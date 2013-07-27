Haber Editörü
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren oyunları ve uygulamaları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.
Aralarında iColorfulsoft Photo Editor, vjay ve World Of Aircraft gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
Uygulamalar:
- Artree(iPhone,iPod Touch) / Artree(iPad) - Ücretsiz
- Black + White Camera HD - Ücretsiz
- City Maps 2Go - Ücretsiz
- EverFont PRO - Ücretsiz
- Lil' Red - Ücretsiz
- iColorfulsoft Photo Editor - Ücretsiz
- vjay(iPhone,iPod Touch) / vjay(iPad) - Ücretsiz
Oyunlar:
- Bloom Box - Ücretsiz
- Greedy Dwarf - Ücretsiz
- Le Vamp - Ücretsiz
- World Of Aircraft - Ücretsiz
- Alien Breed - 1.79 TL
- Worms 2: Armageddon - 1.79 TL
- Frozen Synapse - 5.49 TL
Bu arada Rockstar'ın indirim listesine de göz atmanızı tavsiye ederiz.
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World Of Aircraft şu an ücretsiz arkadaşım alabilirsin :) .
Adamlar yanlışlıkla paralı yaptılar herhalde.