Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Araştırmacılar beyin ve bağırsak kök hücreleri arasında yeni bir bağlantı keşfetti

Araştırmacılar daha önceden önemsiz olarak kabul edilen insülin benzeri büyüme faktör II geninin görevleri üzerinde çalıştı. Bu genin görevinin büyük bir kısmı ise hala gizemini koruyor.
1 ay
2,9b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık



Vücudumuzdaki organlar kök hücre olarak adlandırılan ve hücreler zarar gördüğünde, hastalandığında veya yaşlandığında bu hücreleri yenilemekle görevli olan bazı hücrelere ev sahipliği yapıyor. Rutgers Üniversitesi'nden araştırmacılar beyindeki ve bağırsaklardaki hücreleri muhafaza etmekte gerekli olan yeni bir faktör tanımladı. Bu hücrelerin kaybı ise anksiyeteye, bilişsel problemlere ve gastrointestinal hastalıklara sebebiyet verebiliyor.

Stem Cell Reports (Kök Hücre Raporları) dergisinde yayımlanan araştırma bu iki organdaki insulin benzeri büyüme faktörü II geninin önemini ortaya koydu. Bu gen, bağırsakta fonksiyonel olarak iki farklı kök hücre grubunun oluşumu için anahtar görevi görüyor ve bu grupların düzenlenemeyen miktarda kendini yenilemesi ve çoğalması kolorektal kanser gelişimine katkıda bulunabiliyor.

İnsülin benzeri büyüme faktör II geninin görevi bilinmiyor


Araştırmanın yardımcı yazarı Steven Levison insülin benzeri büyüme faktör II geninin görevinin büyük bir kısmının bilinmediğini söyledi. Bu faktörün önceden çok da önemli olmayan bir faktör olarak kabul edildiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca birden fazla yetişkin kök hücre popülasyonu arasında ortak olan bu faktörün bulunması dikkat çekici olarak nitelendirildi.

Araştırmanın bulgularına göre büyüme faktörü birçok farklı yetişkin kök hücreler için oldukça gerekli. Faktör bilişsel fonksiyonlarda, koku alma duyusunda ve ince bağırsağın lümenin yenilenmesinde krıtik öneme sahip.

Yapılan araştırmada bilim insanları farelerden geni hızlı bir şekilde 5 günlük bir sürede ve 15 günlük görece olarak yavaş bir sürede çıkardı. Genin hızlı bir şekilde silinmesi bağırsak lümenini döşeyen kök hücrelerin hızlı bir şekilde kaybına, bunu izleyen ağır kilo kayıplarına ve bir hafta içinde de ölüme sebep oldu. Genin daha yavaş bir şekilde silinmesi ise, farelerin; varlığı tartışımalı olan ikinci ve daha inaktif bağırsak kök hücre popülasyonunun oluşması nedeniyle hayatta kalmalarını sağladı. Ek olarak, çalışma; beynin iki bölgesinde nöronal kök hücrelere ev sahipliği yapan kısmın kayba uğradığını ve bu kaybın öğrenme ve hafızada eksikliklere neden olduğunu, anksiyeteyi artırdığını ve koku alma duyusunun kaybedildiğini ortaya çıkardı.

Araştırmanın yardımcı yazarı Teresa Wood genin akut olarak alındığında, ince bağırsağın iç yüzeyindeki bezlerdeki kök hücrelerin normal hücre döngüsüne devam edemediğini ve bu durumun organ yetmezliklerine neden olduğunu söyledi. Ayrıca gen yavaşça silindiğinde;diğer kök hücrelerinin, kayıp kök hücrelerin yerine geçmek için fırsatı olduğunu da sözlerine ekledi.

https://medicalxpress.com/news/2019-04-crucial-link-brain-gut-stem.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MR.BERK 1 ay en beğenilen
Biz bunu yıllardır biliyorduk: En önemli fikirler WC de akla gelir.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lannisterların Tywin 4 hf. yeni yorumcu
Bağırsaklar mı beyni etkiliyor, beyin mi bağırsakları kontrol ediyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 1 ay
İlginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cepAnkara 1 ay
maladaptive hastalığı en güzel örnektir buna zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
10 yıl önce biliyordum:Bağırsaklar insanın ikinci beynidir.Ne kadar güzel çalışırsa kafanda rahat olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 1 ay
Tesadüfün bu kadarı!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MR.BERK 1 ay en beğenilen
Biz bunu yıllardır biliyorduk: En önemli fikirler WC de akla gelir.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Intel yapay zekaya yönelik yeni bir şirket satın aldı 1 ay AMD yeni entegre APU çözümünü duyurdu 1 ay Google Play Store'da artık aynı anda birden fazla uygulama indirilebilecek 1 ay Twitter "yanıt gizleme" özelliğini ne zaman kullanıma sunacağını açıkladı 1 ay Microsoft Xbox One S All-Digital Edition: Blu-ray sürücüsüz 249 dolarlık konsol ve üç oyun 1 ay Bor ile elektrikli otomobillerin menzili artacak 1 ay Microsoft'tan ikisi bir arada paket: Xbox Game Pass Ultimate 1 ay Yeni küçük ve ‘ucuz’ iPhone modeli 2020’de tanıtılabilir 1 ay Google Haritalar yakında metroların ne kadar kalabalık olduğunu gösterecek 1 ay Meizu 16S’in video sızıntısı fiyatını ortaya çıkarmış olabilir 1 ay Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı 1 ay 'Türkiye'de Yılın Otomobili 2019' ödülünü kazanan belli oldu 1 ay Intel'den Apple ve Qualcomm anlaşması sonrası telefonlar için 5G modem işinden çekilme kararı 1 ay İsveç, elektrikli otobüs ve kamyonları şarj eden yol inşa edecek 1 ay Facebook, İngiltere ve Fransa'da Messenger üzerinden para transferini sonlandıracak 1 ay Samsung Galaxy Fold elimizde: Katlanabilen telefonu test ettik 1 ay Intel’in dokuzuncu nesil 35W işlemci grubu göründü 1 ay MacOS 10.15 güncellemesi, iPad'i harici ekran olarak kullanmaya izin verebilir 1 ay Amazon, İstanbul’un belirli bölgeleri için aynı gün teslimat yapıyor 1 ay Apple ve Qualcomm anlaşmaya vardı, yıllar süren davalar sonlanıyor! 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Araştırmacılar beyin ve bağırsak kök hücreleri arasında yeni bir bağlantı keşfetti Sonraki İşte TESS Uzay Teleskobu'nun keşfettiği yeni gezegen 1 ay AMD’nin Zen 3’te kullanacağı litografi sızdı, %10 enerji verimli olacak 1 ay 32 megapiksel ön kameralı Redmi Y3 için geri sayım başladı 1 ay Tüm sektörlerde %100 yenilenebilir enerji kullanımı mümkün olabilir 1 ay Westworld’ün yeni sezonunu bekleyenlere kötü haber 1 ay Battlefield: Bad Company 3 yeni nesil konsollara geliyor 1 ay Google Play Store üzerinden sistem güncellemeleri Pixel telefonlar için başladı 1 ay Hücre moleküllerinin tespitini kolaylaştıran ışıma yöntemi geliştirildi 1 ay Xiaomi, 23 Nisan'da yeni LED TV'lerini tanıtacak 1 ay Google, DeepMind Health yapay zekasını inceleyen kurulu dağıtıyor 1 ay Avrupa Parlamentosu, yeni araçlarda güvenlik teknolojilerini zorunlu kılan düzenlemeyi onayladı 1 ay Capcom kendi retro konsolunu duyurdu: Home Arcade 1 ay Game of Thrones'un final sezonu izleyici rekorları kırarak başladı 1 ay Boston Dynamics’in robot köpek ordusu kamyon çekiyor! 1 ay 2si1 | Fotoğraf çekildi de ne oldu? Kara delik! 1 ay Yeni Razer Core X Chroma, RGB ışıklandırma ve Gigabit Ethernet ile geliyor 1 ay Orta Doğu ve Afrika bölgesinde internet kullanıcı sayısı yüzde 41 artacak 1 ay Facebook Messenger karanlık mod kullanıma sunuldu 1 ay Renault, Çin'de yeni elektrikli crossover'ını tanıttı: Renault City K-ZE 1 ay Bilim insanları okyanustaki yağları yiyen bakteri keşfetti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim