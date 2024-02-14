Mark Zuckerberg: Quest 3, Vision Pro’dan daha iyi bir ürün

“Quest 3, Vision Pro’dan daha iyi”
Zuckerberg, Quest 3'ün video geçiş sistemi tarafından videoya kaydedilirken Apple'ın mümkün olan en süslü ekranı form faktöründe buluşturmak için yaptığı ödünlerin altını çiziyor. Quest 3'ün 120 gram daha hafif olduğunu ve bu sayede daha uzun süre boyunca takılabileceğini söylüyor. Ayrıca, kablolu bir pil takımının olmaması ve Vision Pro'ya göre daha geniş görüş alanı sayesinde daha fazla harekete izin verdiğini söylüyor.
Zuckerberg, Vision Pro’daki göz takibini beğense de fiziksel el kontrolcüleri ve el izleme durumlarından Quest’in daha iyi olduğunu aktarıyor. CEO aynı zamanda göz izlemenin gelecekteki sürümlerde olacağını söyledi. Zuckerberg, Quest'in Apple'dan daha iyi "sürükleyici" içerik kütüphanesine sahip olduğunu söylüyor, ki bu şimdilik teknik olarak doğru, ancak Vision Pro'nun daha iyi bir eğlence cihazı olduğunu kabul ediyor. Bir de CEO’nun dediği gibi Quest 3'ün "yedi kat daha ucuz" olduğu gerçeği var. Zuckerberg'in genel argümanları şu şekilde:
- Quest 3 Vision Pro'dan 7 kat daha ucuz.
- Tıpkı Vision Pro gibi büyük ekranlarla yüksek kaliteli geçiş yapıyor.
- Quest çok daha rahat, 120 gram daha hafif.
- Hareket ettiğinizde yolunuza çıkan kablolar yok.
- Görüş alanı daha geniş ve ekran daha parlak.
- Vision Pro'da hareket ettiğinizde hareket bulanıklığı oluyor. Quest çok daha net.
- El takibi gibi hassas kontrolörler de mevcut ve Quest'in el takibi daha doğru.
- Quest'in sürükleyici içerik kütüphanesi çok daha derin.
- YouTube izleyebilir veya Xbox oynayabilirsiniz.
"Apple her kategoride lider değil"
Zuckerberg, yayınladığı videonun sonunda çalışanlarına teşekkür ederken genel havanın “rahat olabiliriz millet” tarzında olduğu görülüyor. Kaldı ki bunda haklılar. Meta, VR/AR başlık satışlarında bir süredir tartışmasız lider ve içerik anlamında da eli kuvvetli. Hatta Zuckerberg'in yaptığı gibi, bugün Quest 3'ün çoğu insan için Vision Pro'dan daha iyi bir başlık olduğunu da söylemek çok yanlış olmayacaktır.
Ancak gözden kaçan bir nokta var. Apple, ciddi anlamda donanım ve geliştirici ekosistemi avantajlarına sahip. Daha fazla geliştirici visionOS ve Apple’ın başlıklarına ilgi gösterdikçe ve Apple, ürününü ekosistemine eksiksiz şekilde entegre ettikçe rekabet daha da zorlaşacak. O zamana dek Meta için işler rahat olsa da firmanın sert bir mücadeleye hazırlanması gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.