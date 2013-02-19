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Arctic'ten Intel işlemcilere yönelik soğutucu: Freezer i30 CO

6 yıl
1,4b
1
10
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Arctic'ten Intel işlemcilere yönelik soğutucu: Freezer i30 CO
Masaüstü bilgisayarları hedef alan çeşitli soğutma çözümleri hazırlayan Arctic, yeni işlemci soğutucusu Freezer i30 CO'yu tanıttı.
100 mm x 139 mm x 161 mm boyutlarında ve 905 gram ağırlığında tasarlanan Freezer i30 CO, her biri 0.5 mm kalınlığında 48 adet alüminyum yapraktan, her biri 8 mm çapında 4 adet bakır ısı borusundan ve bakır tabandan oluşuyor. Bakır ısı borularının, işlemci yüzeyi ile direkt temas halinde olması sağlanmış. Böylece işlemci yüzeyi ile ısı boruları arasında daha başarılı ısı transferi gerçekleşmesi amaçlanmış. Freezer i30 CO'da, sadece Intel üretimi işlemcilere destek veriliyor. Desteklenen işlemcileri LGA 1150 (Haswell mimarisi), LGA 1155, LGA 1156 ve LGA 2011 şeklinde sıralamak mümkün. Arctic'in açıklamalarına göre işlemci soğutucu, 320 wattlık soğutma kapasitesine sahip.
Freezer i30 CO'nun 120 mm çapındaki fanı, ısı kontrollü. Isı durumuna göre 400 devir / dakika ile 1.350 devir / dakika hızları arasında değişen hızlarda çalışan bu fan, maksimum 74 CFM performansında hava üfleyebiliyor. Çalışma esnasında 0.3 sone seviyesinde ses çıkaran fanın çektiği enerji 2.64 watt. Çift bilyeli (rulman) mil yatağı teknolojisi sayesinde fanın, 7 gün 24 saat çalışmaya dayanıklı olduğunun altı çizilmiş. Ayrıca fan milinde materyal olarak çelik tercih edilmiş.
21 Şubat'tan itibaren satışına başlanacak Freezer i30 CO'nun fiyatı 58$ civarında olacak.
Arctic'ten Intel işlemcilere yönelik soğutucu: Freezer i30 CO
Arctic'ten Intel işlemcilere yönelik soğutucu: Freezer i30 CO
Arctic'ten Intel işlemcilere yönelik soğutucu: Freezer i30 CO

http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cpu/621/freezer-i30-co.html?c=2181 Yorum Yaz
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JrMaster 6 yıl en beğenilen
Arada sırada böyle haberleri görücne garipser oldum artık !!!
1 Yanıt Yanıtla +7
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MxFxOx 6 yıl
kule tasarım iyidir.
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Şimdiye kadar hep stok işlemci fanı kullandım . Pişmanda değilim açıkçası . Bunu alsamda bir işime yaramaz. Zaten bütün soğutucular birbirinin kopyası .
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OverClocK1ng 6 yıl
Güzel. Hem sessiz hem DHT.
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JrMaster 6 yıl en beğenilen
Arada sırada böyle haberleri görücne garipser oldum artık !!!
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Turuncu Sakal 6 yıl
Sürekli birbirinin kopyası soğutucuları çıkarıp piyasaya sürüyorlar. Yıllardır aynı tasarım.
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