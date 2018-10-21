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Ara Güler'in yıllar boyunca kullandığı fotoğraf makineleri

Çektiği 2 milyondan fazla fotoğraf ile Türkiye'nin görsel hafızasını oluşturan usta foto muhabir Ara Güler'in 70 yıllık kariyeri boyunca kullandığı fotoğraf makinelerini sizler için derledik.
7 ay
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Fotoğraf Makineleri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde, 90 yaşında hayata gözlerini yuman usta foto muhabir Ara Güler, daha önce verdiği röportajlarda iyi fotoğraf çekmek için iyi bir fotoğraf makinesine sahip olmanın gerekmediğini sık sık vurguladı. Ancak elbette büyük ustanın da yıllar içinde anları ölümsüzleştirmek için yanından ayırmadığı fotoğraf makineleri oldu.

Ara Güler denince akla gelen ilk fotoğraf makinesi markası elbette Leica oluyor. Güler'in foto muhabirlik kariyerine başladığı ilk dönemden beri kullandığı Leica (o zamanki adıyla Leitz Elmar), Ara Güler ile özdeşleşen marka oldu. Büyük usta Leitz Elmar marka analog kamerasını son yıllarda dahi kullanmaya devam etti.
Ayrıca Bkz. "Yılın vahşi yaşam fotoğrafçılığı yarışmasının en gözde fotoğrafları"
1914 yılından beri fotoğraf makinesi geliştiren Alman kamera ve mercek üreticisi tarafından “Master of Leica” unvanı verilen az sayıdaki usta isimden biri olan Güler, aynı zamanda Leica Onur Ödülü'ne de layık görüldü. Leica ayrıca birkaç yıl önce Leica M-P 240 modelinin Ara Güler imzalı özel tasarım bir versiyonunu hazırladı ve dünya genelinde satışa sundu.
Ara Güler'in yıllar boyunca kullandığı fotoğraf makineleri
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Usta fotoğrafçı dijital kameralara karşı da ön yargılı değildi. Güler daha önce Cüneyt Özdemir'e verdiği bir röportajda yanında en çok taşıdığı fotoğraf makinesinin Canon G9 olduğunu söylemişti. Ara Güler'in başka bir fotoğrafçının objektifine yansıdığı bir anda Canon IXUS serisi bir fotoğraf makinesi kullandığı da görülüyor.

Güler fotoğraf çekmek için ayrıca Samsung NX300 de kullandı. Güler ve diğer usta isimlerin NX300 ile çektiği fotoğraflar, 2013 yılında Samsung ve İFSAK ortaklığında hazırlanan “Ustaların Gözünden Aynasız NX Dönemi” projesi kapsamında sergilenmişti.
Tüm bu makineler büyük ustanın yıllar içinde birçok unutulmaz anı ölümsüzleştirmesini sağlamış olsa da Güler'in bu konudaki görüşünü unutmamakta fayda var: "En iyi makine en iyi fotoğrafı çekseydi, en iyi daktiloya sahip olan da en iyi romanı yazardı."

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nightdrive 7 ay en beğenilen
hayatını sevdiği işe adamış bir adam daha...güzel derleme.
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ilkercom 7 ay
Ara Güler neymiş arkadaş. Kör öldü badem gözlü oldu. Adam ısrarla ben fotoğraf sanatçısı değilim foto muhabirim dedi durdu. Ama bizimkiler büyük usta diye tutturdu. düşünün ki 1900 lerin ilk yarısında doğmuşsunuz. Durumu iyi bir ailenin evladısınız. Babanız tanınmış insanlarla arkadaş. Ve siz o dönem Leica alabilecek paraya sahipsiniz. Henüz Boğaz köprüsü yok. Gidip yenikapıda kayıkçıları çekiyorsunuz. Çevreniz vasıtasıyla picasso ve dali ile tanışıp fotoğraf çekebilme imkanınız var.
Ara Güler neymiş arkadaş. Kör öldü badem gözlü oldu. Adam ısrarla ben fotoğraf sanatçısı değilim foto muhabirim dedi durdu. Ama bizimkiler büyük usta diye tuttu...
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5 Yanıt Yanıtla +17
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fhrstw 7 ay
Hakkında biraz bilgi edindikten sonra keşke bütün ermeniler böyle olsa dediğim vatansever vatanperver harika insan toprağı bol olsun.
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drjacob 6 ay
mevzu zaten milyonluk makina kullanmakta değil , elinde ki ile en iyisini yapmakta
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ilkercom 6 ay
Bakın adam kötüydü vs demiyorum. Haşa. Ama adam foto muhabirdi. Çektiği fotoğraflar belgesel niteliğinde. Bunu anlayamıyorsunuz.
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Ohol Oula 7 ay
Böyle Ermeni'ye can kurban.. Mekanı cennet olsun..
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iwd35 7 ay
Fotoğraf çekmek isteyen insan fotoğraf makinesi yoksa bile icat eder. Gerekirse kibrit kutusuyla bile fotoğraf çeker, elindeki makine leica olmuş,başka şey olmuş hiç önemli değil. Adam gönül vermiş ve benim sizin dedelerinizin yap(a)madığını yapmış. Takdiri hak ediyor sonuna kadar...
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joshbarnes 7 ay
İçinde harika tencere ve bıçaklı bir gurme mutfağınız varsa, bu sizi bir şef yapar mı? İyi ahşap işleme aletleri size bir dolap üreticisi yapar mı? Tabii ki değil. Kameralarla aynıdır, harika bir fotoğraf makinesi mükemmel fotoğraflar çekmez, bunu kullanan yetenekli bir fotoğrafçıya ihtiyaç duyar.
Başlangıçta harika fotoğraflar çekecek beceriye sahip değilsiniz. Yeni başlayanlar, fotoğrafçılığı karmaşık buluyor ve ilk başta. Fotoğraf makinesini sadece bir şeye işaret etmek ve bir düğmeye basmaktan daha iyi bir fotoğraf çekmek için çok daha fazlası var. Ciddi olursanız ve gerçekten işe yarıyorsanız, gerçekten iyi fotoğraflar çekmek için birkaç yıl alacaksınız.
5-10 yaşındaki DSLR'leri okuduğunuz şeylerin aksine, mükemmel bir şekilde yeteneklidir ve küçük bir alışverişle 200 - 300 $ arasında alınabilir. Evet, yeni kameraların yeteneklerinden yoksundurlar ve bazı sınırlamaları vardır, ancak deneyimsizseniz, farkı anlamayacaksınız. Ve hayır, vitesin önemi yok demiyorum! Onu nasıl kullanacağımı bilmeden dişli kalıyorum önemli değil.
Ucuz bir kamera kullanmak, fotoğrafçılık konusunda gerçekten ciddi olup olmadığınızı görme şansı verir. Sadece sıradan bir fotoğrafçı olduğunu görürseniz, asla ciddi olmayacaksa eski bir kamera size iyi hizmet edecektir. Ciddi olursanız ve yükseltmek istiyorsanız, kameralar hakkında çok şey öğretir ve akıllıca satın alabilirsiniz. Bir mağaza sorumlusunun merhametinde ya da İnternet'teki bazı yabancıların fikirlerinde değilsiniz.UC browser SHAREit MX player
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ilkercom 7 ay
Ara Güler neymiş arkadaş. Kör öldü badem gözlü oldu. Adam ısrarla ben fotoğraf sanatçısı değilim foto muhabirim dedi durdu. Ama bizimkiler büyük usta diye tutturdu. düşünün ki 1900 lerin ilk yarısında doğmuşsunuz. Durumu iyi bir ailenin evladısınız. Babanız tanınmış insanlarla arkadaş. Ve siz o dönem Leica alabilecek paraya sahipsiniz. Henüz Boğaz köprüsü yok. Gidip yenikapıda kayıkçıları çekiyorsunuz. Çevreniz vasıtasıyla picasso ve dali ile tanışıp fotoğraf çekebilme imkanınız var.
5 Yanıt Yanıtla +17
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çokrenkli 7 ay ilkercom
O ölmeden önce de "badem gözlü" idi..Ama anlaşılan siz yaşarken de körsünüz, korkarım bu kafayla, öyle de kalacaksınız.
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cronus75 7 ay ilkercom
Sen bayaa bir kör cahilmişsin..
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Statistik 6 ay ilkercom
Fotoğraf sanatçısı da nedir lo.
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DH Misafiri 7 ay
Ara Güler gibi insanlar "ulusal hazine" sayılır. Huzur içinde yatsın.
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fhrstw 7 ay
Hakkında biraz bilgi edindikten sonra keşke bütün ermeniler böyle olsa dediğim vatansever vatanperver harika insan toprağı bol olsun.
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fthkn 7 ay fhrstw
Sen çok kral bir adam mısın da lan ermenılerı ayıklamaya başladın? Umarım bütün türkler de senin gibi değildir. Dallamaya bak. Sanki kötülük hangi milli kimlikle doğmakla ilgili gibi saçmalıyorsunuz.
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Portraitclub 7 ay
Dünya yaşayan gözünü kaybetti. Böyle bir insan bir daha dünyaya gelmez.
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HzBurun 7 ay
Abi son cümle mükemmel olmuş.
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