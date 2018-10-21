Ara Güler'in yıllar boyunca kullandığı fotoğraf makineleri

Geçtiğimiz günlerde, 90 yaşında hayata gözlerini yuman usta foto muhabir Ara Güler, daha önce verdiği röportajlarda iyi fotoğraf çekmek için iyi bir fotoğraf makinesine sahip olmanın gerekmediğini sık sık vurguladı. Ancak elbette büyük ustanın da yıllar içinde anları ölümsüzleştirmek için yanından ayırmadığı fotoğraf makineleri oldu.

Ara Güler denince akla gelen ilk fotoğraf makinesi markası elbette Leica oluyor. Güler'in foto muhabirlik kariyerine başladığı ilk dönemden beri kullandığı Leica (o zamanki adıyla Leitz Elmar), Ara Güler ile özdeşleşen marka oldu. Büyük usta Leitz Elmar marka analog kamerasını son yıllarda dahi kullanmaya devam etti.

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Güler fotoğraf çekmek için ayrıca Samsung NX300 de kullandı. Güler ve diğer usta isimlerin NX300 ile çektiği fotoğraflar, 2013 yılında Samsung ve İFSAK ortaklığında hazırlanan “Ustaların Gözünden Aynasız NX Dönemi” projesi kapsamında sergilenmişti.

Tüm bu makineler büyük ustanın yıllar içinde birçok unutulmaz anı ölümsüzleştirmesini sağlamış olsa da Güler'in bu konudaki görüşünü unutmamakta fayda var: "En iyi makine en iyi fotoğrafı çekseydi, en iyi daktiloya sahip olan da en iyi romanı yazardı."

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1914 yılından beri fotoğraf makinesi geliştiren Alman kamera ve mercek üreticisi tarafındanunvanı verilen az sayıdaki usta isimden biri olan Güler, aynı zamanda Leica Onur Ödülü'ne de layık görüldü. Leica ayrıca birkaç yıl öncemodelinin Ara Güler imzalı özel tasarım bir versiyonunu hazırladı ve dünya genelinde satışa sundu.Usta fotoğrafçı dijital kameralara karşı da ön yargılı değildi. Güler daha önce Cüneyt Özdemir'e verdiği bir röportajda yanında en çok taşıdığı fotoğraf makinesininolduğunu söylemişti. Ara Güler'in başka bir fotoğrafçının objektifine yansıdığı bir andaserisi bir fotoğraf makinesi kullandığı da görülüyor.