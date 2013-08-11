Apple'ın beklenen iPhone lansmanı 10 Eylül'de

AllThingsD sitesinin çeşitli kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone etkinliği 10 Eylül'de gerçekleştirilecek. Geleneğin bozulmayarak San Francisco'daki Yerba Buena Etkinlik Merkezi'nde düzenlenmesi beklenen lansmanda, hem iPhone 5S hem de iPhone 5C modellerinin lanse edilmesi bekleniyor. Yeni İPhone modellerine ek olarak iOS7 'de nihai sürümü ile karşımıza çıkacak.

Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da, iPhone 5S'nin aynı tasarım anlayışını koruyarak daha güçlü bir donanım ile karşımıza çıkacak, iPhone 5C ise plastik kasa ile gelecek. Ucuz iPhone olarak ta tanımlanan 5C modelinin, düşünüldüğü kadar düşük maliyetli olmayacağı ancak fiyatının üzerinde değer sunacağı ifade ediliyor. Tahminler doğru çıkarsa eğer, iPhone 5C, donanım olarak iPhone 5'e benzer özellikleri beraberinde getirebilir. Peki yani iPad? Hayır, Apple yeni iPad ve iPad Mini için muhtemelen ayrı bir etkinlik düzenleyecek.



