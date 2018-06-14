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Araştırma: Bitcoin'in fiyatı yapay olarak şişirildi

Teksas Üniversitesi'nden Profesör John M. Griffin tarafından yapılan araştırmaya göre geçtiğimiz yılın sonunda Bitcoin'in rekor değere ulaşmasının arkasında Tether(USDT) yatıyor.
11 ay
3,7b
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Araştırma: Bitcoin'in fiyatı yapay olarak şişirildi
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Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Bitfinex'in, 2015 yılında kullanıma sunduğu ve değerini 1 dolarda sabitlediği kripto para birimi Tether(USDT) bugüne kadar çok sayıda soruşturmaya konu oldu. Bu soruşturmaların büyük bir kısmı Bitfinex'in, Tether'i 1 dolara sabitlemesine karşılık Tether arzını(şu an 2.5 milyar civarında) karşılayacak mal varlığına sahip olup olmadığına odaklanmıştı. Bununla birlikte Tether kullanılarak başta Bitcoin olmak üzere diğer kripto paraların fiyatında manipülasyon yapıldığı iddia edilmiş ancak şirket bu iddiaları yalanlayarak Tether'in bu amaçla kullanılmasına asla izin vermeyeceklerini açıklamıştı.


Veriler detaylıca incelendi 

Teksas Üniversitesi'nden Profesör John M. Griffin ve yüksek lisans öğrencisi Amin Shams tarafından yapılan araştırma ise Bitfinex'in açıklamalarına zıt bir sonucu ortaya koydu. Tether ile Bitcoin'in değeri arasında bir bağlantı olup olmadığını araştıran ikili herkesin görebileceği blockchain kayıtlarını inceleyerek işe koyuldu. İkilinin yazdığı makalede yer alan verilere göre inceleme sürecinde CoinAPI, Coinmarketcap.com, Blockchain.info, Omniexplorer.info ve CoinDesk başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan 200 GB'nin üzerinde veri tarandı.


Ağırlıklı olarak diğer borsalardan Bitfinex'e gönderilen ve Bitfinex'den diğer borsalara aktarılan kripto paraları inceleyen ikili, Bitfinex'in piyasaya Tether sürdüğü dönemleri dikkatlice analiz etti. Borsa piyasaya Tether sürdüğünde çok kısa bir süreliğine de olsa Tether'in değeri 1 doların altına düşüyordu ve bu yatırımcıların ucuza Tether almasını sağlıyordu. Bu olayın Bitcoin'le bağlantısı inceleyen araştırmacılar geçtiğimiz yıl Bitcoin'in değerinin rekor üstüne rekor kırdığı günlerdeki Tether üretimini takibe aldı.


Artışın yarısı Tether'den kaynaklanıyor 

Makalelerinde Tether üretimi, Bitcoin'in değerlenmesi ve Bitfinex'e yönelik transferleri analiz etmek için kullandıkları algoritmaları paylaşan ikilinin ulaştığı sonuç ise oldukça ilginç. Bitcoin'in geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yükselişlerin yarısı piyasaya Tether sürüldükten yani Tether'in değeri düştükten sonra meydana geldi. Öte yandan Tether'le satın alınabilen Ether, Litecoin ve Zcash gibi diğer kripto para birimleri aynı dönemde Bitcoin'e kıyasla çok daha büyük bir değer artışı gösterdi ve bu artışın yüzde 64'ü yine piyasaya Tether sürüldükten sonra meydana geldi. 


Araştırmaya göre ucuza Tether alan yatırımcılar daha sonra Tether'le diğer kripto para birimlerini satın alarak başta Bitcoin olmak üzere pek çok kripto para biriminin değerini yapay olarak şişirdi. Araştırmayla ilgili bir diğer ilginç nokta ise bu yılın ilk aylarını konu alıyor. İkiliye göre Bitfinex'in piyasaya Tether sürmeyi bıraktığı dönemlerde Bitcoin ve diğer kripto paraların değer artışı da durdu. Bu da Bitcoin ve Tether arasındaki ilişkiyi doğrulayan bir diğer unsur olarak makalede yer alıyor. 


İkilinin gerçekleştirdiği ve 66 sayfalık makalede detaylandırdığı araştırmayla ilgili gelen ilk yorumlar araştırmanın güvenilir olduğu yönünde. Londra Üniversitesi Akademisi'nden Profesör Sarah Meiklejohn ve blockchain verilerini analiz eden Chainalysis firmasının baş ekonomisti Philip Gradwell araştırmada kullanılan teknikleri ve ulaşılan kalıpları yerinde buldu. 


Tabi araştırma kripto para topluluklarında ve ekonomi dünyasında uzun süredir dillendirilen bir iddiayı doğrularken Bitfinex yöneticileri için şu aşamada herhangi bir tehdit oluşturmuyor zira makalede Bitfinex'in manipülasyondan haberdar olduğu ya da manipülasyona olanak sağladığı yönünde bir bulguya rastlanmadığı belirtiliyor.


Balon iddiaları yeniden gündemde 

Bununla birlikte geçtiğimiz yılın sonlarında Bitcoin'in değeri 20 bin dolara yaklaşırken ''Bitcoin'in balon olduğu'' yönündeki iddialar, Teksas Üniversitesi'nin araştırmasıyla yeniden gündeme taşınmış durumda. Hatırlanacağı üzere ekonomi dünyasından pek çok önemli isim Bitcoin'deki değer artışının; 90'ların sonlarındaki dot-com balonu, 2008'deki mali kriz ve hatta 1840'lardaki demiryolu balonları gibi bir balon formasyonu oluşturduğunu açıklamış ve manipülasyonu da bir kanıt olarak ileri sürmüştü


Geçtiğimiz haftadan beri değer kaybı yaşayan Bitcoin'in değeri, manipülasyon araştırmasının medyada yer bulmasıyla birlikte 6300$ seviyesine kadar geriledi ve bu yılın en düşük değerine ulaştı. Bugün erken saatlerde değerini artırmaya başlayan Bitcoin'in değeri şu sıralar 6500$ civarında.


https://www.nytimes.com/2018/06/13/technology/bitcoin-price-manipulation.html Yorum Yaz
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mami001 11 ay
Gelecek kripto paralarda. Bu bitcoin olur, x coin olur y coin olur. Kripto paralar kesinlikle balon değil. İmkanı olan mutlaka yatırım yapmalı
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ÇatlakMerlin 11 ay
E hep söyledik ama dinleyen olmadı. Her şeyi geçtim sadece grafiğe bile baksanız yükselişin anormal olduğunu görürsünüz. Bu sadece Bitcoin için geçerli değil, hiç bir şeyin grafiği o şekilde artamaz.
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qatsel 11 ay
Balon malon anlamam, birilerini korkuttuğu ortada.
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Sharparrow 11 ay
Ohaaaa bunu anlamak için araştırmaya mı ihtiyaç duymuşlar? Sorsalardı söylerdik..
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interwap 11 ay
Blockchain iyi güzelde coinlerin tamamına yakını ponzi.
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Slaved by makarna 11 ay
1 dolar veririm
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mami001 11 ay
Gelecek kripto paralarda. Bu bitcoin olur, x coin olur y coin olur. Kripto paralar kesinlikle balon değil. İmkanı olan mutlaka yatırım yapmalı
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PrensCin 11 ay
tam balon diyorlar 6bin lerde 10bin 14bin oluyor adamlar mort oluyor 3 dür böyle
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