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Apple'ın geçen yıl son çeyrekte 52 milyon iPhone sattığı tahmin ediliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl Eylül ayında lanse edilen iPhone 5 modeli ilk haftasonu 5 milyon satış yapan, ancak sonrasında yaşanan stok sıkıntıları nedeniyle satış rakamlarını açıklamayan Apple'ın, buna rağmen tüm modeller açısından önemli bir başarıya imza attığı tahmin ediliyor.

KGI analiz uzmanları tarafından yatırımcılar için yapılan tahminlere göre, bileşen tedariğini yarıya indirdiği son günlerde konuşulan Apple, geçen yıl dördüncü çeyrek itibariyle 52 milyon yaklaşık iPhone satışı yapmış durumda. Bu yıl basında yüzde 41, çeyrek yıl bazında yüzde 93'lük bir artışa denk geliyor.

Modellerin ayrımına baktığımızda ise iPhone 5 35 milyon satış barajına ulaştı. iPhone 4S 9.5 milyon, iPhone 4 ise 7.3 milyon adet satış yaptı. Apple'ın strateji olarak bir önceki modelin fiyatını kırması, iki önceki modelin de kontratlı olarak bedelsiz sunulması, modellere olan ilgiyi yüksek tutmayı başarıyor. Düşük fiyatlı yeni bir model yerine önceki modellerine güncelleme desteği sunan ve fiyatlarını düşüren Apple, başarılı satışlar yapıyor.

35 milyon satış rakamıyla iPhone 5 büyük ihtimalle son çeyreğin en çok satan akıllı telefon ünvanını Galaxy S3'ten geri alacak. Ancak tahminler önceki analizlerden yüzde 3.5 daha düşük kaldı. 

Yıl toplamında ise Apple'ın tahmini olarak 120 milyon akıllı telefon satışı yaptığı belirtiliyor. Bunun 74 milyonu yılın ilk yarısında iPhone 4S modelinden geldi.

iPad olarak beklentiler son çeyrekte 23 milyon ünite satışı yönünde. Önceki yıl aynı çeyreğe göre yüzde 49 artış yaşanıyor. 4. nesil iPad 9.3 milyon satış yaparken, iPad mini satışları 8.2 milyon barajında seyrediyor. Rakamlar uzmanların önceki analizine göre biraz düşük kalıyor. 

Yeni yılın ilk çeyreğinde ise iPhone modellerinin 37 milyon, iPad modellerinin de 19.4 milyon adet satış yapması bekleniyor. Apple'ın son çeyrek resmi rakamları 23 Ocak'ta duyurulacak.

Artık Apple'ın en büyük rakibi haline gelen Samsung cephesinde ise son çeyrekte 65 milyon akıllı telefon satışı bekleniyor. Sadece Galaxy S3 modelinin 40 milyon satış barajını geçmesi yıl genelinde global akıllı telefon liderliğini perçinlemesine katkı yapacak.  

http://appleinsider.com/articles/13/01/15/analyst-apple-shipped-52-million-iphones-in-q4-to-buoy-quarterly-earnings Yorum Yaz
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kemmmal 6 yıl
Hayir ciddi anlamda anlamiyorum bu bos tartismalari adamlar ios den memnunsa ve internet kullanimini rahat buluyorlarsa gidip apple alirlar yok ben android adamiyim dersede gider samsung alir hani kiyaslama yapilacak bir durum yok. Tutturmuslarda samsung soye apple boyle milletin dedigini degilde kisisel kullanim alanlariniza gore urun secimini yaparsiniz olur biter.
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onsos1100 6 yıl
ucuz ıphone çıkmış :D :D chip.com.tr/...
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EuroAsia 6 yıl
Jailbreak yok satsan ne yazar..
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teksalih 6 yıl
Celtic Warrior
Satsın veya satmasın. iPhone 5 tartışmasız 2012in en iyi telefonudur.

teşekkürler analist bey
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KediTartaklayanBodyciFare 6 yıl
Ya arkadaş nedir bu birbirinizle alıp veremediğiniz Apple-Samsung, android-ios kavgası ? Hele bazıları var ki babalarının şirketiymiş gibi öyle bir savunuyorlar ki.Rekabet her zaman kullanıcı taraflı iyidir.Düşünsenize tek bir firmanın piyasada at koşturduğunu ? O elinizdeki Apple-Samsung cihazları bu fiyata alabilir miydiniz ? Beğenilmiş ki bu kadar satmış.
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Erasmus78 6 yıl
engurlu
Bu isler analizle tahminle atmasyonla olacak isler degil..Apple Samsung gibi ciksin belgelerle resmi aciklama yapsin tabi YERSE.. 35 milyon iphone 5 satilmadigini, iphone 5 in hayal kirikligi oldugunu ,iphone dan pacayi siyirabilen at gozlugu takmayan kesimin kosa kosa Galaxy modellerini kapistigini bilmemek; bi Türkün İstiklal Marşını bilmemesi kadar komik ve sasirtici..

Hap mı alıyorsun sen nedir anlamadım gitti. Ne demek yerse? Bunlar borsada işlem göre koca koca firmalar. Zaten her çeyrek bilançolarını yayınlamak zorundalar. Ocak sonuna doğru Apple açıklayacak 2012 son çeyrek (Apple'a göre 2013 ilk çeyrek) sonuçlarını. Sen böyle 5-10 gün daha kendi kendine eğlenmeye devam et. Sonuçlar açıklandıktan sonra tekrar görüşelim şizofrene bağlamaz isen. :D
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mertgraph1979 6 yıl Erasmus78
Erasmus78

engurlu

Bu isler analizle tahminle atmasyonla olacak isler degil..Apple Samsung gibi ciksin belgelerle resmi aciklama yapsin tabi YERSE.. 35 milyon iphone 5 satilmadigini, iphone 5 in hayal kirikligi oldugunu ,iphone dan pacayi siyirabilen at gozlugu takmayan kesimin kosa kosa Galaxy modellerini kapistigini bilmemek; bi Türkün İstiklal Marşını bilmemesi kadar komik ve sasirtici..


Hap mı alıyorsun sen nedir anlamadım gitti. Ne demek yerse? Bunlar borsada işlem göre koca koca firmalar. Zaten her çeyrek bilançolarını yayınlamak zorundalar. Ocak sonuna doğru Apple açıklayacak 2012 son çeyrek (Apple'a göre 2013 ilk çeyrek) sonuçlarını. Sen böyle 5-10 gün daha kendi kendine eğlenmeye devam et. Sonuçlar açıklandıktan sonra tekrar görüşelim şizofrene bağlamaz isen. :D



Belgelerle çıksın, resmi açıklama yapsın birde üstüne üstlük tabi ''Yerse''. Asıl en büyük hakaret şu,; Samsung gibi.
Engurlu tedavi olsanda şu forumda bir nefes alsa artık. Çünkü Apple'ı ne zannediyorsun gerçekten merak ediyorum.
Zengin olsam Silikon vadisine 1.Sınıf gidiş dönüş uçak bileti hediye edeceğim sana. Git bir dolaş neyin ne olduğunu gör diye.


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engurlu 6 yıl Erasmus78
Erasmus78
engurlu
Bu isler analizle tahminle atmasyonla olacak isler degil..Apple Samsung gibi ciksin belgelerle resmi aciklama yapsin tabi YERSE.. 35 milyon iphone 5 satilmadigini, iphone 5 in hayal kirikligi oldugunu ,iphone dan pacayi siyirabilen at gozlugu takmayan kesimin kosa kosa Galaxy modellerini kapistigini bilmemek; bi Türkün İstiklal Marşını bilmemesi kadar komik ve sasirtici..

Hap mı alıyorsun sen nedir anlamadım gitti. Ne demek yerse? Bunlar borsada işlem göre koca koca firmalar. Zaten her çeyrek bilançolarını yayınlamak zorundalar. Ocak sonuna doğru Apple açıklayacak 2012 son çeyrek (Apple'a göre 2013 ilk çeyrek) sonuçlarını. Sen böyle 5-10 gün daha kendi kendine eğlenmeye devam et. Sonuçlar açıklandıktan sonra tekrar görüşelim şizofrene bağlamaz isen. :D

He gorduk borsa degerlerini en dusuk seviyeye geldi adamlar sen hala Avukat PETROCELLİ gibi savunma dosyasi hazirla..

Allah'a sukur hap map almiyorum da sen ve senin gibi İphone YUTMUŞ ve ÇIKARAMAMIŞ o yuzden HAZIMSIZLIK ceken birkac kisi kaldi forumda..Ha gayret cikarinca rahatlayacaksiniz
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inexo 6 yıl
rakamlar abartı gibi geliyor acaba bağımsız bir kuruluş var midir bunu analiz eden kim kaç satıyor?
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cngiz 6 yıl
engurlu
Bu isler analizle tahminle atmasyonla olacak isler degil..Apple Samsung gibi ciksin belgelerle resmi aciklama yapsin tabi YERSE.. 35 milyon iphone 5 satilmadigini, iphone 5 in hayal kirikligi oldugunu ,iphone dan pacayi siyirabilen at gozlugu takmayan kesimin kosa kosa Galaxy modellerini kapistigini bilmemek; bi Türkün İstiklal Marşını bilmemesi kadar komik ve sasirtici..

Komik adamsın vesselam... =)
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Master_Evil 6 yıl
35 milyon satan iphone 5 galaxy s3'ün gerisinde kalmış...
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engurlu 6 yıl
Bu isler analizle tahminle atmasyonla olacak isler degil..Apple Samsung gibi ciksin belgelerle resmi aciklama yapsin tabi YERSE..

35 milyon iphone 5 satilmadigini, iphone 5 in hayal kirikligi oldugunu ,iphone dan pacayi siyirabilen at gozlugu takmayan kesimin kosa kosa Galaxy modellerini kapistigini bilmemek; bi Türk'ün İstiklal Marşını bilmemesi kadar komik ve sasirtici..
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vahocan 6 yıl engurlu
engurlu

Bu isler analizle tahminle atmasyonla olacak isler degil..Apple Samsung gibi ciksin belgelerle resmi aciklama yapsin tabi YERSE..

35 milyon iphone 5 satilmadigini, iphone 5 in hayal kirikligi oldugunu ,iphone dan pacayi siyirabilen at gozlugu takmayan kesimin kosa kosa Galaxy modellerini kapistigini bilmemek; bi Türk'ün İstiklal Marşını bilmemesi kadar komik ve sasirtici..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mertgraph1979 6 yıl
Bazı arkadaşlar samsung un neredeyse bir sene içerisinde sattığı 40 milyon tane s3 telefonu son çeyrekte satılan 35 milyon tane iphone 5 ten fazla olduğu düşüncesindeler. Yazık yahu. İlkokul terk biri bile zaman ve adet kavramlarını birbirine az çok oranlayabilir.

Tamam samsung apple dan daha çok telefon satıyor doğru ancak insan galaxy ace yada corby satışıyla bu kadar övünmemeli bence. Yada facebook ve tweeter a giren 300 liralık akıllı telefon diye adlandırılan modellerle.

Korelilerle yaşadığınız aşk toplama çıkarma becerilerinizi bile etkiliyor. Bravo valla.
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