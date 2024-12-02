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Tam Boyutta Gör WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi güncellenmeye devam ediyor. Yeni yapılan açıklamaya göre, 2025 yılından itibaren iOS ve Android cihazların bir kısmı uygulamaya erişemeyecek. Bu durum, aşağıdaki akıllı telefonlardan birini kullanıyorsanız bugünden itibaren uygulamayı kullanamayacağınız anlamına geliyor.

Güncelleme desteği almayacak telefonlara yenileri ekleniyor

WhatsApp‘ındesteklemeyi bırakacağı iOS ve Android kullanan pek çok telefon mevcut. Söz konusu telefonlar arasında Apple’ın sevilen modelleri iPhone 5, iPhone 5C ve iPhone 6 serisi yer alıyor. Bunun dışında, Galaxy Ace Plus, Galaxy Note 3 serisi, Galaxy S4 Minicihazlardan da birçok model listede.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla 5 Mayıs 2025'ten itibaren WhatsApp'ın çalışması için iOS 15.1 veya üzeri sürümler gerekecek. Bu da iOS 12.5.7'den sonra güncellenemeyen eski iPhone kullacılarının uygulamayı kullanabilmek için cihazlarını yükseltmeleri veya daha yeni bir telefona geçmeleri gerektiği anlamına geliyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği kanalların abone sayısını artıracak 1 gün önce eklendi

Bu değişikliğin en büyük nedeni ise, yeni iOS sürümlerinin çok daha gelişmiş özelliklere sahip olması. Böylece WhatsApp, daha yeni iOS sürümlerine odaklanarak daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Whatsapp desteği kesilecek Apple cihazlar

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6 serisi

Whatsapp desteği kesilecek Samsung cihazlar

Galaxy Ace Plus

Galaxy Note 3 serisi

Galaxy S4 Mini

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2025 yılında WhatsApp desteği kesilecek telefonlar belli oldu!