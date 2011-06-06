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Apple'ın WWDC 2011 etkinliği başladı; Uzun bir aradan sonra Steve Jobs yeniden sahnede

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,4b
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15
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın WWDC 2011 etkinliği başladı; Uzun bir aradan sonra Steve Jobs yeniden sahnede
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Apple'ın merakla beklenen Küresel Geliştiriciler Konferansı 2011, San Francisco'daki Moscone West Center'da başladı. Sağlık sorunları nedeniyle şirketteki görevini geçici süreliğine Tim Cook'a devreden Steve Jobs sahneye çıktı. Katılımcıların "Seni Seviyoruz" sloglarıylar karşıladığı Steve Jobs, etkinlik için 5200 biletin iki saat içerisinde tükendiğini ifade etti.

Apple'ın WWDC 2011 etkinliği başladı; Uzun bir aradan sonra Steve Jobs yeniden sahnede
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Apple'ın WWDC 2011 etkinliği başladı; Uzun bir aradan sonra Steve Jobs yeniden sahnede
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myfranco 8 yıl en beğenilen

alpa07

adam zayıflamış.cimrilikten yemek yemıyor.kefenın cebi yok steve

Kanser olduğundan zayıflamış olmasın? Yorum yaparken sol, sağ, hangi lobu kullanıyoruz?
alpa07adam zayıflamış.cimrilikten yemek yemıyor.kefenın cebi yok steveKanser olduğundan zayıflamış olmasın? Yorum ...
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Yanıtla +13
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jvcjvc 8 yıl

alpa07

adam zayıflamış.cimrilikten yemek yemıyor.kefenın cebi yok steve

cahillik ve boş boş konuşmak böyle bir şey.
alpa07adam zayıflamış.cimrilikten yemek yemıyor.kefenın cebi yok stevecahillik ve boş boş konuşmak böyle bir şey. ...
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Yanıtla +6
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poweredbyofk 8 yıl
her ne kadar apple den haz etmesemde nedenide (ürünleri hak ettiğinden daha pahalıya satmaları ve kısıtlamaları) ama steve jobs gerçekten bir pazarlama dehası
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pckoloji48 8 yıl
kanserden adam eriyip gitti be yazık ... :(
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NecroCyber-777 8 yıl
adam hala hava ısınmış aynı kzak aynı pantolon kafayı yemiş bu :))ee haklı tabi iphone 4 cok satmamış buda parasız kalmış garip:))
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jvcjvc 8 yıl

NECROCYBER
adam hala hava ısınmış aynı kzak aynı pantolon kafayı yemiş bu :))ee haklı tabi iphone 4 cok satmamış buda parasız kalmış garip:))

Beyler adam espiri yapti.
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Nike 8 yıl
Bu adamın başka kıyafeti yok mu cidden merak ediyorum..
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umutarslan.com 8 yıl
lnfoman
myfranco
alpa07 adam zayıflamış.cimrilikten yemek yemıyor.kefenın cebi yok steve
Kanser olduğundan zayıflamış olmasın? Yorum yaparken sol, sağ, hangi lobu kullanıyoruz?
Hiçbir lobunu yormuyor ki:)

üzerine oturulan lob olabilir :D şaka bi yana her şeyin başı sağlık.
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infom@n 8 yıl
myfranco
alpa07 adam zayıflamış.cimrilikten yemek yemıyor.kefenın cebi yok steve
Kanser olduğundan zayıflamış olmasın? Yorum yaparken sol, sağ, hangi lobu kullanıyoruz?

Hiçbir lobunu yormuyor ki:)
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Batuist 8 yıl
en çok ios 5'i merak ediyorum.. bilgiler gelsede nedir ne değildir öğrensek..
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DH Misafiri 8 yıl
tik.la/... adresinde canlı olarak cnn yayını izleyebilirsiniz
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alpa07 8 yıl
adam zayıflamış.cimrilikten yemek yemıyor.kefenın cebi yok steve
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myfranco 8 yıl

alpa07

adam zayıflamış.cimrilikten yemek yemıyor.kefenın cebi yok steve

Kanser olduğundan zayıflamış olmasın? Yorum yaparken sol, sağ, hangi lobu kullanıyoruz?
Yanıtla +13
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jvcjvc 8 yıl

alpa07

adam zayıflamış.cimrilikten yemek yemıyor.kefenın cebi yok steve

cahillik ve boş boş konuşmak böyle bir şey.
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canberx 8 yıl
Bakalım tam anlamıyla neler olacak inşallah gelişmeleri aktarırlar :D
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d3l1kanli 8 yıl
niye bu kadar az bilgi vardiğinizi anlamadım steve amca sahnede rahatsızlanıp hastaneye mi kaldırıldı :D
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