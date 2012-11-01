Araştırma : ABD'de iOS, Avrupa'da Android yükselişte





Akıllı telefon pazarının büyük kısmına hakim durumda olan iOS ve Android işletim sistemlerinin kendi arasındaki rekabet de kıyasıya devam ediyor. iOS tarafında iPhone 5, Android tarafında LG Nexus 4, LG Optimus G, HTC One X+, Samsung Galaxy S3 gibi popüler modeller pazar payını artırma mücadelesinde.





5 Avrupa ülkesi, ABD, Çin, Avustralya ve Brezilya'da akıllı telefon pazar paylarını araştıran Kantar, yeni çalışmasını yayınladı.





30 Eylül tarihine kadar 3 aylık süre içerisinde yapılan araştırmaya göre ABD'de iOS işletim sistemi satışları geçen yıl aynı döneme göre yüzde 14 artarak yüzde 35.7 seviyesine çıktı. Android satışları ise yüzde 9 azalarak yüzde 57.5'e düştü. RIM ise yüzde 2.1 seviyelerinde.





Avrupa geneline baktığımızda iOS geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1 düşüşle yüzde 16.5 oranında, Android ise yüzde 16'lık artışla yüzde 67.1 oranında seyrediyor. RIM yüzde 5.9, Windows Phone yüzde 4.9, Symbian yüzde 3.4 oranında. Avrupa içerisinde ve genelde Android en yüksek oranı yüzde 82 ile İspanya'da yakalamış. Bu ülkede iOS sadece yüzde 3.4 oranında.





Brezilya'da Symbian ağırlığını halen hissettiriyor. Yüzde 27.7 oranında seyreden Symbian işletim sisteminin önünde yüzde 53 ile Android bulunuyor. iOS ise yüzde 5.3 oranında.





İkilinin yeni hakimiyet kurmaya başladığı diğer bir ülke olan Çin'de yüzde 65.2 ile Android işletim sistemi lider. iOS yüzde 18.6 iken Windows Phone yüzde 5.7.





Yılın 4. çeyreğinde Windows Phone 8 yüklü modellerin ülkemiz de dahil daha fazla noktada satışa sunulması satış rakamlarını bir hayli etkileyecektir.

http://www.kantarworldpanel.com/Global/News/iPhone-5-release-slows-Android-gains