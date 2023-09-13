iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max karşılaştırması: Geçilir mi? Farklar neler?

- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Fiziksel detaylar
- iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Ekranlar
- iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Kameralar
- iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Performans
- iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Pil ömrü
- iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Fiyat
- iPhone 14 Pro Max’ten iPhone 15 Pro Max’e geçilir mi?
- Yorumlar
|Özellik/Model
|iPhone 14 Pro Max
|iPhone 15 Pro Max
|Ekran
|
6.7 inç 120Hz OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit
|
6.7 inç 120Hz OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit
|İşlemci
|
A16 Bionic, 4nm 6x CPU 5x GPU 16x Neural Engine
|
A17 Pro, 3nm 6x CPU 6x GPU 16x Neural Engine
|RAM
|6 GB LPDDR5
|8 GB LPDDR5
|Batarya
|26 saate kadar video oynatma
|29 saate kadar video oynatma
|Arka kamera -1
|
48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF) Diyafram boyutu: F1,8 Odak uzaklığı: 24 mm
|48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm
|Arka kamera -2
|
12 MP (Telefoto, OIS, PDAF) Optik zoom: 3,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzaklığı: 77 mm
|
12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm
|Arka kamera -3
|12 MP (Ultra geniş, PDAF)Diyafram boyutu: F2.2Odak Uzunluğu: 13 mm
|12 MP (Ultra geniş, PDAF) Diyafram boyutu: F2.2 Odak Uzunluğu: 13 mm
|Video
|
4K 60 fps Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim ProRes 4K 30 fps, Sinematik Mod, Eylem Modu
|4K 60 fps Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu
|Ön kamera
|12MP f/1.9 4K 60fps
|12MP f/1.9, 4K 60fps
|Depolama
|128GB, 256GB, 512GB, 1 TB
|256GB, 512GB, 1TB
|Bağlantı
|5G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 1.nesil UWB
|5G , Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB, Thread, USB3
|Konektör
|USB 2.0 Lightning
|USB-C 3.0
|Boyut ve ağırlık
|160.7 x 77.6 x 7.85mm
|159.9 x 76.7 x 8.25mm
|Renk
|Uzay Siyahı, Gümüş, Altın, Koyu Mor
|Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Doğal Titanyum
|Diğer
|Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı
|Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi
|Fiyat
|67.118 TL
|76.999 TL
iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Fiziksel detaylar
Tıpkı iPhone 14 Pro'da olduğu gibi Pro Max'te dedüz kenarlar ve yuvarlatılmış köşeler kullanılıyor. Cam arka yüz ve Ceramic Shield koruyucu katmana sahip ön cam panel ile eşleştirilmiş paslanmaz çelik kasa geleneği devam ettiriliyor. iPhone 15 Pro Max’infarklı olduğu nokta ise Apple'ın titanyum rotasına girmesi. Güçlü bir çerçeve ve çarpıcı bir görünüm için 5. Sınıf titanyum kullanan Apple, bu değişiklikle hem ağırlıktan tasarruf etti hem de ekrandan ödün vermeden boyutu küçülterek daha ince çerçeveler elde etti.
Apple ayrıca yan taraftaki düğmede de bir değişiklik yaptı. Ses kısma anahtarı bu seneki modellerde Eylem Düğmesi ile değiştirildi. Bu düğmeye farklı işlevler artık atanabilecek.
iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Ekranlar
iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Kameralar
iPhone 15 Pro Max tarafında da yine üç kamera bulunuyor. Ana kamera aynı şekilde korunuyor ancak yeni bir 24MP varsayılan görüntü seçeneğini kazanıyor. Bu sayede kullanıcıların 24mm, 28mm ve 35mm'lik etkili odak uzunlukları arasında geçiş yapmasına olanak tanınıyor. Ultra geniş açıda herhangi bir değişiklik yok. Telefoto kamera ise 5x optik yakınlaştırma sağlamak için yeni tetraprizma tasarımı kullanıyor. Ayrıca dijital zoom miktarı da 15x’den 25x’e çıkartılıyor.
Bu arada Apple, 15 Pro Max’te harici kayıtla saniyede 60 kare 4K çözünürlüğe kadar ProRes video kaydı desteği sunuyor. Önceki modelde bu 30 kareydi. Diğer video ve fotoğraf modlarında değişiklik yok.
iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Performans
A17 Pro, A16 ile aynı altı çekirdekli CPU kurulumunu içerse de üretim sürecinde 3nm’ye geçiliyor. Ancak mikro mimari ve tasarım iyileştirmeleri sayesinde selefinden yüzde 20 daha hızlı ve yüzde 35'a kadar daha verimli. A17 Pro, grafik tarafında çekirdek sayısını bir artırarak 6 çekirdeğe yükseltiyor. Böylece A16'dan yüzde 20 daha hızlı oluyor. Apple ayrıca A17 Pro’ya donanım hızlandırmalı ışın izleme, MetalFX ve AV1 desteğini getiriyor. Apple ayrıca Neural Engine'in de eskisinden iki kat daha hızlı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla belki de en somut değişiklik burada yaşanıyor.
iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Pil ömrü
Her iki cihazdaki lityum iyon pil, fiziksel bir kabloyla veya Qi ya da MagSafe üzerinden kablosuz şarj kullanılarak şarj edilebiliyor. Qi, Apple'ın belirlediği sınırlar dahilinde 7,5 W'a kadar, MagSafe ise 15 W'a kadar çalıştığından kablosuz şarj hızı diğer rakiplerine göre düşük. Aynı şekilde kablolu şarj hızı da sadece 20W. Şarj konusunda da iki cihaz arasında fark yok. Fark olmadığı gibi aynı segmentteki rakiplerinin hayli gerisinde.
Öte yandan hissedilir bir fark ise konektör tarafında yapılan değişiklik. iPhone 14 Pro Max'te USB 2 hızında Lightning konektörü bulunuyordu. iPhone 15 Pro Max ile bu port artık standartlara uygun USB-C ile değiştiriliyor. Veri aktarım hızı da USB 3 (10 Gbps) seviyesine yükseliyor.
iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Fiyat
iPhone 14 Pro Max’ten iPhone 15 Pro Max’e geçilir mi?
Eğer tamamıyla bir teknoloji tutkunu değilseniz iPhone 14 Pro Max’ten iPhone 15 Pro Max’e geçiş dikkate almaya değer bir yükseltme değil. Bununla birlikte temel modellerden birisini kullanıyor veya daha eski bir iPhone kullanıcısıysanız yeni modele geçiş sizin için mantıklı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.