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Araştırma: Akıllı giyilebilir ürünler pazarında lider FitBit, Apple ise ikinci sırada

3 yıl
2,8b
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Araştırma: Akıllı giyilebilir ürünler pazarında lider FitBit, Apple ise ikinci sırada
 
Akıllı giyilebilir ürünler pazarında rekabet kızışıyor. Teknoloji devlerinin yanı sıra spor ve moda şirketleri de gözlerini akıllı saat ve bileklik pazarına dikmiş durumda. Apple, akıllı saati ile birlikte yarışa biraz geç dahil oldu ancak satış rakamlarını açıklamamakta ısrar ediyor.
IDC araştırma şirketinin son yayınladığı rapora göre 2015'in 2. çeyreğinde 3.6 milyon Apple Watch satılmış durumda. Ancak bu rakam oldukça büyük olsa da şirketi pazarda birinci yapmaya yetmiyor. Aynı çeyrek içerisinde 4.4 milyon ürün satan FitBit giyilebilir elektronik ürünler pazarında lider konumda. Bir çok ürünü bulunan şirket geçen yılın aynı dönemine satışlarını 1.7 milyon arttırsa da pazar payının %30'dan %24.3'e düşmesine engel olamadı.
Apple'ın hemen ardında ise 3.1 milyonluk satışlar Çinli Xiaomi yer alıyor. Bu rakamın en büyük etkeni ise şüphesiz Mi Band'ın çok düşük fiyatla satılıyor olması. Sektörde ilk üçe giremeyen üreticilerin toplam satışları ise geçen yılın ikinci çeyreğinde 2.6 milyon iken bu yıl 5.7 milyona yükselmiş durumda. Bir yıl içerisinde sektörün büyüme oranı ise %232 seviyelerine ulaşmış durumda.

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WB 3 yıl
Vucudumu gereksiz cihaz coplugune donusturecek degilim, elimde olsa cep telefonundan da kurtulmak isterim
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kadirirdem 3 yıl
o kadar pahalı satıp yine iyi 1. sırada durdu apple gerçi iphone'ların algısı sayesinde alanlar aldı....
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