Mark Zuckerberg: Quest 3, Vision Pro’dan daha iyi bir ürün

Tam Boyutta Gör Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 3.500 dolarlık Apple Vision Pro ile 500 dolarlık Meta Quest 3'ü karşılaştırdı ve Meta'nın başlığının Apple'ınkinden daha iyi olduğunu düşünmesi için çeşitli nedenler sundu: "Sadece Quest'in daha iyi bir seçim olduğunu düşünmüyorum, bence Quest daha iyi bir ürün, nokta."

“Quest 3, Vision Pro’dan daha iyi”

Zuckerberg, Quest 3'ün video geçiş sistemi tarafından videoya kaydedilirken Apple'ın mümkün olan en süslü ekranı form faktöründe buluşturmak için yaptığı ödünlerin altını çiziyor. Quest 3'ün 120 gram daha hafif olduğunu ve bu sayede daha uzun süre boyunca takılabileceğini söylüyor. Ayrıca, kablolu bir pil takımının olmaması ve Vision Pro'ya göre daha geniş görüş alanı sayesinde daha fazla harekete izin verdiğini söylüyor.

Zuckerberg, Vision Pro’daki göz takibini beğense de fiziksel el kontrolcüleri ve el izleme durumlarından Quest’in daha iyi olduğunu aktarıyor. CEO aynı zamanda göz izlemenin gelecekteki sürümlerde olacağını söyledi. Zuckerberg, Quest'in Apple'dan daha iyi "sürükleyici" içerik kütüphanesine sahip olduğunu söylüyor, ki bu şimdilik teknik olarak doğru, ancak Vision Pro'nun daha iyi bir eğlence cihazı olduğunu kabul ediyor. Bir de CEO’nun dediği gibi Quest 3'ün "yedi kat daha ucuz" olduğu gerçeği var. Zuckerberg'in genel argümanları şu şekilde:

Quest 3 Vision Pro'dan 7 kat daha ucuz.

Tıpkı Vision Pro gibi büyük ekranlarla yüksek kaliteli geçiş yapıyor.

Quest çok daha rahat, 120 gram daha hafif.

Hareket ettiğinizde yolunuza çıkan kablolar yok.

Görüş alanı daha geniş ve ekran daha parlak.

Vision Pro'da hareket ettiğinizde hareket bulanıklığı oluyor. Quest çok daha net.

El takibi gibi hassas kontrolörler de mevcut ve Quest'in el takibi daha doğru.

Quest'in sürükleyici içerik kütüphanesi çok daha derin.

YouTube izleyebilir veya Xbox oynayabilirsiniz.

"Apple her kategoride lider değil"

Tam Boyutta Gör Zuckerberg ayrıca Apple’a yönelik algılara da değiniyor. Sanırım doğrudan kendi cümlelerini okumak daha sağlıklı olur: “Şimdi bakın, Apple'ın yeni bir kategoride lider olup olmayacağı sorgulandığında bazı fanboyların sinirlendiğini biliyorum, ancak gerçek şu ki her nesil bilgisayarın bir açık bir de kapalı modeli var. Ve evet, mobilde Apple'ın kapalı modeli kazandı. Ama bu her zaman böyle olmadı. PC dönemine geri dönerseniz, Microsoft'un açık modelinin kazandığını görürsünüz. Bu yeni nesilde Meta'nın açık modeli olacak ve ben gerçekten açık modelin tekrar kazanmasını sağlamak istiyorum.”

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Zuckerberg, yayınladığı videonun sonunda çalışanlarına teşekkür ederken genel havanın “rahat olabiliriz millet” tarzında olduğu görülüyor. Kaldı ki bunda haklılar. Meta, VR/AR başlık satışlarında bir süredir tartışmasız lider ve içerik anlamında da eli kuvvetli. Hatta Zuckerberg'in yaptığı gibi, bugün Quest 3'ün çoğu insan için Vision Pro'dan daha iyi bir başlık olduğunu da söylemek çok yanlış olmayacaktır.

Ancak gözden kaçan bir nokta var. Apple, ciddi anlamda donanım ve geliştirici ekosistemi avantajlarına sahip. Daha fazla geliştirici visionOS ve Apple’ın başlıklarına ilgi gösterdikçe ve Apple, ürününü ekosistemine eksiksiz şekilde entegre ettikçe rekabet daha da zorlaşacak. O zamana dek Meta için işler rahat olsa da firmanın sert bir mücadeleye hazırlanması gerekecek.

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Mark Zuckerberg: Quest 3, Vision Pro’dan daha iyi bir ürün