Apple'ın bulut kaydedici ve basit bir arayüze sahip yeni bir TV kutusu üzerinde çalıştığı iddia ediliyor

Yeni iPad modelinin tanıtılmasından sonra özellikle standart boyutlarda bir Apple TV söylentileri iyice artmışken, bugünlerde yerini TV kutusu söylentilerine bırakmış durumda.





Wall Street Journal tarafından verilen habere göre Apple, canlı TV yayını sunan ve kişisel uygulamaları da barındıran set üstü bir TV kutusu için kablo TV sağlayıcılarıyla görüşmeye başladı. Yeni TV kutusunda Apple'ın amacı, canlı ve isteğe bağlı içeriğin arasındaki sınırları kaldırarak, TV izleme metotlarını basitleştirmek. Şimdilik herhangi bir anlaşma sağlanamadı ancak görüşmeler umut verici.





Apple'ın planları arasında içerikleri bulut üzerinde kaydederek herhangi bir diziyi istedikleri an izlemeye başlamaları var. Time Warner'ın Start Over hizmeti gibi, televizyonda bir dizi yayına başladıktan kısa süre sonra kullanıcılar yeni TV kutusu üzerinden izleme imkanına sahip olacak.





Apple, şimdiki set üstü kutuların sunduğu menü çubuğu ve içerik menüsü gibi arayüzlerden ziyade ikon ve uygulamaların olduğu daha basit bir arayüz kullanmak istiyor. Tasarım set-üstü kutu kullanıcılarının alışkın olduklarından çok farklı olsa da, kullanım hali hazırdaki pek çok uydu alıcı ve kablo TV kutularının arayüzlerinden çok daha kolay olacak.





TV kutusu ile ilgili diğer bir özellik de sosyal ağlarla olan entegrasyon. Kullanıcılar izledikleri içerikleri anlık olarak Facebook ve Twitter üzerinden paylaşabilecek. iOS ve Mountain Lion işletim sistemlerindeki gelişmiş sosyal ağ entegrasyonu, yeni TV kutusunda da bunu sağlayabilir.





Apple ayrıca TV kutusu ile izlenen içeriğin aynı anda iPad ve iPhone üzerinden de izlenebilmesini sağlamak istiyor.





Apple'ın şimdiki TV ürünü belirli ülkelerde kullanılabiliyor veya içerik indirilebiliyor. Yeni TV kutusu da muhtemelen sadece ABD sınırları içerisinde kalacaktır. Hatta kablo TV şirketlerinin paket önerileri içerisinde sunulabileceği de konuşuluyor.