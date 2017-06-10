Artırılmış gerçeklik şirketi, eski çalışanını teknolojisini çalmakla suçladı

Artırılmış gerçeklik teknolojileri geliştiren Meta, eski çalışanı Zhangyi Zhong’u şirketin teknolojisini ve pazar stratejisini çalmakla suçlayarak dava etti. Kaliforniya kuruluşlu şirket, 16 ay boyunca şirkette optik teknolojileri müdürü olarak çalışan Zhong’un Meta 2 isimli artırılmış gerçeklik gözlüğünün teknolojisini çaldığını iddia ediyor.

Meta tarafından paylaşılan bilgilere göre Zhong, sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını ileri sürerek işten ayrıldı ancak işten ayrılmadan önce DreamWorld isimli şirketini çoktan kurmuştu. İddialara göre Meta’daki işini sonlandırmasının ardından karısı veya kız arkadaşı üzerinden şirketi yöneten Zhong, Meta’nın seneler boyu testlerine devam ettiği ve prototipine emek harcadığı Meta 2’ye benzer DreamGlass isimli cihazı çok kısa bir sürede, çok az eforla geliştirmeyi başardı. İddia edildiğine göre bu tür bir hırsızlığın yaşanmasının yanı sıra, Meta 2’nin 950 dolara satılması ve DreamGlass’ın yalnızca 350 dolara satışa sunulacağının ileri sürülmesi Meta’nın sektörden elde ettiği geliri de tehlikeye sokuyor.

İlk olarak DreamWorld ve Zhong arasındaki ilişkiyi görememiş olan Meta, UploadVR tarafından paylaşılan bir yazıda artırılmış gerçeklik gözlüğünün “Meta’nınkine benzer optik sisteme sahip” sözleriyle anlatılmasından şüphelenmiş ve Zhong ile DreamWorld arasındaki ilişkiyi bu şekilde fark etmiş. Yazıda Meta 2’nin PC ile, DreamGlass’ın ise Android telefon ile kullanılmak için geliştirildiğinden bahsediliyor. Meta, optik teknolojileri konusunda deneyimli olan Zhong’un PC için tasarlanmış bir artırılmış gerçeklik cihazını akıllı telefona uyarlayabilecek teknik bilgiye sahip olmadığının farkında.

UploadVR, DreamGlass’ın daha küçük ve hafif olmasına rağmen takip sisteminin Meta 2’ye kıyasla çok kötü olduğundan bahsetmişti. Bu gibi farklara rağmen Meta, DreamGlass’ın Meta 2 prototiplerinden ve teknolojilerinden faydalanarak geliştirildiğinden oldukça emin.

https://www.theverge.com/2017/6/9/15772800/meta-ar-dreamworld-dreamglass-trade-secret-lawsuit