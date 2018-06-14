Ripple CEO'su Brad Garlinghouse: Bitcoin Çin'in kontrolü altında

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Ripple CEO'su Brad Garlinghouse geçtiğimiz günlerde ABD'nin Boston şehrinde bir finans konferansına katıldı ve finans sektörüne dair düşüncelerini paylaştı. Bitcoin'den blockchain teknolojisine, kripto paraların kullanım alanlarından bankaların geleceğine kadar çeşitli konularda çarpıcı açıklamalar yapan Garlinghouse'un en çok konuşulan açıklaması ise ''Bitcoin'in Çin tarafından kontrol edildiği'' iddiası oldu.





Çinli madencilerin kontrolünde

Aralarında Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ın da bulunduğu pek çok insanın Bitcoin'i ''ana para birimi'' olarak gördüğünü dile getiren Brad Garlinghouse, ''Bence bu çok saçma ve anlamsız.'' diyerek bu görüşe karşı olduğunu dile getirdi. Bitcoin ile ilgili es geçilen ancak bir o kadar da önemli olan bir konudan bahsedeceğini açıklayan Brad Garlinghouse, ''Bitcoin, Çin tarafından gerçekten kontrol ediliyor. Çin'de, Bitcoin'in% 50'sini kontrol eden dört madenci var. Çin'in müdahale etmeyeceğini nasıl bilebiliriz? Kaç ülke Çin'in kontrolündeki bir kripto para birimini kullanmak ister? Bu gerçekleşmeyecek.'' ifadelerini kullandı.





Tabi Çin'deki madenci havuzlarının gücü ve Bitcoin üzerinde hakimiyetine ilişkin görüş bildiren ilk kişi Garlinghouse değil. Bu yılı baz alan istatistiklere göre Çin, Bitcoin madencilik gücünün yüzde 81'ine sahip. Ülkede irili ufaklı pek çok madencilik topluluğu bulunuyor ancak Garlinghouse'un da işaret ettiği gibi bunlardan dördü(BTC.com, Antpool, F2pool, BTC.top) madencilik ağında kritik bir rol oynuyor. Bu durum Bitcoin'in ''merkeziyetçi anlayışı yıkmak isteyen'' yapısı ile örtüşmediğinden sıkça eleştiriliyor.





Bankacılık düzeni yıkılmayacak

Garlinghouse'un ilginç açıklamaları Bitcoin ile sınırlı da değil. 47 yaşındaki CEO, sanılanın aksine, blockchain'in bankaların düzenini yerle bir edeceğini düşünmüyor. Öte yandan Bitcoin ve sunduğu çözümlerin finans sektörü açısından her derde deva olmayacağını da belirten Garlinghouse; Ripple'ın bankaları tamamlayan bir unsur olarak gelecekte karşımıza çıkacağını belirtiyor. Daha önce pek çok kez olduğu gibi yine Bitcoin ve Ripple'ı kıyaslayan Garlinghouse, Ripple ile bir işlemin dört saniyede tamamlanabileceğini Bitcoin'de ise bu sürenin 45 dakikayı bulabileceğini de ekledi.

https://cointelegraph.com/news/ripple-ceo-claims-bitcoin-is-under-control-of-small-group-of-miners-from-china