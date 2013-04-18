Aptina, dijital fotoğraf makineleri için yeni geliştirdiği 1-inç 14MP sensörünü duyurdu

Mobil cihazlar ve dijital fotoğraf makineleri için sensör teknolojileri konusunda çalışma gösteren üreticilerden Aptina, bugün yaptığı resmi açıklama ile yeni geliştirdiği 1-inç 14MP CMOS sensörünü duyurdu.

AR1411HS ismine sahip olan yeni sensör, firmanın DR-Pix teknolojisi sayesinde her durumda düşük kumlama sonuçlarını ortaya koyabiliyor ve piyasada görmeye alıştığımız 1/2.3-inç sensör modellerinin yanında 1-inç boyutta karşımıza çıkıyor. Firma tarafında daha önce üretilmiş olan AR1011HS (2012) modeline göre %40 daha hızlı olan yeni AR1411HS sensör, 14MP çözünürlüğünde 1.1gigapiksel saniyede 80 kare çıkış yeteneği ortaya koyabiliyor. Bu gücü sayesinde saniyede 60 kare 4K video çekilmesine ve yavaş çekim modunda saniyede 120 kare FullHD 1080P çekimler yapılmasına imkan verebilen sensör, tam yük altında 1.1W güç tüketimine sahip.

Aptina'nın Tüketici Kameraları Bölümü Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Sandor Barma'ya göre yeni geliştirilen 1-inç sensör, piyasada yaygın olarak kullanılan 1/2.3-inç sensörler ve APS-C DSLR fotoğraf makinelerinde kullanılan sensörler arasında fiyat/performans açısında bir köprü görevi görecek ve yüksek hız yanında yüksek çözünürlük sağlaması açısında piyasada oyun-değiştirici görevini üstlenecek.

Aptina tarafından geliştirilen yeni 1-inç 14Mp AR1411HS sensörün, seri üretiminin başladığı ve yakın zamanda birçok fotoğraf makinesi içerisinde yer alacağı belirtiliyor.

http://www.aptina.com/products/image_sensors/ar1411hs/