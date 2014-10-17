Araştırma : LED ışıklar besin zincirini tehlikeye sokabilir





Günümüzde LED ışıklandırma sistemleri başta enerji tasarrufu olmak üzere akıllı teknolojiler gibi pek çok alanda yatırım yapılan ve el üstünde tutulan sistemlerden. Ancak teknolojinin nimetlerinin getirisi olduğu kadar götürüsü de oluyor.





Yeni Zelandalı bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmaya göre türü ve markası ne olursa olsun LED ışıklandırmalar geleneksel sarı ışıklı sodyum ışıklandırmalara göre yüzde 50 daha fazla böcek toplanmasına neden oluyor.





Işıklandırma sistemleri var olduğundan bu yana çevresinde uçuşan böcekleri hep seyretmişizdir. Zaman zaman normal gelen zaman zaman da rahatsızlık veren bu konu peki neden önemli bir hale gelmeye başladı?





Araştırmacılar buun cevabını da veriyor. Nispeten daha parlak olan LED ışıklar eğer yaygın biçimde sokak lambalarında kullanılmaya başlarsa, çingene kelebekleri gibi daha büyük boyuttaki böcek türlerini toplamaya balşayacak ve burada telef olmaya başlayan böceklerin besin zincirleri de bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.





Işık kirliliği zaten yıllardır çevre konulu araştırmaların gündeminde ve aşırı ışıklandırmanın biyolojik ve kültürel ekosisteme zarar verdiği çeşitli analizlere konu oluyor. Besin zinciri konusunda ise bilim adamlarının ve teknoloji uzmanlarının daha az zararlı çözümler için birlikte çalışması gerektiği belirtiliyor.

http://www.esajournals.org/doi/full/10.1890/14-0468.1