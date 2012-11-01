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Araştırma : ABD'de iOS, Avrupa'da Android yükselişte

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının büyük kısmına hakim durumda olan iOS ve Android işletim sistemlerinin kendi arasındaki rekabet de kıyasıya devam ediyor. iOS tarafında iPhone 5, Android tarafında LG Nexus 4, LG Optimus G, HTC One X+, Samsung Galaxy S3  gibi popüler modeller pazar payını artırma mücadelesinde.

5 Avrupa ülkesi, ABD, Çin, Avustralya ve Brezilya'da akıllı telefon pazar paylarını araştıran Kantar, yeni çalışmasını yayınladı. 

30 Eylül tarihine kadar 3 aylık süre içerisinde yapılan araştırmaya göre ABD'de iOS işletim sistemi satışları geçen yıl aynı döneme göre yüzde 14 artarak yüzde 35.7 seviyesine çıktı. Android satışları ise yüzde 9 azalarak yüzde 57.5'e düştü. RIM ise yüzde 2.1 seviyelerinde.

Avrupa geneline baktığımızda iOS geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1 düşüşle yüzde 16.5 oranında, Android ise yüzde 16'lık artışla yüzde 67.1 oranında seyrediyor. RIM yüzde 5.9, Windows Phone yüzde 4.9, Symbian yüzde 3.4 oranında. Avrupa içerisinde ve genelde Android en yüksek oranı yüzde 82 ile İspanya'da yakalamış. Bu ülkede iOS sadece yüzde 3.4 oranında. 

Brezilya'da Symbian ağırlığını halen hissettiriyor. Yüzde 27.7 oranında seyreden Symbian işletim sisteminin önünde yüzde 53 ile Android bulunuyor. iOS ise yüzde 5.3 oranında.

İkilinin yeni hakimiyet kurmaya başladığı diğer bir ülke olan Çin'de yüzde 65.2 ile Android işletim sistemi lider. iOS yüzde 18.6 iken Windows Phone yüzde 5.7. 

Yılın 4. çeyreğinde Windows Phone 8 yüklü modellerin ülkemiz de dahil daha fazla noktada satışa sunulması satış rakamlarını bir hayli etkileyecektir. 

http://www.kantarworldpanel.com/Global/News/iPhone-5-release-slows-Android-gains Yorum Yaz
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doktormert 6 yıl en beğenilen
mami_24
bir tarafta tek tabanca apple birtarafta birsürü üretici ve hala aynı kefeye koyuyorsunuz bir gerçek varsa o da applenin farkı koyduğu

androidturkiye.net/...
şunu tut ben geliyorum
mami_24bir tarafta tek tabanca apple birtarafta birsürü üretici ve hala aynı kefeye koyuyorsunuz bir gerçek varsa o da applenin farkı koyduğu
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rCoder 6 yıl
Avrupalı doğru yolu daha hızlı buldu demekki :)
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khaos 6 yıl
Gerçekte amerikalılar çok daha sığ düşünen insanlar hayatları gündelik yaşama endeksli jay leno conan o'brein vs izlerseniz yapılan esprilerden bile anlayabilirsiniz(yıllarca yapılan bir çok araştırma klasik abd vatandaşının dünyanın bir çok ülkesinden habersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır)Avrupa ise sosyal hak/yaşam standartlarını arttırma konusunda çok daha bilinçli çevrelerine daha duyarlılar tabii olarak her iki toplumun yapıları tüketim değerlerinide etkiliyor!
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DH Misafiri 6 yıl
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DH Misafiri 6 yıl
bir amerikalı, ürünler arasındaki farkı bile anlayamıyor, apple aynı cihazı yeni adla piyasaya sürse de alırlar. ama şu da var adamlar kontratla 200-300 dolara iphone 5 alıyor(peşin 699dolar), onların alması normal. adamların maaşına göre hiçbirşey. asıl enayiler türkiye'de 3100 tl'ye aynı cihazı alanlar. kimse kusra bakmasın istediğim kadar param olsun adamların 300-700 dolara aldığı cihaza 3100 lira versem enayiliğimden uyuyamam. (spot alana, yurtdışından getirene lafım yok)
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FERFEROS 6 yıl
Yeni çıkan Nexuslar ile daha da artacaktır.
Acaba Türkiye'de durum nasıldır? Yüzdelerin birbirine yakın olduğunu düşüyorum.
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mert1907 6 yıl
Android'in pazar payının bu denli ezici olması şaşılacak birşey değil. Sonuçta iPhone 3GS, 4, 4S, 5 gibi modellerle hala piyasada. Ancak karşısında Samsung, HTC, Motorola, Sony, Asus gibi devler var ve bu Apple'ın başarısızlığı veya Android'in çok başarılı olmasıyla alakalı bir durum değil. ABD'de ise önceden süregelen bir IOS alışkanlığıdır gidiyor ancak IOS'daki sorunlar ve Steve Jobs'dan sonra Apple'ın içinde bulunduğu durumdan ötürü biraz daha böyle devam ederse pazar payını bir hayli kaybedecektir çünkü Apple'a tapan bir kesim var ve bence Jobs'dan sonra durum değişti.
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olağan_şüpheli 6 yıl
wp8 çıkınca hem ios hem android darbe yiyecektir.
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SystemApps 6 yıl
windows phone ile herşey değişecek.Kullanım kolaylığı olsun fonsiyonalitesi stabilitesiolsun her türlü kullanıcıya hitap ediyor nede olsa.Tek sıkıntı alışma süreci.
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lyridder 6 yıl
Android'den çok memnumun ama Windows 8'de merak uyandırmıyor değil.
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multiTYRT 6 yıl
bu kaç yıldır olan birşey
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Biyturs_OnSr 6 yıl
Normsoner
wp8de iosdan calıcakdır

5-10 dakikanızı ayırıp Windows Phone 8 incelemelerini, videolarını, telefonlarını incelemenizi rica ediyorum. WP8'in iOS ile uzaktan yakından hiçbit alakası yok. Marketi olsun, anasayfası olsun, tarayıcısı olsun, hiiçbir benzenliği yok ve ileride de herhangi bir benzerliğin olabileceğini düşünmüyorum. İkiside tamaman ayrı platformlarda.
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Lord Melkor 6 yıl
swat882
amerikalılar daha hazırcı.. ios çok basit bir arayüze sahip ve kullanımı kolay.. ama android öyle değil telefonu kullanmak için kendinizi biraz daha vermeniz gerekli... birde olayın aynı parayı verip daha yüksek donanımlı cep telefonu alınması diye birşey var yurtdışında... şimdi samsung note2 s3 htc one x+ sony t gibi telefon mu alırsınız yoksa gider iphone mu alırsınız aynı paraya? avrupalılar amerikalılardan daha mı zeki? cevap sizde saklı

Zekayla ne alakası var bunu diyebilecek bi insanın zekasından şüphe ederim
Benim iq um 132 ve iphone kullanıyorum
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