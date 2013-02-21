Aputure V-Control USB Netleme Kontrolcüsü satışa çıktı





Canon DSLR modelleri ile uyumlu olarak üretilen Aputure V-Control USB Netleme Kontrolcüsü, Fotodiox tarafından satışa sunuldu

Fotodiox tarafından satışına başlanan Aputure V-Control USB Netleme Kontrolcüsü, Canon marka DSLR fotoğraf makineleri için özel olarak üretilmiş ve klasik netleme takibi ürünlerinden sunduğu ekstra özellikler ile ayrılıyor. 114.5x57.5x49.2mm boyutlarına sahip olan cihaz, Canon'un USB protokolü üzerinden uyumlu fotoğraf makinelerinin, canlı ön izleme, netleme, diyafram, enstantane ve pozlama ayarlarının kontrol edilmesine imkan sağlıyor.

Özellikle netleme açısından oldukça ince ve hassas ayarlar yapılmasına imkan sağlayabilen cihaz, hem dikey hem de yatay kullanım için üzerinde iki adet USB bağlantı barındırıyor. AA pil ile 80 saat bekleme ve 40 saat aktif kullanım sunabilen Aputure V-Control, hem fotoğraf hem de video modunda görevlerini yerine getirebiliyor.

Profesyonel ya da normal kullanıcılar için oldukça faydalı özellikleri bulunan Aputure V-Control USB Netleme Kontrolcüsü, Fotodiox sitesi üzerinden 180$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekten nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.aputure.com/en/product/v_control_usb.php





http://fotodioxpro.com/index.php/aputure-v-control-usb-focus-controller-for-canon-eos-1d-mark-iv-5d-mark-iii-5d-mark-ii-7d-60d-600d-t3i-kiss-x5-550d-t2i-kiss-x4-500d-t1i-kiss-x3-1100d-t3-kiss-x50.html