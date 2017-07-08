Apple'ın yeni kablosuz şarj cihazı seneye satışa sunulabilir

John Gruber, iPhone 8’in kablosuz şarj edilebilmesine olanacak sunacak cihazların gelecek seneye kadar satışa sunulmayacağını iddia etti. Bu cihazların iPhone 8’den ayrı olarak satılacağını ve iOS 11.1’in çıkışına kadar satışa sunulmayacağını paylaşan Gruber, cihazın raflardaki yerini geç alacak olması durumunu iPhone 7 Plus ile birlikte tanıtılan ancak daha sonradan kullanıma sunulan Portrait Mode’a benzetti. Portrait Mode, lansmandan yaklaşık 1 ay sonra iOS 10.1 ile kullanıma sunulmuştu.

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Gruber’ın bu iddiası, daha önceden gündeme gelen birkaç raporu da doğrular nitelikte. Bu raporlardan bazılarında kablosuz şarj teknolojisinin, iPhone 8 modellerinden yalnızca daha pahalısına özel olacağından da bahsedilmişti. Ancak aralarında Ming Chi Kuo’nun da bulunduğu KGI analistleri tüm iPhone 8 modellerinin kablosuz şarj teknolojisini destekleyeceğini dile getirdi.