
- İçeriğin düşük fiyatla sunulmasını,
- Bilgisayar olmamasını
- Depolama sürücüsünü yönetmekle uğraşmamayı
- Senkronizasyon için beklememeyi
- Sessiz, serin ve küçük olmasını

istiyorlar.

21:47 - Yeni nesil Apple TV, şu anda satılmakta olan mevcut Apple TV ile kıyaslandığında sadece dörtte biri kadar yer kaplıyor.

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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21:55Yeni nesil Apple TV, minimalistik boyutlarının altında boyundan büyük işler yapmasını sağlayan önemli servislere destek veriyor. İçerik için iTunes, Netflix, YouTube, Flickr ve MobileMe servislerine bağlanabilen Apple TV, donanım bazında ise HDMI ve USB portları ile birlikte geliyor. Kablolu ve kablosuz internet erişimi için Ethernet ve 802.11n donanımlarına sahip olan yeni nesil ATV, 7 butonlu Alüminyum Apple kumada ile sunulacak ve tüm bunlara ek olarak iPhone, iPod Touch ve iPad ile de kontrol edilebilecek. Apple TV ile birlikte kullanıcılar çok sayıda ücretsiz içeriğe ek olarak popüler pek çok yapıma üstelik yüksek görüntü kalitesiyle sadece 99 cent ödeyerek erişebilecek ve izleyebilecekler. Apple TV için dikkatimizden kaçmayan önemli bir detay ise bugün en basit medya oynatıcılar bile 1080p video desteği sunarken Apple TV'nin 720p ile sınırlı kalması. Apple TV için ön-sipariş alımına başlayan Apple, satışlara ise Ekim ayında başlayacak.

Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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Apple'ın Sonbahar 2010 etkinliği - Canlı Blog
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Son

Editörün Notu: Apple'ın yeni güzellerini detaylıca anlattığımız haberlerimizde ilerleyen saatlerde yayında olacak.


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korsanzeki168 8 yıl
oyun işini artık daha ciddiye alıyor game cenre bunun kanıtı artık psp ölmüştür demedi demeyin
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yaman3445 8 yıl
arkadaşım 17eylülde 3 tane getiricek ıpod touch abd'den sahibindenede ilanı koyucam
isteyene ayırttırabilirim..
Faturalı getircek ;)
350$ 8 gb
410$ 32gb
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lionelmusti 8 yıl
Önsiparişler başlamış 1 hafta sonra da satış başlıcak.Bence ipodu alan hemen satmaz çünkü kusuru yok gibi özelliklere bakınca.beklemk lazım 2.el içn bi sürexd
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cosef 8 yıl
sırıtışımı seveyim s.jobs
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Lumiere_Brothers 8 yıl
Tasarımlar tek kelimeyle müthiş ...
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Tyson Granger 8 yıl
Touch'ın çıkış tarihi neymiş?
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ilacci72 8 yıl
İpod touch harika olmuş Arka kamera fotoğraf çekiyordur umarım. Fiyatı da abartmamışlar. Hemen bir tane itouch almayı düşünüyorum.
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Batuist 8 yıl
fx57 harika sunum olmuş... takip etmeyi düşünmüyordum ama özetle herşeyi o kadar güzel anlatmışsınki şimdi devamınıda bekliyorum...
Bu arada sitiv amca ile ilgili en sevdiğim şey giydiği kıyafetler.. bu adamı takım elbise ile gördüğümü hatırlamıyorum.. 1980lere ait bir resmi vardı orada bir ara görmüştüm ama o da eski sayılır.. adam gayet rahat "cool" bir firmayız izlenimi vermek istiyor... reklamlarıda öyle değilmiydi zaten...
Artı ipod nano ne kadar harika gözüküyor.. çinli kopyalarının alasını şu saatten sonra görmeye başlayabiliriz.. minicik ve komple dokunmatik..
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KaZAaRa 8 yıl
Adam arada değiştiriyor.

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Bide şöyle birşey var.

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ipod touch ı sevdim. kısa zamanda Türkiye ye gelse de ikinci ele düşse de ucuzdan alsak..
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mehmednaim 8 yıl
Kazağını yeni almış galiba :)
Sunum için teşekkürler.
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amuse 8 yıl
30 ağustos da yatmadan önce elde yıkanıyor
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tarkancek 8 yıl
paylaşım için teşekkürler güzel bir sunumduuu.:))
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MrPerFormance 8 yıl
Yine aynı kıyafetler :D ya bu adam fakirmidir nedir. Yıkatıp yıkatıp giyiyor :D
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gun 8 yıl
Benimde iPad'in şarjı bitti yaw olacak iş değil.

Yine tam bir gövde gösterisi olmuş. Özellikle iTouch'ların geçen yıl Sony ve Nintendo DS'in toplamından fazla satması gerçekten çok büyük bir başarı böyle giderse zaten mobil oyun pazarını domine edecektir ki unutmayın Apple'ın esas amacı bu değil aslında. Yaklaşımı daha çok pc gibi herşeyi yapan arada iyi oyun oynatan cihaz gibi davranıyorlar.

Bu arada iTouch'lar 1,5 milyar eğlence ve oyun yazılımı yüklemişler. Buda sadece internet ve müzik için kullanılmadıklarını aksine bayağı oyun içinde kullanıldıklarının kanıtı.
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Afyonteam 8 yıl
tamda ihonenin sarji bitecegi tuttu ne gusel canli canli izlicektik
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