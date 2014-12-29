Artık parmak izleri fotoğraf ile kopyalanabilir





Bir kişinin parmak izini kopyalamak için dokunduğu nesnelerin analiz edilmesi artık sadece filmlerde göreceğimiz klişe bir metod olabilir. Günümüz teknolojisinde ise bir parmak izini kopyalamak için sadece kamera yeterli olabilir.Chaos Computer Club konuşmacısı Jan Krissler, VeriFinger gibi yazılımlar sayesinde sadece parmağın düzgün çekilmiş bir fotoğrafı ile parmak izinin kopyalanabileceğini gösterdi. Hatta Krissler bir basın konferansında Alman savunma bakanının parmağının gözüktüğü bir fotoğraftan bakanın parmak izini çıkarmayı başarmış.

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Parmak izinin çıkarılması için kaliteli bir fotoğrafa ihtiyaç duyuluyor. Bir çok ünlünün kişinin ve politikacının el sallarken fotoğrafları bulunması ise güvenlik açısından endişelere sebep oluyor. Konuşmacı ise konuşmasında artık parmak izi dışında farklı biyometrik bilgiler içeren güvenlik yolları bulunması gerektiğine dikkat çekti.