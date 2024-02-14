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    Mark Zuckerberg: Quest 3, Vision Pro’dan daha iyi bir ürün

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 3.500 dolarlık Apple Vision Pro ile 500 dolarlık Meta Quest 3'ü karşılaştırdı. CEO’ya göre Quest 3, Vision Pro’dan daha iyi bir ürün.
    Mark Zuckerberg: Quest 3, Vision Pro’dan daha iyi bir ürün Tam Boyutta Gör
    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 3.500 dolarlık Apple Vision Pro ile 500 dolarlık Meta Quest 3'ü karşılaştırdı ve Meta'nın başlığının Apple'ınkinden daha iyi olduğunu düşünmesi için çeşitli nedenler sundu: "Sadece Quest'in daha iyi bir seçim olduğunu düşünmüyorum, bence Quest daha iyi bir ürün, nokta."

    “Quest 3, Vision Pro’dan daha iyi”

    Zuckerberg, Quest 3'ün video geçiş sistemi tarafından videoya kaydedilirken Apple'ın mümkün olan en süslü ekranı form faktöründe buluşturmak için yaptığı ödünlerin altını çiziyor. Quest 3'ün 120 gram daha hafif olduğunu ve bu sayede daha uzun süre boyunca takılabileceğini söylüyor. Ayrıca, kablolu bir pil takımının olmaması ve Vision Pro'ya göre daha geniş görüş alanı sayesinde daha fazla harekete izin verdiğini söylüyor.

    Zuckerberg, Vision Pro’daki göz takibini beğense de fiziksel el kontrolcüleri ve el izleme durumlarından Quest’in daha iyi olduğunu aktarıyor. CEO aynı zamanda göz izlemenin gelecekteki sürümlerde olacağını söyledi. Zuckerberg, Quest'in Apple'dan daha iyi "sürükleyici" içerik kütüphanesine sahip olduğunu söylüyor, ki bu şimdilik teknik olarak doğru, ancak Vision Pro'nun daha iyi bir eğlence cihazı olduğunu kabul ediyor. Bir de CEO’nun dediği gibi Quest 3'ün "yedi kat daha ucuz" olduğu gerçeği var. Zuckerberg'in genel argümanları şu şekilde:

    • Quest 3 Vision Pro'dan 7 kat daha ucuz.
    • Tıpkı Vision Pro gibi büyük ekranlarla yüksek kaliteli geçiş yapıyor.
    • Quest çok daha rahat, 120 gram daha hafif.
    • Hareket ettiğinizde yolunuza çıkan kablolar yok.
    • Görüş alanı daha geniş ve ekran daha parlak.
    • Vision Pro'da hareket ettiğinizde hareket bulanıklığı oluyor. Quest çok daha net.
    • El takibi gibi hassas kontrolörler de mevcut ve Quest'in el takibi daha doğru.
    • Quest'in sürükleyici içerik kütüphanesi çok daha derin.
    • YouTube izleyebilir veya Xbox oynayabilirsiniz.

    "Apple her kategoride lider değil"

    Mark Zuckerberg: Quest 3, Vision Pro’dan daha iyi bir ürün Tam Boyutta Gör
    Zuckerberg ayrıca Apple’a yönelik algılara da değiniyor. Sanırım doğrudan kendi cümlelerini okumak daha sağlıklı olur: “Şimdi bakın, Apple'ın yeni bir kategoride lider olup olmayacağı sorgulandığında bazı fanboyların sinirlendiğini biliyorum, ancak gerçek şu ki her nesil bilgisayarın bir açık bir de kapalı modeli var. Ve evet, mobilde Apple'ın kapalı modeli kazandı. Ama bu her zaman böyle olmadı. PC dönemine geri dönerseniz, Microsoft'un açık modelinin kazandığını görürsünüz. Bu yeni nesilde Meta'nın açık modeli olacak ve ben gerçekten açık modelin tekrar kazanmasını sağlamak istiyorum.”

    Zuckerberg, yayınladığı videonun sonunda çalışanlarına teşekkür ederken genel havanın “rahat olabiliriz millet” tarzında olduğu görülüyor. Kaldı ki bunda haklılar. Meta, VR/AR başlık satışlarında bir süredir tartışmasız lider ve içerik anlamında da eli kuvvetli. Hatta Zuckerberg'in yaptığı gibi, bugün Quest 3'ün çoğu insan için Vision Pro'dan daha iyi bir başlık olduğunu da söylemek çok yanlış olmayacaktır.

    Ancak gözden kaçan bir nokta var. Apple, ciddi anlamda donanım ve geliştirici ekosistemi avantajlarına sahip. Daha fazla geliştirici visionOS ve Apple’ın başlıklarına ilgi gösterdikçe ve Apple, ürününü ekosistemine eksiksiz şekilde entegre ettikçe rekabet daha da zorlaşacak. O zamana dek Meta için işler rahat olsa da firmanın sert bir mücadeleye hazırlanması gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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