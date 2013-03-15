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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı
iOS platformu için oyun geliştiren birçok geliştirici yapımlarında indirime giderek mobil oyuncuların eğlence dolu vakitler geçirmesini sağlayacak kısa süreli bir indirim listesi sundu.

Aralarında Infinity Blade II, Modern Combat 4: Zero Hour ve Sonic CD gibi yapımların da yer aldığı bu kısa süreli indirim listesi şu şekilde: 

Bu listenin yanı sıra, daha önce belirttiğimiz üzere Little Things Forever'ın da ücretsiz olarak iOS kullanıcılarının beğenisine sunulduğunu hatırlatalım. 

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Barthemana 6 yıl
Arkadaslar kredi kartina gerek yok.Gift card alip kullanabilirsiniz.
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Rockpierce 6 yıl
Mc4 kaçmaz. Gta düşer gibi
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SideBlast 6 yıl
Modern Combat 4 almam lazım arkadaşlar indirimdeyken ama kredi katrım yok.
Paypaldan size ücreti yollasam sizde bana oyunu hediye etseniz olur mu
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tunlab 6 yıl
MC4 ü alıp begenmeyen benmiyim sadece :( onun için nfs most wanted i sildim, oyun 2gb a yakın yer kaplıyo..
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T İ M O T E O 6 yıl
Be kadar surer ki
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cengizhan1903 6 yıl
Gecen haftada MC4 u alcaktim kendi kendime dedim 1 haftadaha bekle belki indirim olur....
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XanthiN 6 yıl
gta3 u 1$ almistin bekleyin duser daha. Vice city i bekliyoruz
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iea96 6 yıl
Gta Vice City
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evleninceolmaz 6 yıl
infinity blade 2 gta 3 mc4 içime oturdu resmen ya baya ucuzlamış hele mc4 daha 3 gün önce falan almıştım.Ama çok iyi çıkmadı kontrolleri çok zor ve küçük nova3 en iyisi fps konusunda.Little inferno iyi olmuş ama
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MAVİT 6 yıl
Straight X Edge
RPG var mıdır bildiğiniz kral gibi kral bir oyun? Ücretli olsun yada ücretsiz olsun hiç fark etmez yeter ki kral gibi bir oyun olsun.

itunes.apple.com/...
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NedenAllahım 6 yıl
Biri bana modern combat 4 hediye etsin ya :( Şu cuma gününde sevap alır yeminle kredi kartım olmadığı için alamıyorum en çok bu oyunu merak ediyorum



Verseniz valla gece 10 kere dua ederim

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napolyon94 6 yıl
Mc4 :( biri gift etse keşke
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Nerevarine 6 yıl
RPG var mıdır bildiğiniz kral gibi kral bir oyun? Ücretli olsun yada ücretsiz olsun hiç fark etmez yeter ki kral gibi bir oyun olsun.
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