Apple'ın asıl süprizi gelecek ay geliyor: Yeni nesil Apple TV

Salı günü yeni nesil iPhone’ları tanıttığı etkinlikte malumu ilan eden Apple, asıl sürprizini gelecek ay düzenlenmesi beklenen etkinliğe saklıyor olabilir.

Şu ana kadar hep hobi olarak nitelendirilen ancak uzun vadede Apple’ın önemli projelerinden biri olduğu bilinen TV konusunda yaşanacak gelecek ayki etkinliğin süprizi. Ancak hemen akıllara Apple marka TV gelmesin. Sürpriz daha çok mevcut Apple TV’de yapılacak iyileştirmeleri kapsıyor.

AllThingsD’nin yakın kaynaklarından edindiği bilgiye göre Apple tarafından ne WWDC 2013’de ne de geçen günkü etkinlikte herhangi bir açıklamanın yapılmadığı Apple TV yazılımı gelecek hafta içerisinde çok kritik bir güncelleme alacak. iOS 7’nin yayınlanmasından kısa bir süre sonra yayınlanacağı ifade edilen güncellemenin en önemli özelliği ise Apple ID’leri farklı olan Apple TV ve iCihazlar arasında içerik paylaşımı yapılması olacağı belirtiliyor.

Ancak bundan da ötesi gelecek hafta yayınlanacak yazılım güncellemesinin asıl yetenekleri gelecek ay lanse edilecek olan yeni nesil Apple TV’de ortaya çıkacak ki bu iddianın sahibi Apple’a yakınlığıyla bilinen ve sektörün önde gelen isimlerinden olan MG Siegler.

Google Ventures’ın kurucu üyelerinden de olan MG Siegler, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında konuyla ilgili şunları söyledi:

“Gelecek haftaki yazılım güncellemesi heyecanının, gelecek ay tanıtılacak olan yeni nesil Apple TV donanımıyla birlikte “çok” daha fazla artacağını tahmin ediyorum.”

MG Siegler, hatırlanacağı gibi, kısa bir süre önce de katıldığı bir teknoloji programında Apple’ın TV ürünüyle ilgili şunları söylemişti:

"Burada dedikoduları çok fazla dillendirmek istemiyorum ancak son duyduğum, bir çeşit TV ürünü, yani illa televizyon olacak değil, en erken Kasım ayında karşımıza çıkabilir. Neler yapabileceği konusunda sürprizlerin olacağını düşünüyorum. Fakat bu konuları şimdilik netleştirebilmiş değilim, kulağıma gelenler sadece fısıltıdan ibaret. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir yazı kaleme almayı düşünmüyorum. Ancak kulağıma gelenler (TV ürünüyle) etkileşimin ilginç olacağını gösteriyor. Şimdiye kadar genellikle sesle kontrol üzerinde duruldu, yazıldı, çizildi. Fakat ben bu konuşulanların çok doğru olmayacağını ve artık her neyse o ürün, onunla etkileşimin farklı bir yolunun olabileceğini düşünüyorum."

MG Siegler, hala Apple TV’nin yeni hangi özelliklerle geleceği ya da potansiyeli konusunda bir bilgi vermiş değil ancak Apple’ın yol haritasındaki ürünler ve hizmetlerle ilgili birçok bilgiyi ilk defa kamuoyuna duyuran isimlerden olan Mark Gurman, kısa bir süre önce Apple’ın Xbox Kinect tarzı hareket kontrol sistemleri üzerinde çalıştığını söylemiş ancak bu teknolojinin Apple TV’ye mi yoksa Apple’ın televizyon setine mi entegre edileceği konusunun belirsiz olduğunu dile getirmişti.