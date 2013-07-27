Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren oyunları ve uygulamaları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.

Bu arada Rockstar'ın indirim listesine de göz atmanızı tavsiye ederiz.

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Aralarında iColorfulsoft Photo Editor, vjay ve World Of Aircraft gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde: