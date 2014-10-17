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Araştırma : LED ışıklar besin zincirini tehlikeye sokabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : LED ışıklar besin zincirini tehlikeye sokabilir

Günümüzde LED ışıklandırma sistemleri başta enerji tasarrufu olmak üzere akıllı teknolojiler gibi pek çok alanda yatırım yapılan ve el üstünde tutulan sistemlerden. Ancak teknolojinin nimetlerinin getirisi olduğu kadar götürüsü de oluyor. 

Yeni Zelandalı bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmaya göre türü ve markası ne olursa olsun LED ışıklandırmalar geleneksel sarı ışıklı sodyum ışıklandırmalara göre yüzde 50 daha fazla böcek toplanmasına neden oluyor. 

Işıklandırma sistemleri var olduğundan bu yana çevresinde uçuşan böcekleri hep seyretmişizdir. Zaman zaman normal gelen zaman zaman da rahatsızlık veren bu konu peki neden önemli bir hale gelmeye başladı?

Araştırmacılar buun cevabını da veriyor. Nispeten daha parlak olan LED ışıklar eğer yaygın biçimde sokak lambalarında kullanılmaya başlarsa, çingene kelebekleri gibi daha büyük boyuttaki böcek türlerini toplamaya balşayacak ve burada telef olmaya başlayan böceklerin besin zincirleri de bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

Işık kirliliği zaten yıllardır çevre konulu araştırmaların gündeminde ve aşırı ışıklandırmanın biyolojik ve kültürel ekosisteme zarar verdiği çeşitli analizlere konu oluyor. Besin zinciri konusunda ise bilim adamlarının ve teknoloji uzmanlarının daha az zararlı çözümler için birlikte çalışması gerektiği belirtiliyor. 

http://www.esajournals.org/doi/full/10.1890/14-0468.1 Yorum Yaz
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10ff 5 yıl

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10ff 5 yıl

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10ff 5 yıl

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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Iphone'da led ışık yoktur mesela
3 Yanıt Yanıtla
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sessizlerin_umudu 5 yıl OnLiNe MaNaGeR
ne kullanmışlar ampülmü
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clopin 5 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Iphone'da led ışık yoktur mesela


Ekran zaten led
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Face Of Melinda 5 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Iphone'da led ışık yoktur mesela


İstemsiz bir şekilde güldüm nedense.
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Averell Dalton 5 yıl
Gelecek nesili düşünen yok doğa ve doğal kaynaklar yok oluyor
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Ink 5 yıl
doğa her zaman ön planda olmalıdır. insanlar kendileri için doğayı katlediyorlar
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N20 5 yıl
odamda led ışığı var gece için.
1 haftadır sürekli sivri sinek dolaşıyor yatağın oralarda.
ledden mi acaba cidden
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kukubara 5 yıl
Parlak beyaz yerine gün ışığı led kullanılsın o zaman.
Nedense bu çevre dostu enerji kaynakları için bu aralar bir komplo teorisidir gidiyor.

Rüzgar enerjisi ile çalışan santrallerin dünyanın hava akımının şeklini ve yönünü değiştirip felakete yolaçabileceği düşünülüyor.
Güneş enerjisi ile çalışan ki genelde çölde kurulan santrallerin kuşların yanarak ölmesinden dem vuruluyor.

Şimdi de ledlere taktılar kafaya hadi hayırlısı.
Bunlardan önce yapılanlar doğa için daha mı az zararlıydı o da ayrı.
1 Yanıt Yanıtla
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SEO-Uzmanı 5 yıl
uv filitreli led çıkarmazlar ise bu hem toğumlanmayı sağlayan böcekler için hemde insanların deri kanseri olmaması için önemli bir nokta !
bu arada LG polorize 3d kullandığı için en sağlıklı TV ekranı olduğunun altını çizmekte yarar var :)
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fthkn 5 yıl
YA boşverin bunları siz. Önümüzdeki yeni telefon modellerine bakalım. Yarın insanlık yeryüzünden silindiğinde doğa eski dengesine geri dönecek. Olaylar üzerinde bu kadar etkili olduğumuzu sanacak kadar kibirliyiz.
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ø 5 yıl
Teknolojinin her birimi doğal yaşama bir nebzede olsa, büyükte olsa zarar veriyor.
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