Ara Güler'in yıllar boyunca kullandığı fotoğraf makineleri

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Geçtiğimiz günlerde, 90 yaşında hayata gözlerini yuman usta foto muhabir Ara Güler, daha önce verdiği röportajlarda iyi fotoğraf çekmek için iyi bir fotoğraf makinesine sahip olmanın gerekmediğini sık sık vurguladı. Ancak elbette büyük ustanın da yıllar içinde anları ölümsüzleştirmek için yanından ayırmadığı fotoğraf makineleri oldu.
Ara Güler denince akla gelen ilk fotoğraf makinesi markası elbette Leica oluyor. Güler'in foto muhabirlik kariyerine başladığı ilk dönemden beri kullandığı Leica (o zamanki adıyla Leitz Elmar), Ara Güler ile özdeşleşen marka oldu. Büyük usta Leitz Elmar marka analog kamerasını son yıllarda dahi kullanmaya devam etti.Ayrıca Bkz. "Yılın vahşi yaşam fotoğrafçılığı yarışmasının en gözde fotoğrafları"
1914 yılından beri fotoğraf makinesi geliştiren Alman kamera ve mercek üreticisi tarafından “Master of Leica” unvanı verilen az sayıdaki usta isimden biri olan Güler, aynı zamanda Leica Onur Ödülü'ne de layık görüldü. Leica ayrıca birkaç yıl önce Leica M-P 240 modelinin Ara Güler imzalı özel tasarım bir versiyonunu hazırladı ve dünya genelinde satışa sundu.
Usta fotoğrafçı dijital kameralara karşı da ön yargılı değildi. Güler daha önce Cüneyt Özdemir'e verdiği bir röportajda yanında en çok taşıdığı fotoğraf makinesinin Canon G9 olduğunu söylemişti. Ara Güler'in başka bir fotoğrafçının objektifine yansıdığı bir anda Canon IXUS serisi bir fotoğraf makinesi kullandığı da görülüyor.
Güler fotoğraf çekmek için ayrıca Samsung NX300 de kullandı. Güler ve diğer usta isimlerin NX300 ile çektiği fotoğraflar, 2013 yılında Samsung ve İFSAK ortaklığında hazırlanan “Ustaların Gözünden Aynasız NX Dönemi” projesi kapsamında sergilenmişti.
Tüm bu makineler büyük ustanın yıllar içinde birçok unutulmaz anı ölümsüzleştirmesini sağlamış olsa da Güler'in bu konudaki görüşünü unutmamakta fayda var: "En iyi makine en iyi fotoğrafı çekseydi, en iyi daktiloya sahip olan da en iyi romanı yazardı."
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Başlangıçta harika fotoğraflar çekecek beceriye sahip değilsiniz. Yeni başlayanlar, fotoğrafçılığı karmaşık buluyor ve ilk başta. Fotoğraf makinesini sadece bir şeye işaret etmek ve bir düğmeye basmaktan daha iyi bir fotoğraf çekmek için çok daha fazlası var. Ciddi olursanız ve gerçekten işe yarıyorsanız, gerçekten iyi fotoğraflar çekmek için birkaç yıl alacaksınız.
5-10 yaşındaki DSLR'leri okuduğunuz şeylerin aksine, mükemmel bir şekilde yeteneklidir ve küçük bir alışverişle 200 - 300 $ arasında alınabilir. Evet, yeni kameraların yeteneklerinden yoksundurlar ve bazı sınırlamaları vardır, ancak deneyimsizseniz, farkı anlamayacaksınız. Ve hayır, vitesin önemi yok demiyorum! Onu nasıl kullanacağımı bilmeden dişli kalıyorum önemli değil.
Ucuz bir kamera kullanmak, fotoğrafçılık konusunda gerçekten ciddi olup olmadığınızı görme şansı verir. Sadece sıradan bir fotoğrafçı olduğunu görürseniz, asla ciddi olmayacaksa eski bir kamera size iyi hizmet edecektir. Ciddi olursanız ve yükseltmek istiyorsanız, kameralar hakkında çok şey öğretir ve akıllıca satın alabilirsiniz. Bir mağaza sorumlusunun merhametinde ya da İnternet'teki bazı yabancıların fikirlerinde değilsiniz.UC browser SHAREit MX player
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