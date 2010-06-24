Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın övgüyle tanıttığı Retina Ekran'da sorunlar mı var ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,1b
1
11
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Amerika'da bugün satışa sunulacak iPhone 4'ün 22'sinden itibaren "şanslı" kullanıcılara ulaşmaya başladığını önceki haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Ancak "Şanslı" diye tabir ettiğimiz bu kullanıcıların birçoğu oldukça "şanssız" gibi görünüyor.

Apple, iPhone 4'deki en büyük yeniliği şüphesiz ekranda yaptı. IPS panelli, LED aydınlatmalı ve 326ppi piksel yoğunluğuyla iPhone 4, önceki kardeşlerine bu alanda hükmediyor. Fakat iPhone 4'lerine erken kavuşan kullanıcılardan bazılarının yayınladığı fotoğraflar, Apple'ın Retina ekranına gölge düşürüyor. Aşağıda da görebileceğiniz gibi iPhone 4'ün ekranın bazı bölümlerinde solma-istenmeyen renk değişikliği oluşmuş;

Apple'ın övgüyle tanıttığı Retina Ekran'da sorunlar mı var ?
Tam Boyutta Gör

Apple'ın destek forumundan elitemrp

Apple'ın övgüyle tanıttığı Retina Ekran'da sorunlar mı var ?
Tam Boyutta Gör

Macrumors'un forumundan BlakeRx adlı kullanıcıdan

Bu sorunla karşılaşan başka bir kullanıcı ise Apple Store'daki Genius çalışanlarıyla görüşmüş, ancak Genius'lar şu anda ellerinde değişim için ayrılan iPhone 4 bulunmadığı için kullanıcıya yardımcı olamamışlar.

Şimdilik bazı kullanıcıların karşılaştığı bu sorunun, iPhone 4'ün ilk serilerinde karşılaşılan üretimden kaynaklı bir hata olup olmadığı yakın zamanda anlaşılacaktır.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Cihaza nazar değdirdiniz sonunda. Yere göre sığdıramadığınız üstelikte ekran konusunda çok üstün olduğunu kabul ettiğimiz bir cihazın böylesine kıytırık bir sorunu olması bir cihaza popstar muamelesi yapmamanızı umarım öğretmiştir size.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Buzmavisi 9 yıl
Yok öğretmez ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gokhansancar 9 yıl
Bugun aldim elime, cok sukur bir sorun yok, cok guzel ve cok saglam, hani anlatilmaz yasanir denirya, gercekten nazar degmesin, cok hosuma gitti telefon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuray 9 yıl
Bize gelen zaten ilk parti uretim gelmeyeceginden sorun yok :D Tabi digerlerinde de sorun olursa ayri:D


2 Gun sonra almanya'ya gecicek olan bi tanidik var ona aldiricam gibi ben ay sonunda da geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vipracing 9 yıl
Patates yerken ekrana dokunp OMG diyen bir kullanıcımı acaba?


ŞAka bir yana Kuray ile aynı fikirdeyim.Bazen geç gelmesi hayırlara vesile olabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14136 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, ios ve
2 etiket daha iPhone 4 Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim