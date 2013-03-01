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Araştırma : iPad mini bu yıl standart iPad modeline olan ilgiyi olumsuz etkileyecek

6 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : iPad mini bu yıl standart iPad modeline olan ilgiyi olumsuz etkileyecek


Apple'ın kaliteden ödün vermeden daha uygun bir fiyatlı iPad projesinin sonucu olan iPad mini, bugüne kadar tahminlere göre 10 milyon adet satış yaparak tüketicinin aslında bu tür modellere olan ilgisini de ortaya koydu. Apple'ın iPad satışlarının önemli bir kısmını oluşturan iPad mini, analizlere göre standart iPad modellerine olan ilgiyi olumsuz etkiliyor.

NPD DisplaySearch tarafından araştırmaya göre, ağırlıklı olarak iPad modellerinde kullanılan 9.7 inçlik panel sevkiyatları geçen ay 7.4 milyon rakamından 1.3 milyon rakamına gerilemiş durumda. Bunun yanında 7 inçlik ve 7.9 inçlik panel sevkiyatları da aynı dönemde 12 milyondan 14 milyona yükseldi.

Tahminler Apple'ın iPad mini modelini daha ön planda tutacağı yönünde. Buna göre Apple bu yıl 55 milyon iPad mini satarken, 33 milyon da  iPad modeli satacak. Daha önce de Apple'ın panel siparişlerini azalttığı haberleri gelmiş ve yeni iPad lansmanının yakın olabileceği yorumları yapılmıştı. Ancak bu araştırma daha farklı bir açıdan konuya yaklaşıyor. Firmanın önceki tahminlerde 60 milyon iPad, 40 milyon da iPad mini satması bekleniyordu. Ancak iPad mini'ye olan talep beklentileri de değiştirdi.

Bu yıl küçük boyutlu tabletlerde beklenen yeni trendler ise şu şekilde:

- 7.9 inç boyut ve bu boyutta 1920 x 1200 piksel veya 2048 x 1536 piksel çözünürlük. 

- Daha ince panellere imkan tanıyan a-Si, daha az enerji tüketen polisilikon - LTPS ve daha parlak görüntü sunan IGZO üretim teknolojileri

- LTPS ile elde edilen daha ince kenarlı cihazlar

- Daha ucuz 7.9 inçlik tabletler


iPad mini ile elde edilen başarı araştırmaları da 7.9 veya 8 inçlik boyutlara yöneltmiş durumda. Aynı şekilde pek çok üreticinin de bu boyutlarda ucuz tablet üretimi için hazırlık yaptıkları belirtiliyor. 

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57571841-37/ipad-mini-to-bury-9.7-inch-ipad-in-2013-says-displaysearch/ Yorum Yaz
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Recharged 6 yıl
Ben iPad mininin bu kadar fazla tercih edileceğini düşünmüyordum.Fakat cihazın çerçeve kalınlığı,boyutları ve tasarımı insanlar tarafından beğenilmiş gözüküyor.
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ozangunay 6 yıl
Ipad Mini kullanıyorum, Iphone 5 kasasında çok gösterişli duruyor, özellikle beyaz modelinin albenisi çok yüksek, evde aynı zamanda Ipad 3 te var ancak Mini den sonra elime bile almıyorum, Mini nin rahatlığına ve de konforuna fazlasıyla alıştım, ekran retina değil, bunun etkisini birşeyler okurken ya da Iphone uygulamalarını açarken yaşıyorum, onun dışındaki bütün uygulamalar kusursuz. Daha yüksek çözünürlüğe sahip versiyonu bence Nexus satışlarını bitirir.
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Smile75 6 yıl
Hatta öyle bir hal alacak ki mini %75 daha fazla tercih edilecek gibi. Tabi o da cihazın sistemine bağlı.
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DH Misafiri 6 yıl
Zaten mini modellere doğru kaymaya meyilliydi pazar
apple buna uygun ürün ortaya koydu o kadar
Elbetteki ipadlere olan ilgi düşmeyecekti ama yedi inçlik tabletinde bir alıcı kitlesi vardı bende şahsen keşke daha küçük ince kenarlı rahat taşıyabileceğim bir tablet olsa diyordum. Yani kendi bacağına sıktığını düşünmüyorum ipad herzaman ipaddir.
Bu yıl küçük boyutlu tabletlerde beklenen yeni trendler ise şu şekilde:
- 7.9 inç boyut ve bu boyutta 1920 x 1200 piksel veya 2048 x 1536 piksel çözünürlük.
- Daha ince panellere imkan tanıyan a-Si, daha az enerji tüketen polisilikon - LTPS ve daha parlak görüntü sunan IGZO üretim teknolojileri
- LTPS ile elde edilen daha ince kenarlı cihazlar
- Daha ucuz 7.9 inçlik tabletler
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savinelli 6 yıl
retina bi ipad mini çıkar ve büyük abisi gibi yüksek donanımla piyasaya sürülürse tabii ki de etkiler. çünkü apple kendine alternatifi kendi eli ile oluşturmuş olur. yoksa koca firma ilk nesil mini ye retina ekran vs koymayı bilmiyor muydu da ipad 2 yi ufaltıp mini diye elimize verdi..
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