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    2025 yılında WhatsApp desteği kesilecek telefonlar belli oldu

    İşletim sistemi sürümü eskide kalan akıllı telefonlara yönelik olarak WhatsApp desteği kesiliyor. İşte 2025 yılında WhatsApp desteği kesilecek iPhone ve Android cihazlar...
    2025 yılında WhatsApp desteği kesilecek telefonlar belli oldu! Tam Boyutta Gör
    WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi güncellenmeye devam ediyor. Yeni yapılan açıklamaya göre, 2025 yılından itibaren iOS ve Android cihazların bir kısmı uygulamaya erişemeyecek. Bu durum, aşağıdaki akıllı telefonlardan birini kullanıyorsanız bugünden itibaren uygulamayı kullanamayacağınız anlamına geliyor.

    Güncelleme desteği almayacak telefonlara yenileri ekleniyor

    WhatsApp‘ındesteklemeyi bırakacağı iOS ve Android kullanan pek çok telefon mevcut. Söz konusu telefonlar arasında Apple’ın sevilen modelleri iPhone 5, iPhone 5C ve iPhone 6 serisi yer alıyor. Bunun dışında, Galaxy Ace Plus, Galaxy Note 3 serisi, Galaxy S4 Minicihazlardan da birçok model listede.

    2025 yılında WhatsApp desteği kesilecek telefonlar belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla 5 Mayıs 2025'ten itibaren WhatsApp'ın çalışması için iOS 15.1 veya üzeri sürümler gerekecek. Bu da iOS 12.5.7'den sonra güncellenemeyen eski iPhone kullacılarının uygulamayı kullanabilmek için cihazlarını yükseltmeleri veya daha yeni bir telefona geçmeleri gerektiği anlamına geliyor.

    Bu değişikliğin en büyük nedeni ise, yeni iOS sürümlerinin çok daha gelişmiş özelliklere sahip olması. Böylece WhatsApp, daha yeni iOS sürümlerine odaklanarak daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    Whatsapp desteği kesilecek Apple cihazlar

    • iPhone 5
    • iPhone 5C
    • iPhone 6 serisi

    Whatsapp desteği kesilecek Samsung cihazlar

    • Galaxy Ace Plus
    • Galaxy Note 3 serisi
    • Galaxy S4 Mini
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