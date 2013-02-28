Apple'ın yeni patent başvurusu, bulunduğu ortamı algılayan cihazları öngörüyor

2007 yılında tanıttığı ilk iPhone'la birlikte mobil cihaz tanımına yeni bir anlam kazandıran Apple, o zamandan bu yana devrim niteliğinde bir atılım gerçekleştirmiş değil. Ancak, ortaya çıkan yeni bir patent başvurusu şirketin, yenilikçi fikirler peşinde olduğunun işaretlerini veriyor.

Söz konusu patent başvurusu hareket, gürültü, ışık, kuvvet ve sıcaklık gibi değerlerini ölçen sensörler sayesinde cihazın ortam koşullarını algılayarak bu yönde sezgisel işlevler gerçekleştirmesini öngörüyor. Kullanıcının içerisinde bulunduğu mevcut durumu göz önüne alarak sezgisel kararlar alacak olan sistemin nasıl bir deneyim sunabileceği ise, halen merak konusu.Patent başvurusunun uygulamaya geçip geçmeyeceği konusunda net bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Ancak, şirketin yenilikçi fikirler peşinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.