Apple'ın övgüyle tanıttığı Retina Ekran'da sorunlar mı var ?

Amerika'da bugün satışa sunulacak iPhone 4'ün 22'sinden itibaren "şanslı" kullanıcılara ulaşmaya başladığını önceki haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Ancak "Şanslı" diye tabir ettiğimiz bu kullanıcıların birçoğu oldukça "şanssız" gibi görünüyor.

Apple, iPhone 4'deki en büyük yeniliği şüphesiz ekranda yaptı. IPS panelli, LED aydınlatmalı ve 326ppi piksel yoğunluğuyla iPhone 4, önceki kardeşlerine bu alanda hükmediyor. Fakat iPhone 4'lerine erken kavuşan kullanıcılardan bazılarının yayınladığı fotoğraflar, Apple'ın Retina ekranına gölge düşürüyor. Aşağıda da görebileceğiniz gibi iPhone 4'ün ekranın bazı bölümlerinde solma-istenmeyen renk değişikliği oluşmuş;

Apple'ın destek forumundan elitemrp

Macrumors'un forumundan BlakeRx adlı kullanıcıdan

Bu sorunla karşılaşan başka bir kullanıcı ise Apple Store'daki Genius çalışanlarıyla görüşmüş, ancak Genius'lar şu anda ellerinde değişim için ayrılan iPhone 4 bulunmadığı için kullanıcıya yardımcı olamamışlar.

Şimdilik bazı kullanıcıların karşılaştığı bu sorunun, iPhone 4'ün ilk serilerinde karşılaşılan üretimden kaynaklı bir hata olup olmadığı yakın zamanda anlaşılacaktır.