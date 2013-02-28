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Apple'ın yeni patent başvurusu, bulunduğu ortamı algılayan cihazları öngörüyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın yeni patent başvurusu, bulunduğu ortamı algılayan cihazları öngörüyor

2007 yılında tanıttığı ilk iPhone'la birlikte mobil cihaz tanımına yeni bir anlam kazandıran Apple, o zamandan bu yana devrim niteliğinde bir atılım gerçekleştirmiş değil. Ancak, ortaya çıkan yeni bir patent başvurusu şirketin, yenilikçi fikirler peşinde olduğunun işaretlerini veriyor.

Söz konusu patent başvurusu hareket, gürültü, ışık, kuvvet ve sıcaklık gibi değerlerini ölçen sensörler sayesinde cihazın ortam koşullarını algılayarak bu yönde sezgisel işlevler gerçekleştirmesini öngörüyor. Kullanıcının içerisinde bulunduğu mevcut durumu göz önüne alarak sezgisel kararlar alacak olan sistemin nasıl bir deneyim sunabileceği ise, halen merak konusu.

Patent başvurusunun uygulamaya geçip geçmeyeceği konusunda net bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Ancak, şirketin yenilikçi fikirler peşinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
 
http://www.valuewalk.com/2013/02/apple-inc-aapl-files-new-patent-for-intuitive-iphone/ Yorum Yaz
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regaibyigit. 6 yıl en beğenilen
editörde anlamamış bişey
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12 Angry Men 6 yıl
Apple'ın yaptığı tek şey, patent alarak teknolojinin önüne engel koyması.
İsterse dünya'nın en iyi telefonunu üretsin bu kafayla yönetilen bir markanın ürününü almam.
Teknolojinin gelişmesine fayda sağlayan markaları almak daha doğru olur beence.
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LilTunechi 6 yıl
ipad iphone gibi fark yaratacak bir şeyler yapmaları lazım teknoloji çok hızlı gelişiyor
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Cankano 6 yıl
Ama her sene aldiklari 1 patenti koyup boyle 3 yil gitseler bizi soyacaklar.
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung mühendislerinin yapacağını düşünmüşler herhalde, biz yapamıyoruz onlar da yapamasın diye patentini de almışlar
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St. Dupont 6 yıl
yenilik şart oldu zaten artık apple'a
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SiNaPSiS 6 yıl
Applr cep telefonu işini bırakıp daha yenilikçi şeylere geçecek galiba. Bilim kurgu filmindeki cihazlar vb gibi geliyor bana
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The Interval 6 yıl
Apple her şeyin patentini alıyor ama hiç birini tecrübe edemedik daha
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regaibyigit. 6 yıl en beğenilen
editörde anlamamış bişey
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KaZooM 6 yıl
Apple bu ara attağa kalktı
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