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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aptina, dijital fotoğraf makineleri için yeni geliştirdiği 1-inç 14MP sensörünü duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aptina, dijital fotoğraf makineleri için yeni geliştirdiği 1-inç 14MP sensörünü duyurdu
Mobil cihazlar ve dijital fotoğraf makineleri için sensör teknolojileri konusunda çalışma gösteren üreticilerden Aptina, bugün yaptığı resmi açıklama ile yeni geliştirdiği 1-inç 14MP CMOS sensörünü duyurdu.
AR1411HS ismine sahip olan yeni sensör, firmanın DR-Pix teknolojisi sayesinde her durumda düşük kumlama sonuçlarını ortaya koyabiliyor ve piyasada görmeye alıştığımız 1/2.3-inç sensör modellerinin yanında 1-inç boyutta karşımıza çıkıyor. Firma tarafında daha önce üretilmiş olan AR1011HS (2012) modeline göre %40 daha hızlı olan yeni AR1411HS sensör, 14MP çözünürlüğünde 1.1gigapiksel saniyede 80 kare çıkış yeteneği ortaya koyabiliyor. Bu gücü sayesinde saniyede 60 kare 4K video çekilmesine ve yavaş çekim modunda saniyede 120 kare FullHD 1080P çekimler yapılmasına imkan verebilen sensör, tam yük altında 1.1W güç tüketimine sahip.
 
Aptina'nın Tüketici Kameraları Bölümü Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Sandor Barma'ya göre yeni geliştirilen 1-inç sensör, piyasada yaygın olarak kullanılan 1/2.3-inç sensörler ve APS-C DSLR fotoğraf makinelerinde kullanılan sensörler arasında fiyat/performans açısında bir köprü görevi görecek ve yüksek hız yanında yüksek çözünürlük sağlaması açısında piyasada oyun-değiştirici görevini üstlenecek.
Aptina tarafından geliştirilen yeni 1-inç 14Mp AR1411HS sensörün, seri üretiminin başladığı ve yakın zamanda birçok fotoğraf makinesi içerisinde yer alacağı belirtiliyor.

http://www.aptina.com/products/image_sensors/ar1411hs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shimoda 6 yıl
Kompakt sınıf makinalarda 1" sensör artık standart olmalı :( En azından şu salak premium compact diye isimlendirdikleri makinalarda 1" ten küçük sensör olmaması lazım.
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unicorneo 6 yıl
argat44
Siteye girince suratmıza bir reklam yapışıyor ya. İmleç sayfada gezinirkende reklam çıkıyor ve reklamı kapat a basınca kapanmıyor ya. Uyuz oluyorum ve 1 hafta donanım haber sayfasına girmeme kararı alıyorum.

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seven44 6 yıl unicorneo
unicorneo

argat44

Siteye girince suratmıza bir reklam yapışıyor ya. İmleç sayfada gezinirkende reklam çıkıyor ve reklamı kapat a basınca kapanmıyor ya. Uyuz oluyorum ve 1 hafta donanım haber sayfasına girmeme kararı alıyorum.


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argat44 6 yıl
Siteye girince suratmıza bir reklam yapışıyor ya. İmleç sayfada gezinirkende reklam çıkıyor ve reklamı kapat a basınca kapanmıyor ya. Uyuz oluyorum ve 1 hafta donanım haber sayfasına girmeme kararı alıyorum.
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itachi237 6 yıl
çok kaliteli sensör yapmışlar gibi duruyor. ama görmedikçe bilemeyiz. kumlanmayı ne kadar giderdiler merak ediyorum. nefret ediyorum şu kumlanmadan :@ 120 fps full hd 30 fps 4k'da çok tatmin edici.
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erkan0075 6 yıl
jiddi
Nihayet 1/2 ve altı sensörlerden kurtulur muyuz ? Sanmam, bu sensörü koydukları makinalara birkaç yıl 1000 TL gibi fiyat koyarlar. Ortada ne güzel 1/2.3 sensörlü makinaları alan büyük bir kitle var iken kim niye daha iyisini az biraz üstü fiyata vermek istesin ?!

Ben de sanmıyorum. Sensör boyutunun önemini bilen bir kitle mevcut mu ki? Varsa yoksa megapixel değeri.
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jiddi 6 yıl
Nihayet 1/2" ve altı sensörlerden kurtulur muyuz ? Sanmam, bu sensörü koydukları makinalara birkaç yıl 1000 TL gibi fiyat koyarlar. Ortada ne güzel 1/2.3" sensörlü makinaları alan büyük bir kitle var iken kim niye daha iyisini az biraz üstü fiyata vermek istesin ?!
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