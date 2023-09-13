iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max karşılaştırması: Geçilir mi? Farklar neler?

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz gün merakla beklenen iPhone 15 ailesini resmen tanıttı. Apple, özellikle odağı iPhone 15 Pro Max modeline çekerken temel modellere olan ilgi biraz sönük kaldı. Peki iPhone 14 Pro Max’ten iPhone 15 Pro Max’e geçilir mi? İki model arasındaki farklar neler? Aradığınız tüm soruların cevabı içeriğimizde:

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max Özellik/Model iPhone 14 Pro Max iPhone 15 Pro Max Ekran 6.7 inç 120Hz OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit 6.7 inç 120Hz OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit İşlemci A16 Bionic, 4nm 6x CPU 5x GPU 16x Neural Engine A17 Pro, 3nm 6x CPU 6x GPU 16x Neural Engine RAM 6 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 Batarya 26 saate kadar video oynatma 29 saate kadar video oynatma Arka kamera -1 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF) Diyafram boyutu: F1,8 Odak uzaklığı: 24 mm 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm Arka kamera -2 12 MP (Telefoto, OIS, PDAF) Optik zoom: 3,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzaklığı: 77 mm 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm Arka kamera -3 12 MP (Ultra geniş, PDAF)Diyafram boyutu: F2.2Odak Uzunluğu: 13 mm 12 MP (Ultra geniş, PDAF) Diyafram boyutu: F2.2 Odak Uzunluğu: 13 mm Video 4K 60 fps Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim ProRes 4K 30 fps, Sinematik Mod, Eylem Modu 4K 60 fps Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu Ön kamera 12MP f/1.9 4K 60fps 12MP f/1.9, 4K 60fps Depolama 128GB, 256GB, 512GB, 1 TB 256GB, 512GB, 1TB Bağlantı 5G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 1.nesil UWB 5G , Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB, Thread, USB3 Konektör USB 2.0 Lightning USB-C 3.0 Boyut ve ağırlık 160.7 x 77.6 x 7.85mm 159.9 x 76.7 x 8.25mm Renk Uzay Siyahı, Gümüş, Altın, Koyu Mor Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Doğal Titanyum Diğer Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi Fiyat 67.118 TL 76.999 TL

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Fiziksel detaylar

Tam Boyutta Gör iPhone 14 Pro Max, 160,7 mm uzunluğu 77,6 mm genişliği ve 7,85 mm kalınlığı ile Apple’ın önceki serisindeki en büyük modeldi. iPhone 15 Pro Max ise bu ebatları sırasıyla 159,9 mm, 76,7 mm ve 8,25 mm olarak güncelledi. Dolayısıyla 15 Pro Max, biraz daha kısa olsa da önemli ölçüde daha kalın. Öte yandan 14 Pro Max, 240 gram ağırlığa sahipken bu değer yeni modelde 221 grama düşürülmüş durumda.

Apple iPhone 15 vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırması 4 sa. önce eklendi

Tıpkı iPhone 14 Pro'da olduğu gibi Pro Max'te dedüz kenarlar ve yuvarlatılmış köşeler kullanılıyor. Cam arka yüz ve Ceramic Shield koruyucu katmana sahip ön cam panel ile eşleştirilmiş paslanmaz çelik kasa geleneği devam ettiriliyor. iPhone 15 Pro Max’infarklı olduğu nokta ise Apple'ın titanyum rotasına girmesi. Güçlü bir çerçeve ve çarpıcı bir görünüm için 5. Sınıf titanyum kullanan Apple, bu değişiklikle hem ağırlıktan tasarruf etti hem de ekrandan ödün vermeden boyutu küçülterek daha ince çerçeveler elde etti.

Apple ayrıca yan taraftaki düğmede de bir değişiklik yaptı. Ses kısma anahtarı bu seneki modellerde Eylem Düğmesi ile değiştirildi. Bu düğmeye farklı işlevler artık atanabilecek.

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Ekranlar

Tam Boyutta Gör iPhone 14 Pro Max, Apple'ın Super Retina XDR ekranı olarak adlandırılan 6,7 inçlik OLED ekranıyla çıkmıştı. Bu ekran, 2.796 x 1.290 piksel boyutunda, inç başına 460 piksel piksel yoğunluğuna, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına ve maksimum 2000 nit parlaklığa sahipti. Bunların tamamı iPhone 15 Pro Max modelinde aynen korunuyor.

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Kameralar

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında da çoğu özellik korunurken telefoto kamerada yeniliğe gidiliyor. iPhone 14 Pro Max'in arkasında f/1.78 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel Ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 120 derecelik görüş alanıyla 12 megapiksel Ultra Geniş kamera ve 12MP 3x Telefoto kamera yer alıyor. iPhone 14 Pro Max'in Ana kamerasında sanal 12MP 2x Telefoto çözümü kullanılabiliyor.

iPhone 15 Pro Max tarafında da yine üç kamera bulunuyor. Ana kamera aynı şekilde korunuyor ancak yeni bir 24MP varsayılan görüntü seçeneğini kazanıyor. Bu sayede kullanıcıların 24mm, 28mm ve 35mm'lik etkili odak uzunlukları arasında geçiş yapmasına olanak tanınıyor. Ultra geniş açıda herhangi bir değişiklik yok. Telefoto kamera ise 5x optik yakınlaştırma sağlamak için yeni tetraprizma tasarımı kullanıyor. Ayrıca dijital zoom miktarı da 15x’den 25x’e çıkartılıyor.

Bu arada Apple, 15 Pro Max’te harici kayıtla saniyede 60 kare 4K çözünürlüğe kadar ProRes video kaydı desteği sunuyor. Önceki modelde bu 30 kareydi. Diğer video ve fotoğraf modlarında değişiklik yok.

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Performans

Tam Boyutta Gör Apple, her yıl Pro modellerindeki işlemciyi üst sürüme taşıyor. Dolayısıyla iPhone 14 Pro Max’te bulunan A16 Bionic, yerini iPhone 15 Pro Max’te A17 Pro yongasına bırakıyor.

A17 Pro, A16 ile aynı altı çekirdekli CPU kurulumunu içerse de üretim sürecinde 3nm’ye geçiliyor. Ancak mikro mimari ve tasarım iyileştirmeleri sayesinde selefinden yüzde 20 daha hızlı ve yüzde 35'a kadar daha verimli. A17 Pro, grafik tarafında çekirdek sayısını bir artırarak 6 çekirdeğe yükseltiyor. Böylece A16'dan yüzde 20 daha hızlı oluyor. Apple ayrıca A17 Pro’ya donanım hızlandırmalı ışın izleme, MetalFX ve AV1 desteğini getiriyor. Apple ayrıca Neural Engine'in de eskisinden iki kat daha hızlı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla belki de en somut değişiklik burada yaşanıyor.

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Pil ömrü

Tam Boyutta Gör Apple'a göre, iPhone 14 Pro Max'in pil ömrü, yerel olarak depolanan görüntüler için 29 saate kadar veya akış hizmetleri için ise 25 saate kadar video oynatmaya izin veriyor. Müzikler için ise bu süre 95 saate kadar. Apple'a göre, iPhone 15 Pro Max’in pil ömrü her yönüyle 14 Pro Max ile aynı.

Her iki cihazdaki lityum iyon pil, fiziksel bir kabloyla veya Qi ya da MagSafe üzerinden kablosuz şarj kullanılarak şarj edilebiliyor. Qi, Apple'ın belirlediği sınırlar dahilinde 7,5 W'a kadar, MagSafe ise 15 W'a kadar çalıştığından kablosuz şarj hızı diğer rakiplerine göre düşük. Aynı şekilde kablolu şarj hızı da sadece 20W. Şarj konusunda da iki cihaz arasında fark yok. Fark olmadığı gibi aynı segmentteki rakiplerinin hayli gerisinde.

Öte yandan hissedilir bir fark ise konektör tarafında yapılan değişiklik. iPhone 14 Pro Max'te USB 2 hızında Lightning konektörü bulunuyordu. iPhone 15 Pro Max ile bu port artık standartlara uygun USB-C ile değiştiriliyor. Veri aktarım hızı da USB 3 (10 Gbps) seviyesine yükseliyor.

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max - Fiyat

Tam Boyutta Gör Fiyat tarafında Apple, iPhone 15 Pro Max ile dolar bazında da yükseltmeye gitti. iPhone 14 Pro Max, 1.099 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken iPhone 15 Pro Max, 1.199 dolardan başlıyor. Türkiye tarafında ise iPhone 15 Pro Max, 76.999 TL fiyata sahip. Önceki model ise 67.118 TL fiyata sahipti.

iPhone 14 Pro Max’ten iPhone 15 Pro Max’e geçilir mi?

Tam Boyutta Gör Lightning'den USB-C'ye geçiş, A17 Pro çipin getirdiği performans ve grafik iyileştirmeleri, ekstra optik yakınlaştırma iPhone 15 Pro Max’in önceki nesilden farklılaştığı temel noktalar arasında bulunuyor.

Eğer tamamıyla bir teknoloji tutkunu değilseniz iPhone 14 Pro Max’ten iPhone 15 Pro Max’e geçiş dikkate almaya değer bir yükseltme değil. Bununla birlikte temel modellerden birisini kullanıyor veya daha eski bir iPhone kullanıcısıysanız yeni modele geçiş sizin için mantıklı olabilir.

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iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max karşılaştırması