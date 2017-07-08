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Apple'ın yeni kablosuz şarj cihazı seneye satışa sunulabilir

John Gruber tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple’ın yeni kablosuz şarj cihazının satışı gelecek seneye ertelenebilir. Gruber, cihazın iOS 11.1 ile birlikte kullanılabileceğini tahmin ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,4b
1
14
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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John Gruber, iPhone 8’in kablosuz şarj edilebilmesine olanacak sunacak cihazların gelecek seneye kadar satışa sunulmayacağını iddia etti. Bu cihazların iPhone 8’den ayrı olarak satılacağını ve iOS 11.1’in çıkışına kadar satışa sunulmayacağını paylaşan Gruber, cihazın raflardaki yerini geç alacak olması durumunu iPhone 7 Plus ile birlikte tanıtılan ancak daha sonradan kullanıma sunulan Portrait Mode’a benzetti. Portrait Mode, lansmandan yaklaşık 1 ay sonra iOS 10.1 ile kullanıma sunulmuştu.
 
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Gruber’ın bu iddiası, daha önceden gündeme gelen birkaç raporu da doğrular nitelikte. Bu raporlardan bazılarında kablosuz şarj teknolojisinin, iPhone 8 modellerinden yalnızca daha pahalısına özel olacağından da bahsedilmişti. Ancak aralarında Ming Chi Kuo’nun da bulunduğu KGI analistleri tüm iPhone 8 modellerinin kablosuz şarj teknolojisini destekleyeceğini dile getirdi.



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Xloud 2 yıl en beğenilen
Ürünü tanıtırken anlatılan özelliklerin aldığında olmaması çok hoş bi sürpriz... Çok profesyonel yaklaşımlar bravo...
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Whippoorwill 2 yıl
Teknolojiyi ağırdan satmak diye buna denir işte.
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Normandia_06 2 yıl
Çöplük android yazılımı kullanan başta samsungcular ve diğerlerine bakmayın siz..
Apple kablosuz derken sabit bir yere telefonu koymaya gerek olmayacak..
Belli menzili olan alan içinde telefonun nerede olursa olsun şarj işlemi yapılabilecek..

Çöplük samsungcular Apple'ı kablosuz şarj olan Braun diş fırçaları ile karıştırıyorlar hala
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Angel of the Lord 2 yıl
Kablosuz kulaklığı 800 liraya, klavyeyi 500 liraya satan Apple Türkiye şarj yatağını rahat 600-1000 arası bir fiyata koyar.
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mrkcn34 2 yıl
Yazılımda 1 numara ama cihaz donanım ve tasarımda iyi değilsin Apple!
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Whippoorwill 2 yıl
Teknolojiyi ağırdan satmak diye buna denir işte.
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Guhong01 2 yıl
devrimsel
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Kerim5100 2 yıl
200$ olsa bile yarabbi şükür diyip koşarak alırlar
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sarahaten 2 yıl
Kutunun içinde çıkarsa haber olmalıydı. Zaten bu özelliği olan hiçbir telefonun kutusunda bu cihaz çıkmıyor.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Only 899$
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ProsesMuhendisi 2 yıl
iPhone 7 serisinde kutudan çıkan lightining dönüştürücüyü görünce şok olmuştum nasıl 15 dolara satmazlar diye. Herhalde bi 7 sene sonra görürüz minik sürprizler.
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hidrojennn 2 yıl
apple gene piyasa olmayan bir yenilik getirmiş. tşk apple.
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