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Archos, TV Connect ile televizyonları Android cihazlara dönüştürüyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Archos, TV Connect ile televizyonları Android cihazlara dönüştürüyor
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Archos, televizyonunu Android'li cihaza çevirmek isteyenler için "Archos TV Connect" adında yeni bir cihazı sergilemeye başladı.

Daha önce de benzer cihazlarla karşımıza çıkan Archos, bu yeni cihazıyla birlikte Android 4.1 ile çalışan standart bir tablet arayüzünü kullanıcıların beğenisine sunuyor. Televizyonu Android'li bir cihaza çeviren TV Connect, Google sertifikası sayesinde kullanıcıların Google Play içeriklerine erişmelerine imkan veriyor. Görüntülü sohbetler için üzerinde bir kamera barındıran cihazda SD kart yuvası, HDMI ve USB portları da yer ediniyor.

Cihazın kontrolleri "TV Connect Remote" adı verilen bir uzaktan kumanda ile sağlanıyor. Oldukça garip bir tasarıma sahip olan bu uzaktan kumanda QWERTY klavye ve yön tuşları başta olmak üzerinde birçok fiziksel bulunduruyor. Bu tuşlar Archos’un geliştirdiği yazılım sayesinde oyun oynamak gibi farklı aktiviteler için özelleştirilebiliyor.

Android deneyimini televizyonlara taşıyan cihazın CES 2013’te görücüye çıkacağını ve şubat ayı içerisinde 129.99 dolarlık fiyat etiketiyle yurtdışında satışa sunulacağını da belirtelim.
 


http://www.archos.com/products/home/archos_tv_connect/index.html?country=us&lang=en Yorum Yaz
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TheLoft 6 yıl
sanıyorum biraz şekil yapmışlar ama işlev nedeniyle alternatif çözümler de var halihazırda.
ben çinden mk808 android tv box aldım,
daha iyi(erogonomik olarak daha ince ve kullanışlı) bir klavye ile toplam 75 Dolara mâl ettim.
Klavye: mixeshop.com/...
cihazımın özellikleri:
Android 4.1 Jell Bean OS,
CPU: 1.2Ghz Rockchip RK3066 Dual Core CPU,
GPU: Quad core Mali-400 GPU;
1GB RAM
Dahili Hafıza: 8GB storage;
Giriş ve Çıkışlar: mhl, usb ve hdmi
sadece cihazı alsaydım 40 dolara maledecektim zira evdeki logitech kablosuz klavye ile de kullanabiliyorum.
Bir televizyonu gerçekten farklı bir çehreye sokmak için ideal. Mevcut smart tvlerden çok daha hızlı ve çok daha akıllı hale geliyor televizyonunuz..
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cagataykoroglu 6 yıl
Bukalemun
donanim / teknik bilgisi yok. çin den 65 dolardan başlayan fiyatlarla bunlar satiliyor ....

Kaç sene garantili? Bir sorun çıkınca kime danışacaksın?
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Rimesia 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Bukalemun

donanim / teknik bilgisi yok. çin den 65 dolardan başlayan fiyatlarla bunlar satiliyor ....


Kaç sene garantili? Bir sorun çıkınca kime danışacaksın?

Garantisi yok ama şöyle bir şey var , bu ürünün fiyatı türk lirası olarak 232 tl tutuyor. Türkiye de satışa çıktığında vergi, garanti , kar derken fiyat en az olarak 300 tl'yi bulacak.Çin malı bir android tv 100 tl civarı tutuyor çinden sipariş edildiğinde.Cihaz bozuldu mu ? O zaman yenisinden sipariş edersin ve elinde de hala 100 tl kalır :)

He dersen kalitesi birebir mi teknik özellikleri yazmadığı için bu konuda bir şey söyleyemem ama çindeki sticklerin donanımının yeterli seviyede olduğuna inanıyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Alınabilir bence. Güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum.
www.teknolojitasarimdersi.net
www.teknolojiserdar.com
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arel.gr 6 yıl
archos guvenlidir,urunun fiyatida uygun gerekirse alinabilir.
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-mehmet- 6 yıl
Türkiye'ye girene kadar fiyat 800 tl yi bulur bence
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Bukalemun 6 yıl
donanim / teknik bilgisi yok. çin den 65 dolardan başlayan fiyatlarla bunlar satiliyor ....
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