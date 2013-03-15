Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

iOS platformu için oyun geliştiren birçok geliştirici yapımlarında indirime giderek mobil oyuncuların eğlence dolu vakitler geçirmesini sağlayacak kısa süreli bir indirim listesi sundu.





Aralarında Infinity Blade II, Modern Combat 4: Zero Hour ve Sonic CD gibi yapımların da yer aldığı bu kısa süreli indirim listesi şu şekilde:





Bu listenin yanı sıra, daha önce belirttiğimiz üzere Little Things Forever'ın da ücretsiz olarak iOS kullanıcılarının beğenisine sunulduğunu hatırlatalım.