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Araştırma : 2017 yılında çevrimiçi sesli iletişim 1 milyar kullanıcı sayısını geçecek

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem sadece sabit veya mobil iletişim cihazlarıyla yaptığımız sesli iletişim artık internet üzerinden çok kolay ve üstelik masrafsız olarak yapılabiliyor. Skype ile başlayan trend bugün pek çok oyuncunun katıldığı bir rekabet alanına dönüştü.

Juniper tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2017 yılında internet üzerinden sesli iletişim VoIP kullanıcı sayısı bir milyarı geride bırakacak. Bu tahminen her yedi mobil aboneden bir abonenin bu hizmeti kullanması anlamına geliyor.

VoIP servisleri, internet erişiminin olduğu heryerden ağ içerisinde ücretsiz görüşme imkanı sunarken, normal iletişim ağlarına da uygun fiyatlarla erişim sağlıyor.

Servislerin artan gelirleri bununla birlikte mobil operatörler üzerinde de büyük bir baskıya sebep olacak.

Uzmanlar VoIP trendinin açık bir şekilde yükseliş gösterdiğini ve pazarın bu sayede ilgi çekici bir hal aldığını belirtiyor.

Örneğin Microsoft, Messenger kullanıcılarını Skype'a transfer ederken, diğer bir sohbet platformu Rebtel de mobil platformlar için bir VoIP uygulaması geliştiriyor. RIM ise BBM üzerinden sesli arama imkanı sunmaya başladı.

Bunun yanında GSM birliği zengin iletişim ağlarının geliştirilmesi için üyelerini teşvik ederken, bağımsız operatörler de benzer girişimlerde bulunuyor. 

http://thenextweb.com/mobile/2012/12/13/promising-for-the-likes-of-tango-skype-and-viber-juniper-predicts-1-billion-mobile-voip-users-by-2017/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
caglar_sss 6 yıl
telefon da televizyon da internete tasiniyor

belki bundan 20 sene sonra telefon sebekeleri olmayacak
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Tekno moomce 6 yıl
ürkiyede olmaz o malüm tekel var
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