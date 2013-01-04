Archos, TV Connect ile televizyonları Android cihazlara dönüştürüyor

Archos, televizyonunu Android'li cihaza çevirmek isteyenler için "Archos TV Connect" adında yeni bir cihazı sergilemeye başladı.





Daha önce de benzer cihazlarla karşımıza çıkan Archos, bu yeni cihazıyla birlikte Android 4.1 ile çalışan standart bir tablet arayüzünü kullanıcıların beğenisine sunuyor. Televizyonu Android'li bir cihaza çeviren TV Connect, Google sertifikası sayesinde kullanıcıların Google Play içeriklerine erişmelerine imkan veriyor. Görüntülü sohbetler için üzerinde bir kamera barındıran cihazda SD kart yuvası, HDMI ve USB portları da yer ediniyor.





Cihazın kontrolleri "TV Connect Remote" adı verilen bir uzaktan kumanda ile sağlanıyor. Oldukça garip bir tasarıma sahip olan bu uzaktan kumanda QWERTY klavye ve yön tuşları başta olmak üzerinde birçok fiziksel bulunduruyor. Bu tuşlar Archos’un geliştirdiği yazılım sayesinde oyun oynamak gibi farklı aktiviteler için özelleştirilebiliyor.





Android deneyimini televizyonlara taşıyan cihazın CES 2013’te görücüye çıkacağını ve şubat ayı içerisinde 129.99 dolarlık fiyat etiketiyle yurtdışında satışa sunulacağını da belirtelim.