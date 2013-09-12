Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın asıl süprizi gelecek ay geliyor: Yeni nesil Apple TV

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
25
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın asıl süprizi gelecek ay geliyor: Yeni nesil Apple TV

Salı günü yeni nesil iPhone’ları tanıttığı etkinlikte malumu ilan eden Apple, asıl sürprizini gelecek ay düzenlenmesi beklenen etkinliğe saklıyor olabilir.

Şu ana kadar hep hobi olarak nitelendirilen ancak uzun vadede Apple’ın önemli projelerinden biri olduğu bilinen TV konusunda yaşanacak gelecek ayki etkinliğin süprizi. Ancak hemen akıllara Apple marka TV gelmesin. Sürpriz daha çok mevcut Apple TV’de yapılacak iyileştirmeleri kapsıyor.

AllThingsD’nin yakın kaynaklarından edindiği bilgiye göre Apple tarafından ne WWDC 2013’de ne de geçen günkü etkinlikte herhangi bir açıklamanın yapılmadığı Apple TV yazılımı gelecek hafta içerisinde çok kritik bir güncelleme alacak. iOS 7’nin yayınlanmasından kısa bir süre sonra yayınlanacağı ifade edilen güncellemenin en önemli özelliği ise Apple ID’leri farklı olan Apple TV ve iCihazlar arasında içerik paylaşımı yapılması olacağı belirtiliyor.

Ancak bundan da ötesi gelecek hafta yayınlanacak yazılım güncellemesinin asıl yetenekleri gelecek ay lanse edilecek olan yeni nesil Apple TV’de ortaya çıkacak ki bu iddianın sahibi Apple’a yakınlığıyla bilinen ve sektörün önde gelen isimlerinden olan MG Siegler.

Google Ventures’ın kurucu üyelerinden de olan MG Siegler, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında konuyla ilgili şunları söyledi:

“Gelecek haftaki yazılım güncellemesi heyecanının, gelecek ay tanıtılacak olan yeni nesil Apple TV donanımıyla birlikte “çok” daha fazla artacağını tahmin ediyorum.”

MG Siegler, hatırlanacağı gibi, kısa bir süre önce de katıldığı bir teknoloji programında Apple’ın TV ürünüyle ilgili şunları söylemişti:

"Burada dedikoduları çok fazla dillendirmek istemiyorum ancak son duyduğum, bir çeşit TV ürünü, yani illa televizyon olacak değil, en erken Kasım ayında karşımıza çıkabilir. Neler yapabileceği konusunda sürprizlerin olacağını düşünüyorum. Fakat bu konuları şimdilik netleştirebilmiş değilim, kulağıma gelenler sadece fısıltıdan ibaret. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir yazı kaleme almayı düşünmüyorum. Ancak kulağıma gelenler (TV ürünüyle) etkileşimin ilginç olacağını gösteriyor. Şimdiye kadar genellikle sesle kontrol üzerinde duruldu, yazıldı, çizildi. Fakat ben bu konuşulanların çok doğru olmayacağını ve artık her neyse o ürün, onunla etkileşimin farklı bir yolunun olabileceğini düşünüyorum."

MG Siegler, hala Apple TV’nin yeni hangi özelliklerle geleceği ya da potansiyeli konusunda bir bilgi vermiş değil ancak Apple’ın yol haritasındaki ürünler ve hizmetlerle ilgili birçok bilgiyi ilk defa kamuoyuna duyuran isimlerden olan Mark Gurman, kısa bir süre önce Apple’ın Xbox Kinect tarzı hareket kontrol sistemleri üzerinde çalıştığını söylemiş ancak bu teknolojinin Apple TV’ye mi yoksa Apple’ın televizyon setine mi entegre edileceği konusunun belirsiz olduğunu dile getirmişti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scanh 6 yıl
Çare iOS box. Nasıl android işletim sistemli tv boxlar varsa bir iOS box gerekli. iTunes, AppStore, iOS uygulamaları, iOS oyunları, oyun kontrolcusu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Vipracing
Samsung merakla bekliyordur....

Büyüksün reizzz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 6 yıl
whiteangel206
Apple Tv ile film izleyebiliyorsun 5 liraya kiralıyor 15 liraya satın alıyorsun.Dvd ye çıkan filmler orada da mevcut. Arşiv olarak çok geniş.Menüsünde Uygulamalar var. Benim kullandıklarım Youtube ve Faragmanlar oluyor genelde. Muazzam bir netlik var FullHd ama full+full gibi :))Gelelim Benim alma nedenime Apple çihazlarımdan (iphone ve ipad ) AirPlay vasıtasıyla kablusuz veri aktarabiliyorum. Yani açıyom filmi hooop tv de full ekran . bilgisayarımdaki itunestende müzik listemi yine kablosuz aktarıp tv de çalabliyorum ( ses sisteminide tv ye bağlayınca güzel oluyor )ha çok gerekli bir aletmi ? kimine göre değil ama ben kablu satın alıp tak çıkar muhabbeti yapmamak adına aldım ve memnunum arkadaşlar. Saygılar

Abartma, Iron Man 3'te 1080p'yi seçiyosun 5,64 gb indiriyor. Nasıl sıkıştırma yaparsan yap 1080p film 5 gb olması için kaliteden harbi ödün vermen gerekir.
Çözünürlük 1080p ama Blu-Ray riplerin yanından geçemiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whiteangel206 6 yıl
Apple Tv ile film izleyebiliyorsun 5 liraya kiralıyor 15 liraya satın alıyorsun.
Dvd ye çıkan filmler orada da mevcut. Arşiv olarak çok geniş.
Menüsünde Uygulamalar var. Benim kullandıklarım Youtube ve Faragmanlar oluyor genelde. Muazzam bir netlik var FullHd ama full+full gibi :))
Gelelim Benim alma nedenime Apple çihazlarımdan (iphone ve ipad ) AirPlay vasıtasıyla kablusuz veri aktarabiliyorum. Yani açıyom filmi hooop tv de full ekran . bilgisayarımdaki itunestende müzik listemi yine kablosuz aktarıp tv de çalabliyorum ( ses sisteminide tv ye bağlayınca güzel oluyor )
ha çok gerekli bir aletmi ? kimine göre değil ama ben kablu satın alıp tak çıkar muhabbeti yapmamak adına aldım ve memnunum arkadaşlar. Saygılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vipracing 6 yıl
Samsung merakla bekliyordur....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 6 yıl
Yerel kanallar da olacak mı? Yayınları nasıl alacak? LigTv olacak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 6 yıl
Bu Apple Tv nedir açıklayacak biri var mı? Olayı nedir bunun?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clax22 6 yıl
apple tv nin ne gibi bi iyileştirmeye ihtiyacı varki
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*Efe Berk* 6 yıl Kulak Misafiri
Apple bir medya oynatıcıdır.Ayrıca AirPlay özelliği sayesinde iOS cihazınızın ekranını TV'ye yansıtabilirsiniz.Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 6 yıl
Sony Vita TV yi gördükten sonra bu bana vız gelir tırıs gider.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brave This Storm 6 yıl
Aralik ayinda dsmart aboneliğim bitiyor apple tv alsam onun işini görürmü ?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bdurmus 6 yıl Brave This Storm
hayır, çünkü ikisi çok alakasız şeyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ErTuFx 6 yıl Brave This Storm
Mr.İmmortal
Aralik ayinda dsmart aboneliğim bitiyor apple tv alsam onun işini görürmü ?

Amaciniz film izlemekse bagimlilik bile yapabilir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 6 yıl
apple akıllı televizyona yönelse iyi olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vatov 6 yıl
Gelecek ayda adamlar cihaz tanıtmaktan bıkacak, o kadar cihazın tanıtılması bana pek mümkün görünmedi. 5. Nesil iPad,2. nesil iPad mini,Yeni Macbook Pro Retina,Yeni Mac Pro,4. nesil Apple TV. Sizcede biraz fazla değil mi bunlar? Mac Pro'nun tanıtalacağı kesin zaten. Macbook Pro Retina ise 1.5 Yıl oldu yenisinin bu dönemde yeni Mac OS ile beraber tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. iPad içinde büyük olasılıkla Ekim'de tanıtılması bekleniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omer_ist 6 yıl
elle tutulur ise yarar hic bir bilgi yok ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1807 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 5c ve
2 etiket daha iPhone 5S Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Lenovo Yoga 11s: Ufak Yogaya Intel dopingi! 6 yıl Samsung'dan Çocuklara Tablet: Galaxy Tab Kids 6 yıl LG'nin Süper Telefonu G2 Hakkında Her şey! 6 yıl Intel Geliştiriciler Konferansı 2013: 14nm işlemciler, giyilebilir teknolojiler ve dahası.... 6 yıl Toshiba 2.5" Hybrit SSHD Depolama Sürücüleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim