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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı
Gameloft ve Teltale Games başta olmak üzere, iOS platformuna oyun geliştiren birçok geliştirici yapımlarında indirime giderek mobil oyunculara eğlenceli saatler geçirtecek bir indirim listesi sundu.

Aralarında Wild Blood, The Dark Knight Rises ve Back to the Future: The Game gibi yapımların da yer aldığı bu kısa süreli indirim listesi şu şekilde:


Bu listenin yanı sıra, daha önce belirttiğimiz üzere Angry Birds, Angry Birds HD, Super Stickman Golf ve Help Volty'nin de ücretsiz olarak iOS kullanıcılarının beğenisine sunulduğunu hatırlatalım. 

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