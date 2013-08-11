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Apple'ın beklenen iPhone lansmanı 10 Eylül'de

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın beklenen iPhone lansmanı 10 Eylül'de
AllThingsD sitesinin çeşitli kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone etkinliği 10 Eylül'de gerçekleştirilecek. Geleneğin bozulmayarak San Francisco'daki Yerba Buena Etkinlik Merkezi'nde düzenlenmesi beklenen lansmanda, hem iPhone 5S hem de iPhone 5C modellerinin lanse edilmesi bekleniyor. Yeni İPhone modellerine ek olarak iOS7 'de nihai sürümü ile karşımıza çıkacak. 
Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da, iPhone 5S'nin aynı tasarım anlayışını koruyarak daha güçlü bir donanım ile karşımıza çıkacak, iPhone 5C ise plastik kasa ile gelecek. Ucuz iPhone olarak ta tanımlanan 5C modelinin, düşünüldüğü kadar düşük maliyetli olmayacağı ancak fiyatının üzerinde değer sunacağı ifade ediliyor. Tahminler doğru çıkarsa eğer, iPhone 5C, donanım olarak iPhone 5'e benzer özellikleri beraberinde getirebilir. Peki yani iPad? Hayır, Apple yeni iPad ve iPad Mini için muhtemelen ayrı bir etkinlik düzenleyecek. 


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Steve Paul Jobs 6 yıl en beğenilen Automax
Automax

Jobs
dön gel , apple cidden bitti.

olmuyor mübarek dönemiyorum
3 Yanıt Yanıtla +108
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Weightless 6 yıl
Şarj sorunu çözülsün yeter prize bağlı yaşıyoruz yeminlen
3 Yanıt Yanıtla +41
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coolsten 6 yıl
Iphone cikarip masaya koyma telefonuymus, iste buna gulerim. Zaten iphone ile samsung belediye dagitmis gibi herkeste var nereye cikariyorsun :D herkesle pisti olmaktan bikmadinizmi, sen cikarinca emin ol ordakilerin en az %50'si de cikarir hic bir esprin kalmaz
Iphone cikarip masaya koyma telefonuymus, iste buna gulerim. Zaten iphone ile samsung belediye dagitmis gibi herkeste var nereye cikariyorsun :D herkesle pisti...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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kdrcnrbyrm 6 yıl
Samsung plastik yapıyor diğerlerine özenip aliminyum yapar diye düşünürken apple plastik yapıyor
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daedlus 6 yıl
Aynı anda tanıtılmazlar bence,gerçi bütün yeni macbook sürümleri aynı anda tanıtılıyor ama.
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yankiii 6 yıl
biraz garip gele bilir arkadaslar ama ne zaman apple store gitsem su ipod touch telefon olsa ne guzel olur derim 200$ ekstraya bence sahane olur ince sik istedgim herseyi yapa bilcegim bir telefon daha baska ne istege biirim ki su anda 4 s kulaniyorum omrunun son gunlerini yasiyor kendileri bakalim apple lansmani yapsn alicaz bi telefon
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kucukyenici 6 yıl
İnternetin icadı ile bazı insanımsıların içindeki insan dışı faktörler harekete geçti. Forum değil sanki hakaret yarışması sanki. "Edeb Ya Hu" İnsan gibi fikir beyan edemiyor musunuz?
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sıradan insan 6 yıl
İnsanlar ne kadar tuhaf sanki Apple Samsung babalarının firmaları düşüncelerini kabul ettirmek için ne kadar da çıırpınıyorlar
Yahu bırakın bu işleri kardeşim her şey kullanıcı tercihidir adam gider telefouncuya alır bi eline iphone 5 i bi eline s4 ü hangisi hoşuna giderse onu alır bu kadar basit neyin tartışmasını yapıyorsunuz siz allah aşkına



Neyse Apple dan bu lansman da büyük atak bekliyorum ben bu kadar sessiz kalmalarının bir sebebi olsa gerek
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Faux Carnival 6 yıl
Cift LED'li iPhone 5: INOVASYON!
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hie 6 yıl
Yeni iPad i merak ediyorum
, iş için alacağım birtane
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Believe43 6 yıl
Bu cocuk hala banlanmamıs mı ya adamı sikayet ettim ilgilenen yok adam flood yaparak post kasıyor
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grezimonk 6 yıl
kimden söz ediyorsun alıntı yapmadan yazıver...
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solar apex 6 yıl
arkadaşlar bişey sorcam, dün benim nokia 6120 den galaxy young telefonu uyku konumundayken aradık, benim telefonumdan ilk bip sesi geldiğinde android telefon uyanmadı, anca ikinci çalmada uyanıp çalmaya başladı, bunun sebebi nedir, her android telefonda bu gecikme var mı, yoksa bu modele özgü birşey mi bu? ve iphone larda böyle bir gecikme var mı?
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ANIL-D 6 yıl
Apple ın bir çetesi var galiba forumda ,ne kadar olumsuz yorum varsa eksi manyağı olmuş,olumlu yorumlarda artı delisi
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Moofy 6 yıl
5C Yerine 5s mini olsa daha iyi olurdu.Ama yavaşta miniklikten çıkıyor kumandalığa gidiyor apple iphone serisi.
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Turşulu-Pasta 6 yıl
Telefon fanlıgı yapmak çok saçma . Sonuçta şirket babamın değil lakin apple gerçekten iyi ürün yapıyor. İos işletim sistemi 10 numara . İphone 5 jet gibi telefon. Samsungda iyi fakat telefonun boyutu çok büyük almama sebebim resmen ha bide iosu var tabi.
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Do Diyez 6 yıl
Merhabalar. Birkaç sorum olacak. Eylül 10'da gerçekleşmesi beklenen İphone 5s lansmanı hangi tarihte Türkiye'de satışa başlar ve fiyat olarak ne kadardan satışa sunulur.
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