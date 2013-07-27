Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
354
1
7
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren oyunları ve uygulamaları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.

Aralarında iColorfulsoft Photo Editor, vjay ve World Of Aircraft gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:

Uygulamalar:

Oyunlar:
Bu arada Rockstar'ın indirim listesine de göz atmanızı tavsiye ederiz. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Fantasticoo 6 yıl
Banana kong da ücretli idi ücretsiz olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Ream 6 yıl
Ücretsiz olan uygulamaların bazıları popüler değiller fakat başarılılar. Artree ve City Maps ı beğendim diğerlerine pek vakit ayıramadım ama bu ikisi güzel düşünülmüş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exelente 6 yıl
The Rolling Stones
World Of Aircraft almayı düşünüyordum fakat param kalmamış.

World Of Aircraft şu an ücretsiz arkadaşım alabilirsin :) .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear of the Dark 6 yıl Exelente
Exelente

The Rolling Stones

World Of Aircraft almayı düşünüyordum fakat param kalmamış.


World Of Aircraft şu an ücretsiz arkadaşım alabilirsin :) .

Adamlar yanlışlıkla paralı yaptılar herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uA_Erencan 6 yıl
World of aircraft 1,79 şuan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jacobıan 6 yıl
indirim böyle yapılır gör bunları google
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gigabyte GTX 760 OC WindForce Ekran Kartı Video inceleme 6 yıl Türk Markaları da Oyuncu PC'si Yapabilir "Exper Xcellerator" video inceleme 6 yıl 2si1 "Ramazan davulcusuna bahşiş vermekten kaçmayan" teknoloji ve oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim