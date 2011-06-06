Apple'ın WWDC 2011 etkinliği başladı; Uzun bir aradan sonra Steve Jobs yeniden sahnede

Apple'ın merakla beklenen Küresel Geliştiriciler Konferansı 2011, San Francisco'daki Moscone West Center'da başladı. Sağlık sorunları nedeniyle şirketteki görevini geçici süreliğine Tim Cook'a devreden Steve Jobs sahneye çıktı. Katılımcıların "Seni Seviyoruz" sloglarıylar karşıladığı Steve Jobs, etkinlik için 5200 biletin iki saat içerisinde tükendiğini ifade etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.