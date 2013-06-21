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Arkadaşlarından uzak kalmak isteyenlere Hell is Other People

5 yıl
366
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Arkadaşlarından uzak kalmak isteyenlere Hell is Other People

Artık sosyal ağlar günümüzde insanların birbirini daha çok takip ettiği ve daha çok paylaşımda bulunduğu alanlar haline geldi. Ancak yine de kalabalıklardan uzak durmak isteyenler için farklı çözümler bulunuyor.

Adını Fransız yazar Jean Paul Sartre'ın romanından alan Hell is Other People, Foursquare hesabınıza erişerek arkadaşlarınızın ve takipçilerinizin son check-in'lerini analiz ediyor.

Çok az kişinin olduğu veya hiçkimsenin olmadığı mekanlar yeşil renk ile işaretleniyor. Böylece size hiçbir tanıdığınızın görmek istemediği yerlerde vakit geçirme imkanı kalıyor. Uygulama web üzerinden çalışıyor ve gerekli analizleri buradan yapıyor.




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