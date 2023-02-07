Apple, iPhone'lara ters kablosuz şarj özelliğini getirmek için çalışıyor

Tam Boyutta Gör Ters kablosuz şarj, çeşitli markaların Android akıllı telefonlarında yıllardır olan bir teknoloji ve iPhone’lara da gelmesi uzun süredir bekleniyor. Konuya yakın kaynaklara göre Apple, iPhone’ları için bu teknolojiyi mükemmelleştirmeye çalışıyor.

iPhone 16 Ultra sınırları zorlayacak 1 gün önce eklendi

Yazılımı üzerinde çalışılıyor

Kaynaklara göre Apple, çift taraflı kablosuz şarj özelliğini iPhone 14 Pro serisinde sunacaktı ancak son teslim tarihine yetiştiremedi. Şimdi Apple mühendislerinin kablosuz şarj teknolojisini tamamladığı ve yazılım optimizasyonları üzerine kafa yorduğu bildirildi.

2019'da iPhone 11 Pro Max'in parçalarına ayrılmasıyla, telefonun devre dışı bırakılmış, ters kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu ortaya çıkarılmıştı. 2020'deki bir Federal İletişim Komisyonu başvurusu, iPhone 12 serisinin bu özelliğe sahip olacağını ima etti. Söylentiler, iPhone 13'ün sahip olacağı tahmin edilerek 2021'de de devam etti. Ancak iPhone 14 serisinde de bu özellik son kullanıcıya sunulmadı.

iPhone’larda çeşitli nedenlerle devre dışı bırakılan bu teknoloji nihayet geliyor ancak iPhone 15 Pro ile mi gelir yoksa iPhone 16 serisine mi kalır? henüz bilinmiyor. Bu özellik tam olarak desteklendiğinde, iPhone’lar Qi özellikli herhangi bir aksesuarı şarj etme yeteneğine sahip olacak; AirPods, Apple Watch veya başka aksesuarları tek dokunuşla şarj etmek mümkün olacak ancak Apple’ın pil kapasitesini de önemli ölçüde artırması gerekiyor.

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Apple, iPhone için ters kablosuz şarj üzerinde çalışıyor