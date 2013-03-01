Araştırma : iPad mini bu yıl standart iPad modeline olan ilgiyi olumsuz etkileyecek









Apple'ın kaliteden ödün vermeden daha uygun bir fiyatlı iPad projesinin sonucu olan iPad mini, bugüne kadar tahminlere göre 10 milyon adet satış yaparak tüketicinin aslında bu tür modellere olan ilgisini de ortaya koydu. Apple'ın iPad satışlarının önemli bir kısmını oluşturan iPad mini, analizlere göre standart iPad modellerine olan ilgiyi olumsuz etkiliyor.





NPD DisplaySearch tarafından araştırmaya göre, ağırlıklı olarak iPad modellerinde kullanılan 9.7 inçlik panel sevkiyatları geçen ay 7.4 milyon rakamından 1.3 milyon rakamına gerilemiş durumda. Bunun yanında 7 inçlik ve 7.9 inçlik panel sevkiyatları da aynı dönemde 12 milyondan 14 milyona yükseldi.





Tahminler Apple'ın iPad mini modelini daha ön planda tutacağı yönünde. Buna göre Apple bu yıl 55 milyon iPad mini satarken, 33 milyon da iPad modeli satacak. Daha önce de Apple'ın panel siparişlerini azalttığı haberleri gelmiş ve yeni iPad lansmanının yakın olabileceği yorumları yapılmıştı. Ancak bu araştırma daha farklı bir açıdan konuya yaklaşıyor. Firmanın önceki tahminlerde 60 milyon iPad, 40 milyon da iPad mini satması bekleniyordu. Ancak iPad mini'ye olan talep beklentileri de değiştirdi.





Bu yıl küçük boyutlu tabletlerde beklenen yeni trendler ise şu şekilde:





- 7.9 inç boyut ve bu boyutta 1920 x 1200 piksel veya 2048 x 1536 piksel çözünürlük.





- Daha ince panellere imkan tanıyan a-Si, daha az enerji tüketen polisilikon - LTPS ve daha parlak görüntü sunan IGZO üretim teknolojileri





- LTPS ile elde edilen daha ince kenarlı cihazlar





- Daha ucuz 7.9 inçlik tabletler









iPad mini ile elde edilen başarı araştırmaları da 7.9 veya 8 inçlik boyutlara yöneltmiş durumda. Aynı şekilde pek çok üreticinin de bu boyutlarda ucuz tablet üretimi için hazırlık yaptıkları belirtiliyor.

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57571841-37/ipad-mini-to-bury-9.7-inch-ipad-in-2013-says-displaysearch/