Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

Haber Editörü
iOS platformu için oyun geliştiren birçok geliştirici yapımlarında indirime giderek mobil oyuncuların eğlence dolu vakitler geçirmesini sağlayacak kısa süreli bir indirim listesi sundu.
Aralarında Infinity Blade II, Modern Combat 4: Zero Hour ve Sonic CD gibi yapımların da yer aldığı bu kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
- Dungelot – Ücretsiz
- Dropple. - Ücretsiz
- Little Inferno – 1.79 TL
- Modern Combat 4: Zero Hour - 1.79 TL
- MechWarrior: Tactical Command – 1.79 TL
- Puzzle Restorer - 1.79 TL
- Bucketz - 1.79 TL
- Sonic CD - 1.79 TL
- Spell Sword 1.79 TL
- After Burner Climax - 1.79 TL
- Grand Theft Auto 3 - 3.59 TL
- AVP: Evolution - 5.49 TL
- Infinity Blade II - 5.49 TL
- Jet Set Radio - 5.49 TL
Bu listenin yanı sıra, daha önce belirttiğimiz üzere Little Things Forever'ın da ücretsiz olarak iOS kullanıcılarının beğenisine sunulduğunu hatırlatalım.
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Paypaldan size ücreti yollasam sizde bana oyunu hediye etseniz olur mu
itunes.apple.com/...
Verseniz valla gece 10 kere dua ederim