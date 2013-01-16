Apple'ın geçen yıl son çeyrekte 52 milyon iPhone sattığı tahmin ediliyor





Geçen yıl Eylül ayında lanse edilen iPhone 5 modeli ilk haftasonu 5 milyon satış yapan, ancak sonrasında yaşanan stok sıkıntıları nedeniyle satış rakamlarını açıklamayan Apple'ın, buna rağmen tüm modeller açısından önemli bir başarıya imza attığı tahmin ediliyor.





KGI analiz uzmanları tarafından yatırımcılar için yapılan tahminlere göre, bileşen tedariğini yarıya indirdiği son günlerde konuşulan Apple, geçen yıl dördüncü çeyrek itibariyle 52 milyon yaklaşık iPhone satışı yapmış durumda. Bu yıl basında yüzde 41, çeyrek yıl bazında yüzde 93'lük bir artışa denk geliyor.





Modellerin ayrımına baktığımızda ise iPhone 5 35 milyon satış barajına ulaştı. iPhone 4S 9.5 milyon, iPhone 4 ise 7.3 milyon adet satış yaptı. Apple'ın strateji olarak bir önceki modelin fiyatını kırması, iki önceki modelin de kontratlı olarak bedelsiz sunulması, modellere olan ilgiyi yüksek tutmayı başarıyor. Düşük fiyatlı yeni bir model yerine önceki modellerine güncelleme desteği sunan ve fiyatlarını düşüren Apple, başarılı satışlar yapıyor.





35 milyon satış rakamıyla iPhone 5 büyük ihtimalle son çeyreğin en çok satan akıllı telefon ünvanını Galaxy S3'ten geri alacak. Ancak tahminler önceki analizlerden yüzde 3.5 daha düşük kaldı.





Yıl toplamında ise Apple'ın tahmini olarak 120 milyon akıllı telefon satışı yaptığı belirtiliyor. Bunun 74 milyonu yılın ilk yarısında iPhone 4S modelinden geldi.





iPad olarak beklentiler son çeyrekte 23 milyon ünite satışı yönünde. Önceki yıl aynı çeyreğe göre yüzde 49 artış yaşanıyor. 4. nesil iPad 9.3 milyon satış yaparken, iPad mini satışları 8.2 milyon barajında seyrediyor. Rakamlar uzmanların önceki analizine göre biraz düşük kalıyor.





Yeni yılın ilk çeyreğinde ise iPhone modellerinin 37 milyon, iPad modellerinin de 19.4 milyon adet satış yapması bekleniyor. Apple'ın son çeyrek resmi rakamları 23 Ocak'ta duyurulacak.





Artık Apple'ın en büyük rakibi haline gelen Samsung cephesinde ise son çeyrekte 65 milyon akıllı telefon satışı bekleniyor. Sadece Galaxy S3 modelinin 40 milyon satış barajını geçmesi yıl genelinde global akıllı telefon liderliğini perçinlemesine katkı yapacak.

http://appleinsider.com/articles/13/01/15/analyst-apple-shipped-52-million-iphones-in-q4-to-buoy-quarterly-earnings