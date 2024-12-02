2025 yılında WhatsApp desteği kesilecek telefonlar belli oldu

- Güncelleme desteği almayacak telefonlara yenileri ekleniyor
- Whatsapp desteği kesilecek Apple cihazlar
- Whatsapp desteği kesilecek Samsung cihazlar
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Güncelleme desteği almayacak telefonlara yenileri ekleniyor
WhatsApp‘ındesteklemeyi bırakacağı iOS ve Android kullanan pek çok telefon mevcut. Söz konusu telefonlar arasında Apple’ın sevilen modelleri iPhone 5, iPhone 5C ve iPhone 6 serisi yer alıyor. Bunun dışında, Galaxy Ace Plus, Galaxy Note 3 serisi, Galaxy S4 Minicihazlardan da birçok model listede.
Bu değişikliğin en büyük nedeni ise, yeni iOS sürümlerinin çok daha gelişmiş özelliklere sahip olması. Böylece WhatsApp, daha yeni iOS sürümlerine odaklanarak daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Whatsapp desteği kesilecek Apple cihazlar
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 6 serisi
Whatsapp desteği kesilecek Samsung cihazlar
- Galaxy Ace Plus
- Galaxy Note 3 serisi
- Galaxy S4 Mini
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